SW Little Lady Jeeps Basketball Camp

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About this event
Dates May 26, 27 & 28
9:00AM - 12:00PM
South Webster High School Gym
Registration Fee includes a T-Shirt
INSTRUCTORS: HEAD COACH RYAN DUTIEL, ASSISTANT COACHES: CORTLAND BOWMAN, COREY SHERMAN, AND CURRENT LADY JEEP PLAYERS.
THE LADY JEEPS BASKETBALL STAFF HAS DESIGNED THIS CAMP TO PROVIDE EACH PLAYER THE OPPORTUNITY TO ENHANCE HER INDIVIDUAL AND TEAM ABILITIES. DRILLS WILL HELP PLAYERS LEARN INDIVIDUAL OFFENSIVE TECHNIQUES AND HOW TO USE THEM IN A TEAM CONCEPT.
PLAYERS WILL LEARN PROPER SHOOTING, PASSING, AND DRIBBLING TECHNIQUES AND WILL WORK ON DEFENSIVE POSITIONS WITHIN A HALF COURT OFFENSE.
SEND ANY QUESTIONS TO: RYAN.DUTIEL@BVJEEPS.ORG.
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