Swim Lessons

Session 1 - Member Pricing
$50

June 15 - June 19

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

Session 1 - NON-Member Pricing
$75

June 15 - June 19

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

Session 2 - Member Pricing
$50

June 29 - July 10

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

Session 2 - NON-Member Pricing
$75

June 29 - July 10

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

Session 3 - Member Pricing
$50

July 13 - July 24

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

Session 3 - NON-Member Pricing
$75

July 13 - July 24

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

Session 4 - Member Pricing
$50

July 27 - Aug 7

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

Session 4 - NON-Member Pricing
$75

July 27 - Aug 7

M-F for 2 weeks.

30 min long

Start at 10:00, 10:45 and 11:30.

