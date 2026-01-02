Jewish Education Works

Taharas Hamishpacha Raffle 2026

It’s all about the Kids Package 1 item
It’s all about the Kids Package 1
$18
  • 1 private art class with Yocheved Brecher
  • $200 Sloomo
  • Family photo shoot with Jared Kahn
  • Emotional Regulation Board and 30 minute certified therapist instructional lesson

For discount on multiple tickets use these codes:

3 tickets for $45 use code: 3for45

7 tickets for $100 use code: 7for100

It’s all about the Kids Package 2 item
It’s all about the Kids Package 2
$18
  • Parenting with Simi Yellin
  • Yum Yum Yamaka - Personalized negel vasser set
  • 3 classes at A Time for Dance -
  • $40 bibis boutique
  • $75 Say Cheese

It’s all about the Kids Package 3 item
It’s all about the Kids Package 3
$18
  • 1 Year Subscription to Toveedo Jewish Kids video streaming
  • 1 private art class at your home with Simone Greenberg
  • Piano Class with Temima Vanounou
  • 1 art class with Chana Plotkee
  • 4 ikippas

Treat Yourself Package 1 item
Treat Yourself Package 1
$18
  • 1 session personal training with Moran
  • 20 Aqua Aerobics classes with Racheli Rubin
  • $50 Estee's Boutique
  • Gems & Jewels $36

Treat Yourself Package 2 item
Treat Yourself Package 2
$18
  • 2 hours of home organizing with Esther Simon
  • Bracelet from Molayem's
  • Parenting w Shaina
  • One Wash & Set By Tamar Sufrin
  • One Nutrition Consultation By Natalie

Treat Yourself Package 3 item
Treat Yourself Package 3
$18
  • Facial by Rebecca Israel
  • Detox Anti Inflammatory Cocoon Treatment ($75 Value) Kineret Perez
  • Massage In LA
  • Massage with Audrey Gimpel
  • 8 Zumba Classes with Karen Sarto

Self Care for Her Package 1 item
Self Care for Her Package 1
$18
  • 1 Hour Color Palette and Styling consultation With Shoshana Homami
  • Massage at your home with Flora
  • One-on-one session with personal trainer Rachel Benady
  • Eyebrow and lashes tinting

Self Care for Her Package 2 item
Self Care for Her Package 2
$18
  • $450 off Sorna Herman - Color palettes
  • Core Session with Naava Linder
  • 5 sessions of personal training with Orly Lahejani
  • 6-session Health Coaching Package Plus Health Consultation by Gabriella Shamooelian

Self Care for Her Package 3 item
Self Care for Her Package 3
$18
  • Chani Wuench - Wash & Set
  • One Wig Repair value $100 Tsiona Natan
  • Initial Nutritionist Consultation ($300 Value) With Sabrina Balter
  • Detox Anti Inflammatory Cocoon Treatment ($75 Value) Kineret Perez
  • Massage by Flora
  • 1 wash and set Chaya Davis

For my Shabbos Queen Package 1 item
For my Shabbos Queen Package 1
$18
  • Family Photoshoot with Jonah Light
  • Solika - $180 gift card to website
  • Got Kosher - 5 Challahs
  • Flowers for Shabbos from Suzana Hekmat $60
  • Frozzle tray
  • 4 Sourdoughs from Crust and Crumbs

For My Shabbos Queen Package 2 item
For My Shabbos Queen Package 2
$18
  • 5 sessions with Personal Trainer Orly Lahejani
  • Eye Lashes by Brocha +1 (862) 282-9210
  • Flowers and Flour (1 sourdough) Rivka Douek
  • One Wash & Set plus $1000 off a Virgin Russian Hair Sheitel
    By Miriam Shimoni
    818.943.5116
  • 2 Virtual Sourdough Workshop
    Sourdough Made Simple VIRTUAL Workshop By Laleh Health
    310.508.5508
  • $100 at Lieders

