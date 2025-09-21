living promise academy

living promise academy

T-Shirt Sale 2025

Onesie item
Onesie
$10

9m-12m

Please tell us the size you need

Toddler T-Shirt item
Toddler T-Shirt
$12

2T-5T

Please tell us what size you want

Youth T-Shirt item
Youth T-Shirt
$12

Youth XS-XL

Please tell us what size you need.

Adult Short Sleeve T-Shirt item
Adult Short Sleeve T-Shirt
$17

Adult Short Sleeve Shirts

S-XL

Please tell us what size you want.

Adult Short Sleeve T-Shirt item
Adult Short Sleeve T-Shirt
$20

2XL-3XL

Please tell us what size you want.

Adult Long Sleeve Shirt item
Adult Long Sleeve Shirt
$22

M-XL

Please tell us what size you want.

Adult Long Sleeve Shirt item
Adult Long Sleeve Shirt
$24

2XL-3XL

Please tell us what size you want

Youth Long Sleeve
$14

Youth Small - Youth XL

Please tells us what size you want.

Youth Hoodie
$17

Youth Small -Youth XL

Please tell us what size you want.

Adult Hoodie
$27

Small - XL

Please tell us what size you want.

Adult Hoodie
$30

2XL-3XL

Please tell us what size you want.

Adult Crew Neck Sweatshirt
$24

Small - XL

Adult Crew Neck Sweatshirt
$27

Size 2XL-3XL

Please tell us what size you want

V-Neck Women's T-Shirt
$20

Size Small - XL

Please tell us what size you want

V-Neck Women's TShirt
$22

Size 2XL-3XL

Please tell us what size you want

Youth Crew Sweatshirt
$17

Youth Size Small - XL

Please tell us what size you want

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!