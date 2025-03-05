eventClosed

Swim & Dive Banquet 2024/2025

NISD Outdoor Learning Center 3PJM+V7

Northlake, TX, USA

addExtraDonation

$

I swim/dive for BNHS.
free
Swimmers eat free. For headcount purposes.
Admit One - Friends & Family
$25
Price includes food, beverage, and dessert for one person.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing