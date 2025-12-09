Super Bowl Square Fundraiser & 50/50 Half-Time Drawing

Hosted by
About this raffle
Name and Number Placement Picked at Random
PAYOUTS:
1ST QUARTER: $50
2ND QUARTER: $50
3RD QUARTER: $75
END OF GAME: $150
EXAMPLE: END FIRST QUARTER SCORE IS
TEAM(A)17
TEAM (B) 11
IF THE LAST NUMBER OF THE SCORES (7 & 1)
MATCHES BOTH YOUR NUMBERS YOU ARE THE WINNER
1 WINNER
HALF-TIME
DRAWING
$5 A CHANCE
WINNER ANNOUNCED
AT SUPER BOWL HALF-TIME
** THIS RAFFLE IS SEPARATE FROM SQUARE RAFFLE
