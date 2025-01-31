Sutton Youth Baseball League 2025 Sponsorship

Platinum Sponsorship includes: (2) banners displayed on field April-November, foursome and hole sponsorship in annual SYBL Golf Tournament, listing with logo on SYBL website, and sponsor spotlight on social media.
Gold Sponsorship
$875
Gold Sponsorship includes banner displayed on field April-November, listing with logo on SYBL website, sponsor spotlight on social media, and hole sponsorship at annual SYBL Golf Tournament.
Silver Sponsorship
$550
Silver Sponsorship includes: banner displayed on field April-November, listing with logo on SYBL website, sponsor spotlight on social media, and raffle sponsorship at annual SYBL Golf Tournament.
Bronze Sponsorship
$375
Bronze Sponsorship includes banner displayed on field April-November, listing with logo on SYBL website, and sponsor spotlight on social media.
2025 Team Sponsor
$375
Team Sponsorship includes banner displayed on field April-November, business name listed on team jersey, listing with logo on SYBL website, and sponsor spotlight on social media.
