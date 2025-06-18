Support the Stars!

No expiration
Yard Sign or Car Magnet
Valid: '25-'26 School Year
No expiration
Yard Sign and Car Magnet or 2 Car Magnets
Valid: '25-'26 School Year
No expiration
Birthday Gram, Yard Sign, Car Magnet
Valid: '25-'26 School Year
No expiration
Legacy Brick, Birthday Gram, Yard Sign, Car Magnet
Valid: '25-'26 School Year
No expiration
1 Whole Class Cookie Party, Legacy Brick, Birthday Gram, Yard Sign, Car Magnet
Valid: '25-'26 School Year
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!