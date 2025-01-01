Hosted by

Svaroopa Vidya Ashram

Svaroopa Vidya Ashram Auction

Nityananda & Muktananda (Framed Photo) 534 item
$61

Starting bid

This is a smaller version of the photo across from Gurudevi in the Shivaloka meditation hall. Even with a larger version hanging in the hall, Gurudevi loves it so much that she had this one installed on the wall of the parlor, just outside of the meditation hall. She and the residents passed by it every time they went into or came out of the meditation hall. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 18.5" Width: 22.5" Depth: 0.75" Item # 534
Gurudevi's pillow 201 item
$30

Starting bid

This soft pillow is covered in golden elephants on a red tapestry-like background. Gurudevi had several of these and used them for propping in her teaching chairs. When you get a shakti-filled item like this, it is best if you don't use it for your own propping, as your energy will take over. Instead, it goes on your puja, so it continues to exude Guru's Grace. As a “piece of the Ashram,” this pillow will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 16" Width: 16" Depth: 4" Item #201
Baba with Peacock item
$5

Starting bid

Here, Baba is feeding a white peacock. It was one of the many in his peacock garden. While in residence in Baba’s Ashram, Gurudevi lived in a house next door to the peacock garden, which Baba visited every day. This photo was hanging on the wall at Shivaloka, part of the “Baba wall” that was installed outside of Gurudevi’s bedroom door. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 12" Width: 10" Depth: 0.7" Item # 538
Golden Nataraj plus matching Gurudevi photo item
$201

Starting bid

This exquisite Nataraj (dancing Shiva) is covered in 14k gold. He has been in Shivaloka for more than 10 years. Included with this golden Nataraj is a framed photo of Gurudevi blissfully honoring him. They will make a radiant addition to your home. This golden Nataraj was gifted to Gurudevi at the end of one of her Kerala retreats in India by the owners of the retreat center. These glowing Ashram keepsakes will bring in yogic energy wherever you install them. Each time you see them, you will be reminded of what you get from your yoga. Nataraj Dimensions: Height: 13.75" Width: 11" Depth: 4.5" Framed Photo Dimensions: Height: 9.5" Width: 11.5" Depth: 1" Item # 395 532
Peacock Feather Photo item
$5

Starting bid

Peacocks are one of Gurudevi’s yogic decorating themes. Aside from their beauty, Baba used peacock feathers to bestow blessings during darshan, the reception line that formed after his programs. Gurudevi does the same. This framed photo was in Shivaloka, in the basement guest room. Perhaps you even stayed there! As a “piece of the Ashram,” this picture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 7.5" Width: 9.5" Depth: 1" Item #114
Word Art Decor 119 item
$5

Starting bid

These is a reminder of yoga’s core teaching – to be yourself. Beyond your personality, history or family, the teaching points to a deeper level within. Perhaps you need the reminder? That’s why Gurudevi had it hung on the wall in Lokananda, in the hallway near Devi Loka. As a “piece of the Ashram,” this picture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 12" Width: 10" Depth: 0.5" Item #119
Peacock Feather Fan item
$10

Starting bid

Peacocks are one of Gurudevi’s yogic decorating themes. Aside from their beauty, Baba used peacock feathers to bestow blessings during darshan, the reception line that formed after his programs. Gurudevi does the same. This fan is made from real peacock feathers. It was hanging in Shivaloka, in the basement guest room. Perhaps you even stayed there! As a “piece of the Ashram,” this fan will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 9.75" Width: 9.75" Depth: 0.75" Item #127
Muktananda (Framed photo) 525 item
$15

Starting bid

This photo of Baba hung at the wall at the top of the stairs, part of the "Baba Wall." It was just outside of Gurudevi's door, so she passed it every time she came and went. All the residents benefitted from the perpetual darshan of Gurudevi's Guru. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 17" Width: 14" Depth: 1" Item #525
Wind Chime - glass and bamboo item
$5

