Sweetheart Dance (Adults must be with their student at all times) /Baile de los enamorados (los adultos deben estar con sus estudiantes en todo momento)
General Admission Per Person/General Admission Per Person
$10
Sweetheart dance is $10/person.
All students must have an adult of age 18 or over with them at all times.
El baile de los enamorados cuesta 10 USD por persona.
Todos los estudiantes deben estar acompañados en todo momento por un adulto mayor de 18 años.
