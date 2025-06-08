T10 Sports Gymnasium Memberships 2025

Family Membership
$25

Membership for all members of the same household.
Yearly Family Membership
$275

Membership for all members of the same household. A year paid in full is equivalent to 11 monthly payments, you receive 1 free month.
Couple
$20

Membership for 2 adults.
Yearly Couple
$220

Membership for 2 adults. A year paid in full is equivalent to 11 monthly payments, you receive 1 free month.
Single Adult
$15

Single adult membership for anyone over the age of 18.
Yearly Single Adult
$165

Single adult membership for anyone over the age of 18. A year paid in full is equivalent to 11 monthly payments, you receive 1 free month.
Multiple Dependents
$20

This membership is for dependents of the same household. No minors may be left unattended. Anyone under the age of 18 must be accompanied by an adult. The adult does not have to be a paid member to supervise, but they must be a member to participate in any activity or must pay the day pass fee to participate.
Yearly Multiple Dependents
$220

This membership is for dependents of the same household. No minors may be left unattended. Anyone under the age of 18 must be accompanied by an adult. The adult does not have to be a paid member to supervise, but they must be a member to participate in any activity or must pay the day pass fee to participate. A year paid in full is equivalent to 11 monthly payments, you receive 1 free month.
Single Dependent
$15

This membership is for a child under the age 18. Anyone under the age of 18 must be accompanied by an adult. The adult does not have to be a paid member to supervise, but they must be a member to participate in any activity or must pay the day pass fee to participate.
Yearly Single Dependent
$165

This membership is for a child under the age 18. Anyone under the age of 18 must be accompanied by an adult. The adult does not have to be a paid member to supervise, but they must be a member to participate in any activity or must pay the day pass fee to participate. A year paid in full is equivalent to 11 monthly payments, you receive 1 free month.
Sweet Owen Barbell Add on
$10

This is for any individual who is a member of the Sweet Owen Barbell gym and would like to add on gymnasium access to their S.O.B. membership. Whichever plan you have selected for S.O.B., will mirror the Tier 10 membership plan.
Sweet Owen Barbell Family Add on
$15

This is for any individual who is a member of the Sweet Owen Barbell gym and would like to add on gymnasium access for themselves, spouse, and family.