Starting bid

This brightly colored wind chime was hanging in the window of a Lokananda guest room. It makes a light tinkling sound. Even with the window closed, the glass panels shone with their brilliant colors. Perhaps you even stayed in the room that had it on the wall. Gurudevi selected it to reflect the multiplicity of the universe, all powered by one light. As a “piece of the Ashram,” this wind chime will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 15" Width: 11" Depth: 1" Item # 128
Sunburst Mirror 130 item
$25

Starting bid

This sunburst mirror reflects your face while it evokes the scintillating rays of the sun. The sun's rays are echoed in the Ashram's logo, which is why Gurudevi selected this for one of the guest rooms at Lokananda. As a “piece of the Ashram,” this mirror will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 22" Width: 22" Depth: 1.5" Item # 130
Gurudevi (Framed Photo) 536 item
$61

Starting bid

Gurudevi is sitting in her Teaching Seat, one of the ones that is available in this auction. This photo was taken soon after she became a swami and moved into Shivaloka. It has been hanging in the parlor, just outside the door to the meditation hall, so all the residents saw it every time they passed through. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 21.25" Width: 17.25" Depth: 1" Item #536
Lotus Mirrors (pair) 131 132 item
$5

Starting bid

These small mirrors were used in many rooms in Lokananda. Gurudevi used the mirrors in order to "decorate with light." These are in the shape of lotuses, an important symbol in yoga. They can be hung at any angle you like. As a “piece of the Ashram,” these will bring in yogic energy wherever you install them. Each time you see them, you will be reminded of what you get from your yoga. Each mirror measures - Height: 10" Width: 10" Depth: 0.5" Item # 131 132
Sunburst Mirror (small) 140 item
$3

Starting bid

This sunburst mirror is another of the small mirrors that Gurudevi placed in many rooms in Lokananda. She used them to "decorate with light." As a “piece of the Ashram,” this picture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 10" Width: 10" Depth: 1" Item # 140
Geometric Flower Mirrors (pair) 159 160 item
$5

Starting bid

These geometric flower mirrors are more of the small mirrors that Gurudevi placed in many rooms in Lokananda. She used them to "decorate with light." As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 10" Width: 10" Depth: 0.5" Item 159 160
Muktananda (Framed Photo) 524 item
$51

Starting bid

Overseeing our dining room at Lokananda, Baba's photo was part of every meal. This large photo is one that Gurudevi brought back from Ganeshpuri India when she became a swami, preparing to open the Ashram. It was one of the first things installed in Shivaloka when we opened. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 17" Width: 14" Depth: 1" Item #524
Muktananda (Framed Photo) 520 item
$108

Starting bid

Baba explained that silence is a great attainment, not simply outside, but on the inside as well. This photo was hanging on the wall at Shivaloka, part of the “Baba wall” that was installed outside of Gurudevi’s bedroom door. You may want to include this in your puja space as a reminder that all the yoga practices are to quiet your mind. As well as, to give you that boost of Grace from Baba and the Ashram. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 17.5" Width: 14.5" Depth: 1" Item # 520
Muktananda with Tiger Kittens (Framed Photo) item
$21

Starting bid

Here, Baba is with two tiger kittens. He loved animals and had many at his Ashram from cats, dogs to even peacocks, deer and an elephant. This photo was hanging on the wall at Shivaloka, part of the “Baba wall” that was installed outside of Gurudevi’s bedroom door. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 12" Width: 10" Depth: 1" Item # 517
Gurudevi with ShivaLoka (Framed Photo) item
$45

Starting bid

This is a photo of Gurudevi with the newly purchased Shivaloka. She is smiling and welcoming us into the Ashram, to be in relationship with her and the Grace that flows from the lineage. This photo has been hanging in the entry hall of Shivaloka since the building was purchased and is a beautiful reminder of how the space has been the home of the Guru, the teachings and a support for our community for so many years. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 18.5" Width: 22.5" Depth: 1" Item # 514
Muktananda (Framed Photo) 502 item
$45

Starting bid

This photo of Swami Muktananda has been hanging in the dining room at Shivaloka for over 10 years. If you have come for an Ashram lunch, you may have remembered it. Baba sits in a meditative posture gazing out with kind eyes, inviting you to experience the more that you are. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 25" Width: 19" Depth: 0.75" Item # 502
Flower Mirrors (small pair) item
$5

