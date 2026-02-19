T-Shirt for Spring Show

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About this event
If you would like to donate a T-shirt, your generosity will help ensure every student in the BASIS Richardson community feels included and supported.
Youth XS (YXS)
4–5 yrs
39–45 in
35–45 lbs
Youth Small (YS)
6–8 yrs
45–52 in
45–65 lbs
Youth Medium (YM)
8–10 yrs
52–57 in
65–85 lbs
Youth Large (YL)
10–12 yrs
57–61 in
85–105 lbs
Youth XL (YXL)
12–14 yrs
61–64 in
105–125 lbs
Adult Small (S)
64–68 in
115–135 lbs
Adult Medium (M)
68–72 in
135–165 lbs
Adult Large (L)
70–74 in
165–195 lbs
Adult XL
72–76 in
195–230 lbs
$
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