1-month Recurring with 50% Discount

Special Membership
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

  • Unlimited attendance
  • 2~3 private starter sessions, weekly 1-hour private session
  • 60 live online group sessions to choose from
  • 30 live in-person small group sessions to choose from
  • One-on-one sessions, as needed
  • Unlimited guidance and support
  • Access to workshops and special programs
  • Non-refundable/ Non-transferable
  • Cancel anytime after 4 months

