THE MELROSE FIRE COMPANY INCORPORATED

Superbowl Wing Sales

784 NY-40

Melrose, NY 12121, USA

COIN TOSS
$10
  • 32 oz Smoked Mac & Cheese
KICK-OFF
$22
  • 12 Smoked wings - 1 flavor + Celery & Carrots. + 1 4oz sauce (Ranch or Bleu cheese)


Wing Flavors: Naked, Buffaque, Buff-parm, BBQ, Buffalo or Sweet Heat.

GAME TIME
$30
  • 12 Smoked wings - 1 flavor + Celery & Carrots. + 1 8oz sauce (Ranch or Bleu cheese)
  • 16 oz. Smoked Mac & Cheese.

Wing Flavors: Naked, Buffaque, Buff-parm, BBQ, Buffalo or Sweet Heat.

FIRST DOWN
$40
  • 20 Smoked Wings (1-2 flavors) + Celery & Carrots. + 1 8oz sauce (Ranch or Bleu cheese)


Wing Flavors: Naked, Buffaque, Buff-parm, BBQ, Buffalo or Sweet Heat.

FIRST & GOAL
$60
  • 20 Smoked Wings (1-2 flavors) + Celery & Carrots. + 1 8oz sauce (Ranch or Bleu cheese)
  • 32 oz. Smoked Mac & Cheese.


Wing Flavors: Naked, Buffaque, Buff-parm, BBQ, Buffalo or Sweet Heat.

RED ZONE PACK
$120
  • 50 smoked wings (up to 3 flavors) + Celery & Carrots + 2 8oz sauces (Ranch or Bleu cheese)
  • Half tray Smoked Mac & Cheese


Wing Flavors: Naked, Buffaque, Buff-parm, BBQ, Buffalo or Sweet Heat.

FOURTH & GOAL
$140
  • 60 smoked wings (up to 3 flavors) + Celery & Carrots + 2 8oz sauces (Ranch or Bleu cheese)
  • 1 Full tray Smoked Mac & Cheese


Wing Flavors: Naked, Buffaque, Buff-parm, BBQ, Buffalo or Sweet Heat.

CHAMPIONSHIP SPREAD
$220
  • 100 smoked wings (up to 4 flavors) + Celery & Carrots tray + 2 Quarts of Ranch or Bleu cheese.
  • 1 Full tray of Smoked Mac & Cheese


Wing Flavors: Naked, Buffaque, Buff-parm, BBQ, Buffalo or Sweet Heat.

EXTRA POINT
$40
  • Half tray of Smoked Mac & Cheese (feeds 10-12 people)


Homemade and smoked mac & cheese.

TWO-POINT CONVERSION
$80
  • Full tray of Smoked Mac & Cheese (feeds 20-25 people)


Homemade and smoked mac & cheese