Starting bid

These flower mirrors are more of the small mirrors that Gurudevi placed in many rooms in Lokananda. She used them to "decorate with light." As a “piece of the Ashram,” these will bring in yogic energy wherever you install them. Each time you see them, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 10" Width: 10" Depth: 1.25" Item # 166 167
Sunburst Mirror (small) 168 item
$3

Starting bid

This sunburst mirror is one of the small mirrors that Gurudevi placed in many rooms in Lokananda. She used them to "decorate with light." As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 10" Width: 10" Depth: 1" Item # 168
Golden Elephant Picture in turquoise frame item
$3

Starting bid

This charming picture has been in a Lokananda guest room. The golden elephant brings a quality of light to the viewer. Elephants are a favorite theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a “piece of the Ashram,” this framed picture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 8" Width: 10" Depth: 1" Item #199
Gurudevi's Meditatio Club Teaching Seat item
$701

Starting bid

This large chair was one used by Gurudevi for giving teachings online as well as holding meetings. She led the Meditation Club every morning from this teaching seat as well as resident programs. When you get a shakti-filled item like this, it is best if you don't use it for your own seat, as your energy will take over. Instead, it goes on your puja, so it continues to exude Guru's Grace. As a “piece of the Ashram,” this chair will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 38" Width: 43" Depth: 39" Item # 213
Gurudevi's Side Table #1 215 item
$451

Starting bid

This table was one of two alongside Gurudevi's teaching seat in the meditation hall at Shivaloka. She used this table when she led the Meditation Club as well as resident programs. When you get a shakti-filled item like this, it is best if you don't use it for your own side table, as your energy will take over. Instead, it would make an excellent puja table, so it continues to exude Guru's Grace. As a “piece of the Ashram,” this table will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 23" Width: 18" Depth: 24" Item # 215
Do More Yoga Rug item
$41

Starting bid

This lightweight rug was on the floor in Gurudevi's darshan room at Lokananda. During Shaktipat Retreats and other programs, during her recess timings, she did what the rug said to do - more yoga. Approximate size 6' x 8' Item #194
Gurudevi's Throw 298 item
$101

Starting bid

Gurudevi has been using this as a lap robe. It covered her legs and feet at Shivaloka, while she gave teachings and lead meditation online. You may want to use it as a meditation shawl. As a “piece of the Ashram,” this throw will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: NEED Width: NEED Depth: NEED Item # 298
Candle Snuffer (gold) item
$5

Starting bid

The swamis used this in the meditation hall of Shivaloka for putting out candle flames after their practices. As a “piece of the Ashram,” this snuffer will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Length: 6.5” Width: 1.75” Height: 2" Item #305
Brass Bell item
$21

Starting bid

This bell was on the table in Shivaloka's entry hall. Residents used it to call everyone together for meals and for meetings. As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 4.5" Width: 2" Depth: 2" Item # 317
Elephant Head wooden sculpture (wall decor) item
$41

Starting bid

This elephant head sculpture has been our meditation hall at Shivaloka, hanging over the back door. Elephants are a favorite theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. Gurudevi brought this home from Kerala and had it hanging in her home for years before opening Svaroopa Vidya Ashram. As a “piece of the Ashram,” this framed picture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 8.5" Width: 7" Depth: 2.25" Item # 312
Small Puja Table 313 item
$35

Starting bid

This elegant small puja table has been in the Shivaloka Meditation Hall for many years. It was the base for a photo of Muktananda bowing to Nityananda. Full of Grace from the years of soaking up the Ashram Shakti, you bring those blessings home with you. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 10.6" Width: 15.6" Depth: 15.6" Item # 313
Varanasi Ghat (framed) item
$41

Starting bid

This original art is of the steps, the Ghats in Varanasi along the holy river Ganga. Varanasi is a sacred city devoted to Shiva and a place special to Gurudevi. The artist had laid out his display on the ground. Gurudevi bought several pieces and installed them in different places in both buildings, but she kept this one in her own room. When you take it home with you, you get both the blessings from this holy city as well as from Gurudevi. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 10.5" Width: 12.5" Depth: 0.5" Item #408
Kali Batik item
$21

Starting bid

Here is the Goddess Kali, after defeating the demon Raktabija. While she looks quite terrible with a skull in one hand, a knife in the other, stepping on Lord Shiva with her tongue lolling out, she is actually the savior of the world. And on the personal level, she is the force that cuts away your limitations. This Kali Batik has been hanging in Deviloka for many years. You may have remembered it from your time at Lokananda. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: NEED Width: NEED Item #198
Brass OM Plate item
$21

Starting bid

This brass OM plate was on the table in the entry hall of Shivaloka, right next to the conch. Both hold the energy of the ever-resounding OM, giving a visual of this Divine sound. Gurudevi brought this home from Varanasi, India. Several matching ones were placed in SVA's shop, but this one has been soaking up the shakti for years. As a “piece of the Ashram,” this plate will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Diameter: 12.25" Diameter: 1" Item #301
Brass OM wall decor item
$11

Starting bid

This brass OM has detailed etching on the surface, helping it to catch the light and entrance your mind. It was hanging in Lokananda for many years. As a “piece of the Ashram,” this OM will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 6.25" Width: 6" Depth: 0.01" Item # 302
Ardhaneshvara Painting (framed wall hanging) item
$61

Starting bid

Ardhaneshvara is the name given to Shiva when he presents himself in his Shiva-Shakti form. The right side of his body is male (Shiva) and the left is female (Shakti). It expresses the Divine in the mundane and the androgyny found within every person. This mystical painting comes from Ganeshpuri, done by an young man with an Adivasi (tribal) background. His talent was cultivated by the leaders of Fire Mountain Ashram, and supported by Gurudevi, who purchased several stellar artworks. This painting has been hanging in the dining room at Shivaloka, a part of daily life for Gurudevi and the residents. As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 28" Width: 15.5" Depth: 0.75" Item #400
Ardhanareshvara Murti item
$51

Starting bid

Ardhaneshvara is the name given to Shiva when he presents himself in his Shiva-Shakti form. The right side of his body is male (Shiva) and the left is female (Shakti). It expresses the Divine in the mundane and the androgyny found within every person. Gurudevi looked for a brass murti (statue) of Ardhaneshvara over several years, finally finding this to be a much better quality than any she had seen. It was in her home for several years before she opened the ashram, and has been in Shivaloka since. The residents did arati to this murti every day for over 10 years. As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 11" Width: 5" Depth: 3" Item #394
Sparkly OM wall decor item
$21

Starting bid

This OM wall decor items is silver with sparkly stones inlaid. It evokes the scintillating quality of the primordial sound, which brings the multiplicity of the universe into existence. It has been on the wall in a guest room at Lokananda. As a “piece of the Ashram,” this OM will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 7.25" Width: 8" Depth: 0.5" Item #
Krishna Murti item
$51

Starting bid

This Krishna murti captures Krishna’s playful and loving charm as he smiling plays the flute. Krishna is the incarnation of God as the force of maintenance. Gurudevi hand selected this murti as an exquisite depiction of Krishna. It was in her home for several years before she opened the ashram, and has been in Shivaloka since. The residents did arati to this murti every day for over 10 years. As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 11.25" Width: 6.5" Depth: 3.5" Item #396
Ganesha Murti item
$101

Starting bid

This superbly detailed Ganesha murti has lived in a alcove of the Ashram entryway since it opened. Ashram residents have done arati to him every day. He is Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a "piece of the Ashram," this Ganesha will bring in yogic energy wherever you place him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 12" Width: 6.75" Depth: 5.25" Item #398
Elephant Statue with Burlap Skin item
$15

Starting bid

Gurudevi loves elephants! Elephants are a favorite decorating theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. This is one of the elephant statues she placed in Shivaloka. This one is covered in burlap, giving a quite realistic look to his skin. As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height 19.5” Width 17.25” Depth 7.25”D Item #100
Krishna & Arjuna Wall Art item
$71

