Offered by

Elin Pelin Foundation

About the memberships

Записване за 2026-2027 - училище Елин Пелин

Годшна такса - Едно дете - Хюстън
$1

Valid until July 28, 2027

Първо дете $1,200

Годишна такса - Две деца - Хюстън
$2

Valid until July 28, 2027

Първо дете $1200, второ дете $1050

Месечна такса - Едно дете - Хюстън
$1

Renews monthly

$125/месец

$1,500 годишно

Месечна такса - Две деца - Хюстън
$2

Renews monthly

$235/месец

$125 1во, $110 второ дете

Месечна такса - Едно дете - Сан Антонио
$1

Renews monthly

$125/месец

$1,500 годишно

Месечна такса - Две деца - Сан Антонио
$2

Renews monthly

$235/месец

$125 1во, $110 второ дете

Месечна такса - Едно дете - Остин
$1

Renews monthly

$125/месец

$1,500 годишно

Месечна такса - Две деца - Остин
$2

Renews monthly

$235/месец

$125 1во, $110 второ дете

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