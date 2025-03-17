Hosted by

Takoma Park Cooperative Nursery School Inc

About this event

Sales closed

Takoma Park Cooperative Nursery School Silent Auction

Pick-up location

1234 TBD, Silver Spring, MD 20907, USA

4 Tickets to the National Children's Museum item
4 Tickets to the National Children's Museum
$25

Starting bid

Family Fun at the National Children's Museum. Enjoy a day of interactive learning and play with four tickets to the National Children's Museum! Perfect for curious minds, this experience blends science, technology, engineering, arts, and math into hands-on fun for the whole family. 🎨🔬✨
Daphne Olive Earrings item
Daphne Olive Earrings
$20

Starting bid

These stainless-steel earrings, donated by Takoma Park's beloved Tabletop, are a beautiful choice for everyday wear or a night out!
Washington Nationals 2 Corner Outfield Tickets item
Washington Nationals 2 Corner Outfield Tickets
$30

Starting bid

Score two tickets to a Washington Nationals game and enjoy an unforgettable day at the ballpark. Cheer on the Nats and experience the excitement of America’s pastime live! ⚾🎟️ You will receive a voucher for TWO corner outfield tickets to attend a 2025 Washington Nationals regular season home game of your choice! (subject to blackout dates)
Inclusive Children's Book Set item
Inclusive Children's Book Set
$50

Starting bid

A set of 16 children's books - curated and hand-picked specifically for inclusive learning. Titles to be received (mix of hardcover & paperback): Kindness is We are grateful Eyes that kiss the corners Little world changers Between the lines ABC Pride Goodnight racism Some days Malala’s magic pencil Drum dream girl Friends are friends forever Your name is a song Famous seaweed soup Saturday Peaceful fights for equal rights Around the garden we grow
Washington Spirit - 2 Field Level Tickets *1st row* item
Washington Spirit - 2 Field Level Tickets *1st row*
$150

Starting bid

Experience the thrill of Washington Spirit women's soccer team like never before with two field seats on the very first row at Audi Field. These premium seats offer unparalleled views of every goal, tackle, and save. Your experience is elevated with all-inclusive access to the lounge where you can indulge in complimentary food and beverage options, including beer and wine. These seats are for a home game during an agreed upon date.
Floral Arrangement in Vase item
Floral Arrangement in Vase
$25

Starting bid

Bring beauty and freshness into your home with a handcrafted floral arrangement in a stylish vase, generously donated by Park Florist 🌸 *Exact arrangement is designer's choice. Please redeem by April 30.*
$50 Gift Card to The Nature Lab item
$50 Gift Card to The Nature Lab
$20

Starting bid

Located in Takoma Park, Edli's NatureLab is a STE(A)M-based education center that helps kids and adults cultivate a love of the natural world. This gift card can be applied to any program and doesn't expire!
Expert Gardening Consultation item
Expert Gardening Consultation
$50

Starting bid

Get personalized advice from 2-3 master gardeners from the Montgomery County Master Gardeners program! Your at-home consultation can focus on building a sustainable garden (with a focus on native plants) or a thriving vegetable garden—winner's choice!
DIY Delight: Craft Basket from Merry Pin DC item
DIY Delight: Craft Basket from Merry Pin DC
$20

Starting bid

Unleash your creativity with this charming craft basket from Merry Pin DC! Packed with unique supplies and DIY goodies, it’s perfect for crafters of all ages to create something special. 🎨✂️ These potted succulents never need watering and are impossible to kill. This DIY candle making kit contains everything you'll need to make beautiful succulent candles, with written instructions and a step-by-step video tutorial. https://www.merrypindc.com/
Maryland Youth Ballet: Adult Class Pack item
Maryland Youth Ballet: Adult Class Pack
$75

Starting bid

This 10-class gift certificate can be applied to adult ballet, stretch, or floor Barre classes! Perfect for beginners and seasoned athletes alike. 🩰✨
Two Tickets to Koma Café’s Monthly Wine Tasting item
Two Tickets to Koma Café’s Monthly Wine Tasting
$40

Starting bid

Indulge in an evening of fine wine and great company with two tickets to Koma Café’s Monthly Wine Tasting event. Enjoy a curated selection of wines, expertly chosen to delight your palate, in a warm and inviting atmosphere. Whether you're a wine connoisseur or just looking for a fun night out, this experience is perfect for discovering new favorites and savoring delicious flavors.
2 Tickets to the International Spy Museum item
2 Tickets to the International Spy Museum
$25