Starting bid

This large wall art, captures the intense moment of Arjuna in the battlefield with Krishna as his charioteer. Arjuna is focused reaching for another arrow and Krishna glows as the divine incarnation of God. You may recognize this art piece if you came to an Ashram lunch, as it hung in the Shivaloka dining room for many years. It can remind you of the teaching that yoga is skill in action. That even when life is hard, you can find the support of the divine inside. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 26" Width: 32" Depth: 2" Item # 401
Namaste Poster (framed) item
$41

Starting bid

This poster is a collage of many Svaroopa yogis with their hands together in Anjali mudra, with Gurudevi’s hands in the center. It captures the yogic teaching of “Namaste”: Touching my heart, I honor the Divine in yours, from the infinity of my own Divinity – the One in All. It has been hanging in the entryway of Shivaloka for many years, welcoming so many yogis to the Ashram. You can use this poster as a reminder, welcoming you back home to your own Self inside and recognizing that same Self in all. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 22" Width: 18" Depth: 1" Item # 403
Annapurna & Shiva (Framed) item
$21

Starting bid

Here, Shiva presents his begging bowl to the Goddess of food and nourishment, Annapurna. She lovingly feeds him and the world. This piece of art has been hanging in the Shivaloka kitchen for many years, blessing those eating at the Ashram and the chefs who have been cooking for you at Lokananda for many years. You may want to have this piece of art in your own kitchen or in your meditation room to receive the blessings of nourishment that comes not only from physical food but from the food of the teachings that feeds you at a whole other level inside. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 12.25" Width: 10.25" Depth: 0.75" Item #404
Elephant Mask item
$51

Starting bid

This exquisitely detailed copper Ganesha mask has lived beside the front door of the Ashram since it opened. Ashram residents have done arati to him every day. He is Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a "piece of the Ashram," this Ganesha will bring in yogic energy wherever you place him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 23.5" Width: 15.5" Depth: 5" Item #405
Durga Batik item
$21

Starting bid

Durga is the Goddess of protection, strength, and guidance. This beautifully detailed and colorful batik of Durga has adorned the walls of Deviloka "place of the goddess" at Lokananda for many years. Gurudevi has lead Q&A's in Deviloka after Swami Sunday, and many classes have been taught there. As a "piece of the Ashram," this Durga will bring in yogic energy wherever you place her. Each time you see her, you will be reminded of the spiritual protection you receive from your yoga. Height: 42" Width: 30.5" Item #495
Krishna & Radha Batik item
$21

Starting bid

This beautifully detailed and colorful batik of Krishna & Radha has adorned the walls of Deviloka "place of the goddess" at Lokananda for many years. Gurudevi has lead Q&A's in Deviloka after Swami Sunday, and many classes have been taught there. It shows the eternal love affair between the devoted human (Radha) and the Divine (Krishna). Radha's yearning for union with her beloved Krishna is the soul's longing for spiritual awakening. Patanjali says, the one who longs the most for the Divine is the closest. This batik will invoke that yearning within you brining you closer to knowing God, your own Self. As a "piece of the Ashram," this batik will bring in yogic energy wherever you place it. Each time you see them, you will be reminded of the yearning you receive from your yoga. Height: 43.5" Width: 31" Item #496
Lakshmi Batik item
$21

Starting bid

Lakshmi is the Goddess of wealth, both material prosperity as well as spiritual wealth. This beautifully detailed and colorful batik of Lakshmi has adorned the walls of Deviloka "place of the goddess" at Lokananda for many years. Gurudevi has lead Q&A's in Deviloka after Swami Sunday, and many classes have been taught there. As a "piece of the Ashram," this Lakshmi will bring in yogic energy wherever you place her. Each time you see her, you will be reminded of the spiritual abundance you receive from your yoga. Height: 22" Width: 16.6" Item #497
Gurudevi's Throw 200 item
$151

Starting bid

Gurudevi has been using this as a lap robe. It covered her legs and feet in our Shivaloka Meditation Hall, while she led Meditation Club and resident practices. You may want to use it as a meditation shawl. As a “piece of the Ashram,” this throw will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 57.5" Width: 53.5" Depth: 0.25" Item #200
Gurudevi's Teaching Seat 212 item
$251

