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T-Shirt for Spring Show

Donate A T-shirt (To Other Families ONLY)
$10

If you would like to donate a T-shirt, your generosity will help ensure every student in the BASIS Richardson community feels included and supported.

Child's X Small T-shirt (XS)
$10

Youth XS (YXS)

4–5 yrs

39–45 in

35–45 lbs

Child's Small T-shirt (S)
$10

Youth Small (YS)

6–8 yrs

45–52 in

45–65 lbs

Child's Medium T-shirt (M)
$10

Youth Medium (YM)

8–10 yrs

52–57 in

65–85 lbs

Child's Large T-shirt (L)
$10

Youth Large (YL)

10–12 yrs

57–61 in

85–105 lbs

Child's X Large T-shirt (XL)
$10

Youth XL (YXL)

12–14 yrs

61–64 in

105–125 lbs

Adult Small T-shirt (S)
$10

Adult Small (S)

64–68 in

115–135 lbs

Adult Medium T-shirt (M)
$10

Adult Medium (M)

68–72 in

135–165 lbs

Adult Large T-shirt (L)
$10

Adult Large (L)

70–74 in

165–195 lbs

Adult X Large T-shirt (XL)
$10

Adult XL

72–76 in

195–230 lbs

Adult 2X Large T-shirt (2XL)
$10
Adult 3X Large T-shirt (3XL)
$10
Adult 4X Large T-shirt (4XL)
$10
Other Size T-shirt
$10

Please Email [email protected] for additional size shirt.

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