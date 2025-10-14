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Williamsville United Methodist Church

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T-shirt Shop benefiting Wesley's Place

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100% cotton shirt produced locally in Buffalo, NY! Size is true to unisex sizing.

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100% cotton shirt produced locally in Buffalo, NY! Size is true to unisex sizing.

Medium, T-shirt, "WUMC" on back item
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100% cotton shirt produced locally in Buffalo, NY! Size is true to unisex sizing.

Large, T-shirt, blank back item
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100% cotton shirt produced locally in Buffalo, NY! Size is true to unisex sizing.

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X-Large, T-shirt, blank back item
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X-Large, T-shirt, "WUMC" on back item
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XXX-Large, T-shirt, blank back item
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