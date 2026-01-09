Записване за 2026-2027 - училище Елин Пелин

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About the memberships
Valid until July 28, 2027
Първо дете $1,200
Valid until July 28, 2027
Първо дете $1200, второ дете $1050
Renews monthly
$125/месец
$1,500 годишно
Renews monthly
$235/месец
$125 1во, $110 второ дете
Renews monthly
$125/месец
$1,500 годишно
Renews monthly
$235/месец
$125 1во, $110 второ дете
Renews monthly
$125/месец
$1,500 годишно
Renews monthly
$235/месец
$125 1во, $110 второ дете
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