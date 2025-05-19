Tallahassee Region Environmental Group Inc Memberships 2025
Individual
$20
yearly
Benefit: 1 free one-day Wakulla Springs park pass
Family
$50
yearly
Benefit: 2 free one-day Wakulla Springs park passes
Environmental Steward
$100
yearly
Benefit: 1 free The Merganser membership to the Friends of Wakulla Springs which includes:
-12 free one-day park passes (punch card)
-Member E-news
-"Friends of Wakulla Springs" logo car decal
Environmental Sustainable
$250
yearly
Benefit: 1 free The Aligator membership to the Friends of Wakulla Springs which includes:
-12 free one-day park passes (punch card)
-Member E-news
-CD by Collin Johnson
-Access to bimonthly boat tours and other Friends events
-"Friends of Wakulla Springs" logo car decal