Starting bid

Embark on a thrilling adventure with two tickets to the International Spy Museum in DC! Uncover the world of espionage through interactive exhibits, real spy gadgets, and secret missions. 🕵️‍♂️🔎✨
Weber Spirit II E-310 3 Burner Natural Gas Grill item
Weber Spirit II E-310 3 Burner Natural Gas Grill
$150

Starting bid

Upgrade your outdoor cooking experience with the Weber Spirit II E-310! This high-performance 3-burner natural gas grill features Weber’s GS4 grilling system, providing superior heat distribution, powerful burners, and a sleek, modern design. Key Features: 🔥 Three stainless steel burners for precise temperature control 🔥 Porcelain-enameled cast-iron cooking grates for even heat and durability 🔥 Electronic ignition system for quick and reliable starts 🔥 iGrill 3 compatible (sold separately) for smart grilling 🔥 Open-cart design with foldable side table for extra space 🔥 Natural gas hookup required (not propane) Perfect for summer BBQs, game-day grilling, or family cookouts—this Weber Spirit II E-310 is a must-have for any outdoor chef!
Washington Wizards 4 Upper Level Tickets (2025-26 Season) item
Washington Wizards 4 Upper Level Tickets (2025-26 Season)
$40

Starting bid

Experience the excitement of NBA action live with this voucher for four (4) upper-level tickets to a Washington Wizards home game during the 2025-2026 season! Cheer on the Wizards as they take on top teams at Capital One Arena in Washington, D.C. Voucher Details: 🏀 Valid for four (4) upper-level seats 🏀 Redeemable for a mutually agreed-upon game during the 2025-2026 season 🏀 Subject to availability—redeem early for the best selection Don’t miss your chance to witness high-energy basketball, dazzling dunks, and unforgettable moments with family or friends!
Marcella Kriebel Watercolor Painting #1 item
Marcella Kriebel Watercolor Painting #1
$10

Starting bid

Bring vibrant artistry into your home with this print by D.C. favorite Marcella Kriebel! Known for her bold colors and intricate details, Marcella is inspired by food, culture, and nature. 🎨 One (1) painting, as pictured, in her signature watercolor style 🎨 A beautiful addition to any home or office!
Marcella Kriebel Watercolor Painting #2 item
Marcella Kriebel Watercolor Painting #2
$10

Starting bid

Bring vibrant artistry into your home with this print by D.C. favorite Marcella Kriebel! Known for her bold colors and intricate details, Marcella is inspired by food, culture, and nature. 🎨 One (1) painting, as pictured, in her signature watercolor style 🎨 A beautiful addition to any home or office!
Jeep Deluxe Wrangler Wagon by Delta Children item
Jeep Deluxe Wrangler Wagon by Delta Children
$75

Starting bid

Adventure awaits with the Jeep Deluxe Wrangler Wagon, the ultimate stroller-wagon hybrid built for comfort and convenience! Whether you're heading to the park, beach, or a day of exploring, this all-terrain wagon features a spacious design, UV-blocking canopy, and smooth-riding wheels for effortless travel. Perfect for families on the go, it offers both push and pull functionality and ample storage for all your essentials. Generously donated by RessaBuilt!
Richshaad Ryan Painting item
Richshaad Ryan Painting
$40

Starting bid

Own a piece of D.C.’s iconic skyline, thanks to artist Richshaad Ryan, a 14th St. mainstay whose colorful paintings are a local favorite.
Richshaad Ryan Bucket Hat item
Richshaad Ryan Bucket Hat
$10

Starting bid

Wear a piece of art right on your head with one of artist Richshaad Ryan’s technicolor creations!
Richshaad Ryan Hat item
Richshaad Ryan Hat
$10

Starting bid

Wear a piece of art right on your head with one of artist Richshaad Ryan’s technicolor creations!
5 Tickets to the KID Museum item
5 Tickets to the KID Museum
$25

Starting bid

Spark creativity and innovation with four tickets to KID Museum in Bethesda! Enjoy interactive exhibits and hands-on maker experiences designed to inspire the next generation of inventors and problem-solvers. 🔧🧠✨ *includes 5 tickets*
4 Tickets to the KID Museum item
4 Tickets to the KID Museum
$20

