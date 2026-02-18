NTX Community Food Pantry

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NTX Community Food Pantry

About this event

Tackling Hunger Together 2026

4431 Augusta St

The Colony, TX 75056, USA

Adult General Admission
$25

Enjoy the full access to food and entertainment. Ages 13-64 yrs. *NOTE: TO KEEP YOUR TICKET PRICE AT THIS COST, ON THE FOLLOWING SUMMARY PAGE YOU MUST CHANGE THE "HELP KEEP ZEFFY FREE" OPTION TO $0 CONTRIBUTION.

Child General Admission
$10

Enjoy full access to food and entertainment. Ages 4-12 yrs. *NOTE: TO KEEP YOUR TICKET PRICE AT THIS COST, ON THE FOLLOWING SUMMARY PAGE YOU MUST CHANGE THE "HELP KEEP ZEFFY FREE" OPTION TO $0 CONTRIBUTION.

Senior General Admission
$20

Enjoy full access to food and entertainment. Ages 65+ yrs. *NOTE: TO KEEP YOUR TICKET PRICE AT THIS COST, ON THE FOLLOWING SUMMARY PAGE YOU MUST CHANGE THE "HELP KEEP ZEFFY FREE" OPTION TO $0 CONTRIBUTION.

Adult Family 4 Pack Bundle General Admission
$90
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Enjoy full access to food and entertainment for 4 adults or teens in this family 4 pack bundle. Ages 13+ yrs. *NOTE: TO KEEP YOUR TICKET PRICE AT THIS COST, ON THE FOLLOWING SUMMARY PAGE YOU MUST CHANGE THE "HELP KEEP ZEFFY FREE" OPTION TO $0 CONTRIBUTION.

2 Adult and 2 Child Family 4 Pack Bundle General Admission
$60
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Enjoy full access to food and entertainment for 2 adults (13+ years) and two children (4-12 yrs) With this family 4 pack bundle. *NOTE: TO KEEP YOUR TICKET PRICE AT THIS COST, ON THE FOLLOWING SUMMARY PAGE YOU MUST CHANGE THE "HELP KEEP ZEFFY FREE" OPTION TO $0 CONTRIBUTION.

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