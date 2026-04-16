South Webster Jeeps Booster Club

Hosted by

South Webster Jeeps Booster Club

About this event

SW Little Lady Jeeps Basketball Camp

10529 Main St

South Webster, OH 45682, USA

Little Lady Jeep Basketball Camp Registration item
Little Lady Jeep Basketball Camp Registration
$45

Dates May 26, 27 & 28

9:00AM - 12:00PM

South Webster High School Gym


Registration Fee includes a T-Shirt


INSTRUCTORS: HEAD COACH RYAN DUTIEL, ASSISTANT COACHES: CORTLAND BOWMAN, COREY SHERMAN, AND CURRENT LADY JEEP PLAYERS. 


THE LADY JEEPS BASKETBALL STAFF HAS DESIGNED THIS CAMP TO PROVIDE EACH PLAYER THE OPPORTUNITY TO ENHANCE HER INDIVIDUAL AND TEAM ABILITIES. DRILLS WILL HELP PLAYERS LEARN INDIVIDUAL OFFENSIVE TECHNIQUES AND HOW TO USE THEM IN A TEAM CONCEPT. 


PLAYERS WILL LEARN PROPER SHOOTING, PASSING, AND DRIBBLING TECHNIQUES AND WILL WORK ON DEFENSIVE POSITIONS WITHIN A HALF COURT OFFENSE. 


SEND ANY QUESTIONS TO: RYAN.DUTIEL@BVJEEPS.ORG.


Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!