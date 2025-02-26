Main Street West Branch
Sweets for Success - Dessert Auction & Social Event to support Main Street West Branch
2 Ember Ln
West Branch, IA 52358, USA
Table of 2
$80
groupTicketCaption
Includes admission, entertainment & dinner for 2. Cash bar and dessert auction.
Includes admission, entertainment & dinner for 2. Cash bar and dessert auction.
seeMoreDetailsMobile
add
Table of 4
$150
groupTicketCaption
Includes admission, entertainment & dinner for 4. Cash bar and dessert auction.
Includes admission, entertainment & dinner for 4. Cash bar and dessert auction.
seeMoreDetailsMobile
add
Table of 6
$225
groupTicketCaption
Includes admission, entertainment & dinner for 6. Cash bar and dessert auction.
Includes admission, entertainment & dinner for 6. Cash bar and dessert auction.
seeMoreDetailsMobile
add
Table of 8
$275
groupTicketCaption
Includes admission, entertainment & dinner for 8. Cash bar and dessert auction.
Includes admission, entertainment & dinner for 8. Cash bar and dessert auction.
seeMoreDetailsMobile
add
Table of 10
$320
groupTicketCaption
Includes admission, entertainment & dinner for 10. Cash bar and dessert auction.
Includes admission, entertainment & dinner for 10. Cash bar and dessert auction.
seeMoreDetailsMobile
add
Lent-Friendly Entree
$5
Add a fish entree for each person observing Lent in your party. White fish in lemon caper sauce will be provided (along with regular sides from the buffet).
Add a fish entree for each person observing Lent in your party. White fish in lemon caper sauce will be provided (along with regular sides from the buffet).
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout