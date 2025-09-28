eventClosed

Support Excellence In Journalism: Cheryl Smith's Silent Auction (Set II)

320 S R L Thornton Freeway Service Rd, Dallas, TX 75203, USA

Book: Nigger item
Book: Nigger
$200

Autographed copy of the book, Nigger. By Dick Gregory. (Value: Priceless)

Book: Desire to Serve item
Book: Desire to Serve
$15

Desire to Serve: The Autobiography of Congresswoman Eddie Bernice Johnson


Book: What's Next item
Book: What's Next
$15

WHAT’S NEXT By Mellissi Fitzgerald.

(Value $35)

Book: Murder in Milan item
Book: Murder in Milan
$10

MURDER IN MILAN By Avery Caswell

(Value $20)

"Erasing Black History" Orginal Painting item
"Erasing Black History" Orginal Painting
$2,250

“Erasing Black History” 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)




"Maya" Orginal Painting item
"Maya" Orginal Painting
$3,750

“Maya” 4ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($7,500.00 value)

"Sheba" Original Painting item
"Sheba" Original Painting
$375

“Sheba” 30”x 40”

Original Painting by Curtis Ferguson ($750.00 value)

"Hallelujah Anyway Original Painting item
"Hallelujah Anyway Original Painting
$2,750

“Hallelujah Anyway“ 3ft. X. 3 ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($5,500.00 value)

"Four Black Girls Sharing” Original Painting item
"Four Black Girls Sharing” Original Painting
$2,250

"Four Black Girls Sharing” 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)

"Four Black Girls Reading” Original Painting item
"Four Black Girls Reading” Original Painting
$1,750

“Four Black Girls Reading“ 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($3,500.00 value)

“Black Boy Blowing Bubbles” Original Painting item
“Black Boy Blowing Bubbles” Original Painting
$2,250

“Black Boy Blowing Bubbles” 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)

ANTIQUE WOODEN DISCUS item
ANTIQUE WOODEN DISCUS
$25

$50 VALUE

Texas Metro News Ad Packet item
Texas Metro News Ad Packet
$7,500

1/2 PAGE AD FOR THREE MONTHS - 13 WEEKS

(Value $30K)

Garland Journal Ad Packet item
Garland Journal Ad Packet
$7,500

1/2 PAGE AD FOR THREE MONTHS - 8 WEEKS

(Value $30K)

Metro News (Newsletter) Ad item
Metro News (Newsletter) Ad
$10,000

One Year Package

(Value $24K)

Golden Gate Funeral Home item
Golden Gate Funeral Home
$4,000

Memorial Service & Cremation, Full Page Obituary in Texas Metro News

(Value $8k)

Sea Salt Lavendar Candle item
Sea Salt Lavendar Candle
$15

Homeworx Sea Salt Lavender Candle

Lava Lamp item
Lava Lamp
$15

Value $40

FAMU Fan item
FAMU Fan
$15

FLORIDA A&M UNIVERSITY FAN

($30 Value)

FAMU Flag and Drawstring Bag item
FAMU Flag and Drawstring Bag
$15

FLORIDA A&M UNIVERSITY DRAWSTRING BAG AND CAR FLAG

($35 value)

BLACK CHRISTMAS ANGEL item
BLACK CHRISTMAS ANGEL
$10

$25 VALUE

DEFIANT DEADBOLT & LEVER COMBO item
DEFIANT DEADBOLT & LEVER COMBO
$40

Electronic Deadbolt Lock

(Value $90)

Buffalo Wild Wings Gift card item
Buffalo Wild Wings Gift card
$10

$25 Gift Card

Buffalo Wild Wings Gift Card item
Buffalo Wild Wings Gift Card
$10

$25 Gift Card

Chili's Gift Cards item
Chili's Gift Cards
$30

14 - $5 Chili's Gift Cards ($60 value)

Uncle Julio's Gift Card item
Uncle Julio's Gift Card
$50

$100 Gift Card

Uncle Julio's Gift Card item
Uncle Julio's Gift Card
$25

$50 Gift Card

Uncle Julio's Gift Card item
Uncle Julio's Gift Card
$25

$50 Gift Card

Uncle Julio's Gift Car item
Uncle Julio's Gift Car
$25

$50 Gift Card

LADIES PURSE SET item
LADIES PURSE SET
$35

RED 3-PC WITH WALLET AND ID HOLDER.

($75 value)

LADIES PURSE item
LADIES PURSE
$15

VINTAGE - GLASSY PATENT LEATHER SHOULDER & CROSS BODY

($35 value)

Afroyla Leather Handbag and Wallet item
Afroyla Leather Handbag and Wallet
$125

"Blacknificent" Afroyla Leather Handbag and Wallet Set ($250 value)

Afroyla Leather Handbag and Wallet item
Afroyla Leather Handbag and Wallet
$125

""Black Queen" Afroyla Leather Handbag and Wallet Set ($250 value)

Afroyla Leather Mini Hatchel item
Afroyla Leather Mini Hatchel
$50

"Kadia" Afroyla Leather Mini Hatchel

($100 value)

Ladie's Necklace item
Ladie's Necklace
$10

VINTAGE - 1920's LARGE COLLAR CHOKER NECKLACE & EARRING SET

($20 value)

R.H. MACY & CO EARRINGS
$100

DIAMOND STUDS ($200 VALUE)

FATHER SON TIE SET item
FATHER SON TIE SET
$15

MATCHING TIE AND HANKY SET

($25 value)

KARLA MINGO SET item
KARLA MINGO SET
$35

HOME SIGNATURE COLLECTION

($75 value)

