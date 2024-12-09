eventClosed

Sweetheart Ball Auction

12205 S Yukon Ave, Glenpool, OK 74033

Item #1 Fireside Outdoor Pop UP Fire Pit
Item #1 Fireside Outdoor Pop UP Fire Pit with 24” Tri-fold grilling grates
Item #2 “I Smell Pretty” - Bath & Body Works
Item #2 “I Smell Pretty” - Bath & Body Works Colloidal Oatmeal Bubble Bath Colloidal Oatmeal Body Lotion “You’re The One” Body Wash “Sea Island shore” Fragrance Mist “Dream Bright” Body Wash “Coconut Lime Verbena” Body Lotion “Winter Candy Apple” Moisturizing Body Wash “Gingham Fresh” Fragrance Mist You & Me Body Sponge $20 Bath & Body Works gift card
Item #3 Frankoma Lot Basket
Item #3 Frankoma Lot Basket 4-Plates, 4- Salad Plates, 4-Saucer Plates 2- “Jesus the Carpenter” plates 2- “David the Musician” plates 1-Unopnened 1975 Christmas Plate 1-Unopened 1984 Christmas Plate 1-Opened 1987 Christmas Plate
Item #4 Frankoma Mug & Coffee Set-Rt 66
Item #4 Frankoma Mug & Coffee Set-Rt 66 Frankoma Rt 66 White Coffee Cup 1 lb. Bettergoods Chocolate Hazelnut Coffee Grounds
Item #5 Frankoma Mug & Coffee Set- “Oklahoma”
Item #5 Frankoma Mug & Coffee Set- “Oklahoma” Frankoma “Oklahoma” Coffee Mug 1 lb. Black Rifle Coffee Company “Just Black” Coffee Grounds
Item #6 “Pamper Me “
Item #6 “Pamper Me “ $ 50-Studio 918 Salon Gift Certificate 3pc Headwrap Cozy Slipper Socks Lavender Bath Gel Jergens Melanin Glow Moisturizer Pumice Stone Vit C Bright & Glow Face Mask Sheet Hydrating Lavender Mask Sheet ChapStick Total Hydration Dr. Teals Glow & Radiance Pink Salt Scrub Keratin Smooth Deep Conditioning- Hair Treatment Pacifica Vit C Undereye Serum Mask Argan Oil Deep Conditioning Hair Treatment Speed Dry Hair Brush
Item #7 Date Night – “Malayna”
Item #7 Date Night – “Malayna” $25-Texas Roadhouse Gift Card 2-Free Crumble Cookie Cards 2-Free Meals @ Steak & Eggs (Sapulpa) 2- Babysitting Certificates** courtesy of Malayna Stuart- (4 hours each)
Item #8 “Cupid” Basket
Item #8 “Cupid” Basket Joico Hyrda Splash Shampoo Joico Replenishing Leave-In Treatment 1 yr Date Night suggestion jar Pedicure Set 8pc Pink Hair Clips 18 pc Pony Tail Holders 1 package of heart-shaped Reese’s Peanut Butter Cups Heart Shaped Bamboo Cheeseboard & Spreader Cupid’s Tote Bag
Item #9 Date Night- “Allie”
Item #9 Date Night- “Allie” $25 Red Lobster Gift Card 1-Free Meal @ Steak & Eggs (Sapulpa) 2-Free Crumble Cookies 2-Nights of babysitting **courtesy of Allie Townes** 4 hour max/night
Item #10 “Honey-Do!”- Tool Basket
Item #10 “Honey-Do!”- Tool Basket 9 pc Socket Set 25 Ft Tape Measure Box Knife 70 Pc Screwdriver Set ArmorAll Wipes “Midnight Cool” Car Freshener Microfiber Rags Men’s Gloves 20oz Insulated Tumbler
Item #11 Handmade Green Quilt
Item #11 Handmade Green Quilt Quilt Name: Rickrack By, Donna Robertson of Fabric Café Made & Donated By: DeDe Cervazos Quilted By: Melissa Weaver
Item #12 “Feeling Fancy”- Bellame Basket
$100