Starting bid

Spark creativity and innovation with four tickets to KID Museum in Bethesda! Enjoy interactive exhibits and hands-on maker experiences designed to inspire the next generation of inventors and problem-solvers. 🔧🧠✨ *includes 4 tickets*
$100 Gift Card to The Still Point Spa + Lavender Sachets item
$100 Gift Card to The Still Point Spa + Lavender Sachets
$30

Starting bid

Indulge in ultimate relaxation with a $100 gift card to The Still Point Spa. Located in the heart of Maryland, Still Point offers a range of luxurious spa treatments, from therapeutic massages and facials to holistic wellness services. Whether you're looking to unwind, refresh your skin, or enjoy a moment of tranquility, the spa provides a perfect escape. Speaking of escape: Back at home, keep your zen going with sweet lavender sachets from bianca + jean, a DMV art-market staple offering whimsical, handmade bags and accessories. Winner gets both the gift card + sachets!
$50 Gift Card to Amano Takoma item
$50 Gift Card to Amano Takoma
$20

Starting bid

Discover one-of-a-kind treasures at Amano Takoma, your go-to boutique for unique and affordable clothing, jewelry, gifts, accessories, and a full selection of comfortable women’s shoes. Whether you’re looking for a stylish wardrobe refresh or the perfect gift, this $50 gift card will let you shop with ease at this beloved Takoma Park gem!
Takoma Dance Spring Ballet Session item
Takoma Dance Spring Ballet Session
$25

Starting bid

Introduce your little one to the joy of movement and music with this Spring Ballet Session led by the beloved Ms. Jessica at Takoma Dance! Held at the Dance Exchange in Takoma Park, this offering includes four (4) weekly ballet classes, specially designed for young dancers. Winner may choose ONE of the following class options: 🩰 Tuesdays at 10:45 AM – Ages 4–5 🩰 Tuesdays at 11:30 AM – Ages 3–4 🩰 Wednesdays at 10:00 AM – Ages 2–3 Classes begin May 20/21 and run through June 10/11, 2025. This is a fantastic opportunity for your child to explore creative movement in a warm, supportive environment!
1 Week of Forest Explorers Summer Camp (ages 5-11) item
1 Week of Forest Explorers Summer Camp (ages 5-11)
$175

Starting bid

August 11-15, 2025 9:30-4:00 pm at Takoma Piney Branch Park Register one child in our Young Explorers camp. Small group nature exploration, crafting and play with an emphasis on mindfulness and social emotional development. Contact [email protected] to register. https://www.forestexplorers.net/
Forest Explorers Single Day Camp (ages 5-12) 25-26 School Yr item
Forest Explorers Single Day Camp (ages 5-12) 25-26 School Yr
$40

Starting bid

Register one child in any of our day camps in the next school year. The Forest Explorers program focuses on what's happening around us in nature as the seasons change. We explore basic elements of science through investigations sparked by the children's own observations, questions and interests. We also dedicate time to move, PLAY and be creative outside. Programs may include games, storytelling, mindfulness, journalling, drama, art, building, making and wilderness skills. Come ready to explore in all weather! Forest Explorers day camps are offered on most MCPS teacher work-days. Contact [email protected] to register. https://www.forestexplorers.net/
Seeds Class - Hand-Painted Kids Chair #1 item
Seeds Class - Hand-Painted Kids Chair #1
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Seeds Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Seeds Class - Hand-Painted Kids Chair #2 item
Seeds Class - Hand-Painted Kids Chair #2
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Seeds Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Leaves Class - Hand-Painted Kids Chair #1 item
Leaves Class - Hand-Painted Kids Chair #1
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Leaves Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Leaves Class - Hand-Painted Kids Chair #2 item
Leaves Class - Hand-Painted Kids Chair #2
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Leaves Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Leaves Class - Hand-Painted Kids Chair #3 item
Leaves Class - Hand-Painted Kids Chair #3
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Leaves Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #1 item
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #1
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Tracks Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #2 item
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #2
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Tracks Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #3 item
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #3
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Tracks Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #4 item
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #4
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Tracks Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #5 item
Tracks Class - Hand-Painted Kids Chair #5
$10

Starting bid

A truly one-of-a-kind keepsake for your family! Own a hand-painted children's chair from the 2024-25 TPCNS Tracks Class. Each kids-sized chair is completely unique and created by all members of the class.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!