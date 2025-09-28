Support Excellence In Journalism: Cheryl Smith's Silent Auction (Set II)

auctionV2.input.startingBid
Autographed copy of the book, Nigger. By Dick Gregory. (Value: Priceless)
auctionV2.input.startingBid
Desire to Serve: The Autobiography of Congresswoman Eddie Bernice Johnson
auctionV2.input.startingBid
WHAT’S NEXT By Mellissi Fitzgerald.
(Value $35)
auctionV2.input.startingBid
MURDER IN MILAN By Avery Caswell
(Value $20)
auctionV2.input.startingBid
“Erasing Black History” 3ft. X. 4ft.
Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)
auctionV2.input.startingBid
“Maya” 4ft. X. 4ft.
Original Painting by Curtis Ferguson ($7,500.00 value)
auctionV2.input.startingBid
“Sheba” 30”x 40”
Original Painting by Curtis Ferguson ($750.00 value)
auctionV2.input.startingBid
“Hallelujah Anyway“ 3ft. X. 3 ft.
Original Painting by Curtis Ferguson ($5,500.00 value)
auctionV2.input.startingBid
"Four Black Girls Sharing” 3ft. X. 4ft.
Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)
auctionV2.input.startingBid
“Four Black Girls Reading“ 3ft. X. 4ft.
Original Painting by Curtis Ferguson ($3,500.00 value)
auctionV2.input.startingBid
“Black Boy Blowing Bubbles” 3ft. X. 4ft.
Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)
auctionV2.input.startingBid
$50 VALUE
auctionV2.input.startingBid
1/2 PAGE AD FOR THREE MONTHS - 13 WEEKS
(Value $30K)
auctionV2.input.startingBid
1/2 PAGE AD FOR THREE MONTHS - 8 WEEKS
(Value $30K)
auctionV2.input.startingBid
One Year Package
(Value $24K)
auctionV2.input.startingBid
Memorial Service & Cremation, Full Page Obituary in Texas Metro News
(Value $8k)
auctionV2.input.startingBid
Homeworx Sea Salt Lavender Candle
auctionV2.input.startingBid
Value $40
auctionV2.input.startingBid
FLORIDA A&M UNIVERSITY FAN
($30 Value)
auctionV2.input.startingBid
FLORIDA A&M UNIVERSITY DRAWSTRING BAG AND CAR FLAG
($35 value)
auctionV2.input.startingBid
$25 VALUE
auctionV2.input.startingBid
Electronic Deadbolt Lock
(Value $90)
auctionV2.input.startingBid
$25 Gift Card
auctionV2.input.startingBid
$25 Gift Card
auctionV2.input.startingBid
14 - $5 Chili's Gift Cards ($60 value)
auctionV2.input.startingBid
$100 Gift Card
auctionV2.input.startingBid
$50 Gift Card
auctionV2.input.startingBid
$50 Gift Card
auctionV2.input.startingBid
$50 Gift Card
auctionV2.input.startingBid
RED 3-PC WITH WALLET AND ID HOLDER.
($75 value)
auctionV2.input.startingBid
VINTAGE - GLASSY PATENT LEATHER SHOULDER & CROSS BODY
($35 value)
auctionV2.input.startingBid
"Blacknificent" Afroyla Leather Handbag and Wallet Set ($250 value)
auctionV2.input.startingBid
""Black Queen" Afroyla Leather Handbag and Wallet Set ($250 value)
auctionV2.input.startingBid
"Kadia" Afroyla Leather Mini Hatchel
($100 value)
auctionV2.input.startingBid
VINTAGE - 1920's LARGE COLLAR CHOKER NECKLACE & EARRING SET
($20 value)
auctionV2.input.startingBid
DIAMOND STUDS ($200 VALUE)
auctionV2.input.startingBid
MATCHING TIE AND HANKY SET
($25 value)
auctionV2.input.startingBid
HOME SIGNATURE COLLECTION
($75 value)
common:zeffyTipDisclaimerTicketing