Item #12 “Feeling Fancy”- Bellame Basket 32 Oz Water Bottle Lavish Luxe Lip Treatment 30 Days-“Peach Belini” Electrolyte & Hydration Sticks 30 Days- “Appletini” Electrolyte & Hydration Sticks Moisturizing Lip Gloss Brazilian Pink Clay Mask Hydrating Cleanser Hydrating Moisturizer Hydrating Serum 7 Day Refresh Collagen Masks Rose Glow Eye Masks Luxe Headband 3pk Bellame Wash Cloths
Item #13 Perfume & Cologne Basket
Item #13 Perfume & Cologne Basket Perfume & Cologne By Jerri Blackwood
Item #14 2-Original Drawings by Haze Hoskins
Item #14 2-Original Drawings by Haze Hoskins
Item #15 36” 4- Burner Black Stone Grill with Hood & Omnivor
$100

Item #15 36” 4- Burner Black Stone Grill with Hood & Omnivore Griddle Plate
Item #16 “The Steakhouse Hors d’oeuvres you know & miss!”
Item #16 “The Steakhouse Hors d’oeuvres you know & miss!” 1-25 count Cabbage Rolls 1-Qt Tabouli
Item #17 McMasters Services, LLC
Item #17 McMasters Services, LLC 1-Dumptruck Load of Crusher Run
Item #18 “Ooo-La-La”
Item #18 “Ooo-La-La” Heated Neck Wrap Sonia Kashuk bag with insert Set of 5, Makeup brushes Physicians Formula Skin Booster Formula Mini flat iron Physicians Formula All Day Mascara Physicians Formula Bronzer Bath & Body Works Sweet Mint Lip Gloss Bath & Body Works Menta Lip Tip Toasted Cherry Lip Oil “Past Curfew” Lip Gloss Burts Bees Face Towelettes LA Girls “Miss Marvelous” Nail Polish LA Girls “Cupcake Pink” Nail Polish
Item #19 Game Night Basket
Item #19 Game Night Basket Monopoly blanket Checkers/tik tac toe blanket game Farkle Bingo Monopoly Game Mini puzzle Twister desk edition Cornhole desk edition Whirley-Pop popcorn maker 4 bags of popcorn Canola oil Peanut oil Ball Park butter salt Cinnamon sugar flavor White cheddar flavor A Psalms 24 devotional book A pillow/2 pillowcases.
Item #20 Roast House Coffee Basket
Item #20 Roast House Coffee Basket Floral glass coffee mug 1-12 oz whole bean medium roast “Local Legend” 1- 32 oz whole bean medium roast “Oh Sweet Maple”
Item #21 Design Me Hair Care Products Basket
Item #21 Lauren Lynn - Southern Rose Hair Solon Design Me Hair Care Products Puff Me- volumizing conditioner Puff me - volumizing shampoo Puff me - volumizing treatment, whip Fab me - a leave-in treatment
Item #22 Myra Accessory Bag
Item #22 Myra Accessory Bag Hippie by JolliMolli Jewelry Myra Accessory Bag
Item #23 BRING THE BOOM Rovang’s fireworks
$100

Item # 23 - Rovang’s fireworks Get ready to light up the night with Rovang’s fireworks “Show to Go Package!” This explosive package is packed with fountains, artillery shells, and 500-gram cakes, delivering the ultimate fireworks show. Perfect for any occasion—celebrating big or just lighting up the sky with a bang.
Item #24 Glam & Glow Basket
Item #24 - Glam & Glow Lancôme scrub Lancome cleanser Lancome mascara Lancome booster Lancome lipstick Lancome makeup remover La Vie Est Belle Perfume and lotion Rustic cuff, white bracelet Funny Kitchen towel Gourmet popcorn Red and white beanie Earrings White barn candle Bath and body lotion Valentine Gnome