For My Other Half-Men's Package item
For My Other Half-Men's Package
$18
  • Holy Grill - $50
  • $50 613 mitzvah store
  • Melrose Burgers and Fries
  • Male massage - Doron Mena
  • $180 Gift Cert at T-Royal
    516.603.2144"
  • la brea bagel $36
  • Geshmak Restaurant $36 giftcards
  • Pizza Mark - $40
  • Men's watch
  • $25 Pacific Restaurant

For Him and Her- Shalom Bayis Bliss item
For Him and Her- Shalom Bayis Bliss
$18
  • Crust & Crumbs 4 Sourdough
  • Luxe Hotel 1 night Stay
  • Fish Grill $50
  • Kimia wellness (husband and wife each get choice of acupuncture,
    chiropractor, physical therapy, manual therapy, pilates, functional yoga)
  • Parenting with Mussie Diskin Nurtured Heart
  • 5 Hours Home Organization with Danielle Hassan

Who Doesn't Want a New Sheitel item
Who Doesn't Want a New Sheitel
$18
  • $3000 Milano Wigs
  • Tichels4U $52
  • 2 wash and sets with Chashie Schneerson
  • Chaya Davis - Wash & set
  • Jackie Habusha - Wash & Set
  • One Wash & Set value $50 Tsiona Natan
  • 2 wash and sets with Yocheved Kohen

It's All About Relaxation Package 1 item
It's All About Relaxation Package 1
$18
  • Reflexology with Mrs Rieber
  • Facial with Dafna
  • 45 min Yoga session with Mollie Wine
  • Massage with Dianza

It's All About Relaxation Package 2 item
It's All About Relaxation Package 2
$18
  • 1 hour private session at Private Gym with Madeline Madalyn
  • Detox Anti Inflammatory Cocoon Treatment ($75 Value) Massage In LA
  • One Massage at Massage in LA
  • Family Photoshoot with Liz $500 value

Date Night item
Date Night
$18
  • $100 La Gondola
  • $50 Hatch Kitchen
  • Lenny's $100
  • $50 Trattoria Natalie
  • One Glam Session (makeup) $150 Tsiona Natan
  • $126 Shiloh's
  • $126 Shanghai
  • $25 Pacific Restaurant
  • $100 Jeff's

Family Fun Night item
Family Fun Night
$18
  • $200 Perfect Party LA
  • Family Photoshoot with Lynn Abesera
  • Muriel Levin - Private Art Class - $85 Value
  • Munchies $25
  • Art with Morah Arezoo Kavosh One free class for kids 3 years old and up 20 percent of art package purchase
  • $36 Memories n More
  • 6 tambourines On A Roll Craft
  • $50 pizza world
  • $36 Nagila pizza
  • Art kit Morah Ofra Hareidim - 2 Canvas Packages
  • $75 pizza station

Simply Diamonds Sparkle with Purpose item
Simply Diamonds Sparkle with Purpose
$18

3 Winners will be chosen:

  • Winner 1: $2500 diamond Magen David Necklace plus Bangle from Molayem Jewelers
  • Winner 2: Diamond and Pearl Pendant plus Tami B - $180 Towards any piece of Jewelry, plus a silver and turquoise necklace.
  • Winner 3: Diamond Pendant by Dayan Jewelers plus Shop Sapere Jewelry $50 by Tzipora Habibian, plus a silver and turquoise necklace.

The Perfect Home item
The Perfect Home
$18
  • 1 hour of Interior Designing Beth Leventhal
  • Perfect Present - Gold Salad Bowl
  • 2 Virtual Sourdough Workshop
    Sourdough Made Simple VIRTUAL Workshop By Laleh Health
  • Luxe & Lilac - $50
  • Meirav Abucasis - One Pilates Session
  • $100 Western Kosher

Split The Pot item
Split The Pot
$20

Everyone purchases a ticket for a chance to win half of the total collected, while the other half goes to support Taharas Himishpacha!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!