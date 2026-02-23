Communities In Schools Baytown Inc

Hosted by

Communities In Schools Baytown Inc

About this event

Swinging for Student Success Golf Tournament

Stonebridge at Newport located at 16401 Country Club Dr

Crosby, TX 77532, USA

Presenting Sponsor
$2,000

Your sponsorship includes:

Premier placement on all event signage

Recognition as Presenting Sponsor on promotional items

One (1) Foursome Team entry

Opportunity to address players during awards ceremony

Featured recognition on social media

Logo placement on CISB website

Company banner displayed at event (provided by sponsor)

Eagle Sponsor
$1,500

One (1) Foursome Team entry

Prominent logo placement on tournament signage

Recognition during awards ceremony

Social media recognition

Logo included on event materials

Birdie Sponsor
$1,000

One (1) Foursome Team entry

Hole sponsorship signage

Recognition in event program

Recognition on printed event materials

Social media recognition

Par Sponsor
$750

One (1) Foursome Team entry

Hole sponsorship signage

Recognition on printed event materials

Social media recognition

Fairway Sponsor
$600

One (1) Foursome Team entry

Hole sponsorship signage

Company name listed in event program

Social media recognition

Tee Box Sponsor
$200

Company name displayed on one tee box

Name listed in event program

Breakfast Sponsor
$1,000

Exclusive signage at the breakfast area

One (1) Foursome Team entry

Recognition during morning announcements

Logo on breakfast table

Social media recognition

Lunch Sponsor
$1,800

Exclusive signage at lunch & awards

One (1) Foursome Team entry

Opportunity to provide branded material

Recognition during awards ceremony

Prominent social media recognition

Swag Bag Sponsor
$1,000

Logo featured on player swag bags

One (1) Foursome Team entry

Opportunity to include promotional items in each bag

Recognition in event program

Vendor Tent Sponsor
$200

10x10 vendor space at tournament

Opportunity to promote products and services directly to participants

Company name listed in event program

Social Media recognition prior to the event

Opportunity to provide promotional items for swag bags

Individual Golfer
$140
Foursome Team
$500

One (1) Foursome Team entry

Add a donation for Communities In Schools Baytown Inc

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!