Starting bid

This large chair was one used by Gurudevi for giving teachings online as well as holding meetings. It is one of three at Shivaloka, located in our meditation hall, in our Zoom room and in her darxhan room (office). When you get a shakti-filled item like this, it is best if you don't use it for your own seat, as your energy will take over. Instead, it goes on your puja, so it continues to exude Guru's Grace. As a “piece of the Ashram,” this table will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 36" Width: 48" Depth: 38" Item # 212
Gurudevi's Yoga Blanket 299 item
$41

Starting bid

Gurudevi has been using this as a yoga blanket for years. You may want to use it as a meditation shawl. As a “piece of the Ashram,” this throw will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Length: 93" Width: 63" Depth: 0.25" Item # 299
Nityananda (Framed Photo) 500 item
$41

Starting bid

This large photo of Nityananda has been hanging in the dining room at Shivaloka for over 10 years. Nityananda sits with his eyes open, and yet his gaze is turned inward. The residents had the blessings of his darshan at every meal. And from his perch, he could see everyone coming in and out of the Ashram. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 25" Width: 19" Depth: 1" Item # 500
Nityananda (framed photo) 504 item
$151

Starting bid

This powerful photo of Nityananda has been in the Ashram Meditation Hall. Even with his eyes open, Nityananda was always looking inside. It is called the Shambhavi mudra. Looking at Nityananda, while he is looking within, can help you to turn inward as well. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 25" Width: 20.75" Depth: 1" Item # 504
Guru Photo Collage (Framed) #510 item
$71

Starting bid

You may recognize this Guru Photo Collage from your times staying at Lokananda. It has been in the guest rooms for many years. There are photos of Gurudevi Baba and Nityananda. Also, including an amazing Kirlian photograph of Baba’s hand that shows that his aura is blue, the color of Consciousness. As a “piece of the Ashram,” this framed photo collage will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 29" Width:17" Depth: 1" Item # 510
Guru Photo Collage (Framed) #512 item
$71

Starting bid

You may recognize this Guru Photo Collage from your times staying at Lokananda. It has been in the guest rooms for many years. There are photos of Gurudevi Baba and Nityananda. Also, including an amazing Kirlian photograph of Baba’s hand that shows that his aura is blue, the color of Consciousness. As a “piece of the Ashram,” this framed photo collage will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 29" Width:17" Depth: 1" Item # 512
Muktananda (Framed Photo) 5138 item
$41

Starting bid

This photo was hanging on the wall at Shivaloka, part of the “Baba wall” that was installed outside of Gurudevi’s bedroom door. Baba is exuding the bliss of the Self. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga Height: 27" Width: 21.5" Depth: 1" Item # 5138
Nityananda Collage (Framed) item
$41

Starting bid

This divine collage of Nityananda has been hanging in Shivaloka for 10 years. Beautifully framed and a large photo so you can really see all the different images of Nityananda. Whether he is standing or sitting, eyes open or closed, his divine state radiates forth. You may want to hang this in your own puja space. It will be sure to radiate Shakti and grace for you from Nityananda and the Ashram. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 16.5" Width: 28.5" Depth: 0.875" Item # 515
Gurudevi & Shrutananda on Elephant (framed photo) item
$21

Starting bid

Gurudevi loves elephants! And here she is riding one. This adorable photo with a rich copper colored frame is of Gurudevi & Shrutananda riding an elephant in India. It has been hanging in the entry way of Shivaloka, where the residents have done arati to it every day. As a "piece of the Ashram," this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 7.6" Width: 9.5" Depth: 0.75" Item # 516
Metal Peacock wall art item
$5

Starting bid

Peacocks are one of Gurudevi’s yogic decorating themes. Aside from their beauty, Baba used peacock feathers to bestow blessings during darshan, the reception line that formed after his programs. Gurudevi does the same. This metal sculpture was on the wall in Shivaloka, in the basement guest room. Perhaps you even stayed there! As a “piece of the Ashram,” this wall sculpture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 21 1/2" Width: 12 1/4" Depth: 1" Item # 116
Word Art Décor 120 item
$3

Starting bid

These uplifting reminders come from a Lokananda guest room. Perhaps you even stayed in the room that had it on the wall. While most people would use the reminders to cultivate a more beneficial mindset, in yoga the purpose is different – to help you notice that yoga already makes you feel this way, or even better. As a “piece of the Ashram,” this picture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 24" Width: 12" Depth: 1.2" Item # 120
Nityananda (framed photo) 539 item
$35

Starting bid

This large photo of Nityananda was hanging on the wall in Shivaloka for many years. It is one of Gurudevi’s favorites as it draws you into meditation so easily. As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 7.5" Width: 9.5" Depth: 0.8" Item # 539
Inhale - Exhale Wall Decor 121 item
$5

Starting bid

Sometimes you need the reminder to breathe. Everything changes when you give yourself an extra breath. What an easy way to take care of yourself! This was hanging in a Lokananda hallway. You probably saw it as you came and went! As a “piece of the Ashram,” this picture will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 15" Width: 11.75" Depth: 0.5" Item # 121
Sunburst Mirror 136 item
$25

Starting bid

This sunburst mirror reflects your face while it evokes the scintillating rays of the sun. The sun's rays are echoed in the Ashram's logo, which is why Gurudevi selected this for one of the guest rooms at Lokananda. As a “piece of the Ashram,” this mirror will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 21.5" Width: 21.5" Depth: 2.5" Item #136
Carved Elephant Statue item
$6

Starting bid

This carved wooden elephant was part of the Shivaloka decor. Elephants are a favorite theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a “piece of the Ashram,” this elephant will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 7.25" Width: 8.5" Depth: 2.5" Item # 138
White Mirrored Cloth item
$35

Starting bid

This can be an end piece on a bed or a table runner, but we had it hanging on the wall in a Lokananda hallway. You may want to use it as puja cloth. Gurudevi bought it in Jaipur, India. It is a classical art piece, imbedding small mirrors in detailed embroidered pockets. Wherever you place it, it flashes light at you from every direction. As a “piece of the Ashram,” this cloth will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 78.5" Width: 46.5" Depth: 0.2" Item # 144
Gurudevi's pillow 202 item
$30

Starting bid

This soft pillow is covered in golden elephants on a red tapestry-like background. Gurudevi had several of these and used them for propping in her teaching chairs. When you get a shakti-filled item like this, it is best if you don't use it for your own propping, as your energy will take over. Instead, it goes on your puja, so it continues to exude Guru's Grace. As a “piece of the Ashram,” this pillow will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 16" Width: 16" Depth: 4" Item #202
Small elephant - ceramic 102 item
$6

Starting bid

Another beloved elephant! This small ceramic elephant has adorned the sunroom at Shivaloka for years. He has an opening at the top that can hold a small plant or some of your puja items. Elephants are a favorite decorating theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As an adorable "piece of the Ashram," this elephant will bring in yogic energy wherever you install him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 6.25" Width: 9" Depth: 5" Item #102
Golden Elephant Table 108 item
$41

Starting bid

This ceramic elephant table is painted with shiny gold paint, making it a bright spot in your room. It has been a side table alongside some of the chairs in Shivaloka, usually holding a couple of notebooks with Gurudevi's articles in them. You may want to use it as a puja table. As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height 16.25” Width 17.75” Depth 13” Item #108
Small elephant - terracotta ceramic item
$6

Starting bid

This little elephant is an ornate ceramic, with his trunk joyfully raised. He has been living in the sunroom at Shivaloka, soaking in the rays with Gurudevi and the Ashram residents. As a "piece of the Ashram," this elephant will bring in yogic energy wherever you install him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 9.75" Width 9.5" Depth 4.75" Item #104
Small elephant - wood item
$6

Starting bid

Gurudevi loves elephants! This painted and bejewelled little guy is clearly smiling. Made of wood, he has adorned the sunroom at Shivaloka for many years. As a "piece of the Ashram," this elephant will bring in yogic energy wherever you install him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 7.5" Width: 8.25" Depth: 4" Item #105
Ceramic Elephant Scupture (beige & blue) item
$6

Starting bid

This elephant has beein in the Shivaloka sunroom, one of a small herd of elephants creating a welcoming environment there. Gurudevi and the swamis loved to spend time in the sunroom, a four-seasons room, so the elephants got lots of attention. As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height 7.5” Width 6.5” Depth 3.75” Item #103
Small elephant - ceramic silver & gold item
$6

