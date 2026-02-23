Swinging for Student Success Golf Tournament

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About this event
Your sponsorship includes:
Premier placement on all event signage
Recognition as Presenting Sponsor on promotional items
One (1) Foursome Team entry
Opportunity to address players during awards ceremony
Featured recognition on social media
Logo placement on CISB website
Company banner displayed at event (provided by sponsor)
One (1) Foursome Team entry
Prominent logo placement on tournament signage
Recognition during awards ceremony
Social media recognition
Logo included on event materials
One (1) Foursome Team entry
Hole sponsorship signage
Recognition in event program
Recognition on printed event materials
Social media recognition
One (1) Foursome Team entry
Hole sponsorship signage
Recognition on printed event materials
Social media recognition
One (1) Foursome Team entry
Hole sponsorship signage
Company name listed in event program
Social media recognition
Company name displayed on one tee box
Name listed in event program
Exclusive signage at the breakfast area
One (1) Foursome Team entry
Recognition during morning announcements
Logo on breakfast table
Social media recognition
Exclusive signage at lunch & awards
One (1) Foursome Team entry
Opportunity to provide branded material
Recognition during awards ceremony
Prominent social media recognition
Logo featured on player swag bags
One (1) Foursome Team entry
Opportunity to include promotional items in each bag
Recognition in event program
10x10 vendor space at tournament
Opportunity to promote products and services directly to participants
Company name listed in event program
Social Media recognition prior to the event
Opportunity to provide promotional items for swag bags
One (1) Foursome Team entry
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