Starting bid

Gurudevi loves elephants! Trunk exuberantly raised, this adorable ceramic elephant is adorned with silver and gold glaze. He has been living in the sunroom at Shivaloka, delighting Gurudevi and the Ashram residents for many years. Elephants are a favorite decorating theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a "piece of the Ashram," this elephant will bring in yogic energy wherever you install him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 12" Width: 5.5" Depth: 3.75" Item #107
Tibetan Wool Rug item
$108

Starting bid

Gurudevi bought this exquisite Tibetan Wool Rug in Sarnath, India. Gurudevi used this rug personally for 15 years before she brought it into the Ashram, where it has graced different rooms since. This extraordinary Ashram keepsake will bring in yogic energy wherever you place it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. approx Height: 6' approx Width: 3' approx Depth: 3/8" Item #192
Medium elephant - wood 110 item
$7

Starting bid

Gurudevi loves elephants! This endearingly carved wooden elephant is bejewelled and bedecked with beads. He has been living in the guest room at Shivaloka for many years. Elephants are a favorite decorating theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a "piece of the Ashram," this elephant will bring in yogic energy wherever you install him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 15" Width: 17" Depth: 6.5" Item #110
Round Elephant Bowl (ceramic) item
$11

Starting bid

This elephant lived in the kitchen, tipped up so he could survey the scene. In proper swami colors, he added a charming accent to a very busy room! As a “piece of the Ashram,” this will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Diameter 11” Depth 2.75” Item #151
Small elephant - ceramic 109 item
$5

Starting bid

Gurudevi loves elephants! This elegant ceramic elephant has an enchanting crackle glaze and beautiful blue embellishments. He has been living in the guest room at Shivaloka for many years. Elephants are a favorite decorating theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a "piece of the Ashram," this elephant will bring in yogic energy wherever you install him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 11.5" Width: 11" Depth: 5.5" Item #109
Small elephant statue item
$5

Starting bid

Gurudevi loves elephants! This sweet elephant is wrapped with vibrant twined cloths of many colors. He has been living in the guest room at Shivaloka for many years. Elephants are a favorite decorating theme of Gurudevi’s, for they remind her of Ganesha, the Lord of Doorways. He opens the doorway inside. As a "piece of the Ashram," this elephant will bring in yogic energy wherever you install him. Each time you see him, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 12.5" Width: 12" Depth: 5" Item #106
Gurudevi with Harmonium (Framed Photo) item
$41

Starting bid

This photo of Gurudevi playing harmonium has been hanging in the dining room at Shivaloka. If you have come for an Ashram lunch, you may have remembered it. She is sitting in her Teaching Seat. Gurudevi has spent so much time behind a harmonium, both at Baba’s Ashrams and in her own teaching. It is one of the ways she has served so many. This photo is from when Shivaloka was first opened, with Gurudevi being a new swami. It is full of Shakti! As a “piece of the Ashram,” this framed photo will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 25.5" Width: 19.5" Depth: 1 Item # 501
Diwali Arati Tray item
$15

Starting bid

This stainless steel plate is beautifully ornamented with red and gold symbols that honor the Goddess. The small wick holders are permanently affixed to the plate, making it easy to place a cotton wick with ghee or oil and light it for your arati. These ornamented arati trays are traditionally used for Diwali, the fall harvest festival in India. Gurudevi hung it on the wall in Lokananda to invoke the Goddess' blessings all the time. As a “piece of the Ashram,” this arati tray will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 9" Width: 9" Depth: 1.5" Item # 308
Golden Table item
$15

Starting bid

This table has been part of the furnishings at Shivaloka for over 10 years. Still in pristine condition, it is an excellent side table. It is ceramic, painted with shiny gold paint. Sturdy and well balanced, it can hold your cup of tea as well as the book you are reading. As a “piece of the Ashram,” this table will bring in yogic energy wherever you install it. Each time you see it, you will be reminded of what you get from your yoga. Height: 17" Width: 11.5" Depth: 12.75" Item #111

