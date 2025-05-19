Tallahassee Region Environmental Group Inc Memberships 2025

Individual
$20

Benefit: 1 free one-day Wakulla Springs park pass
Family
$50

Benefit: 2 free one-day Wakulla Springs park passes
Environmental Steward
$100

Benefit: 1 free The Merganser membership to the Friends of Wakulla Springs which includes: -12 free one-day park passes (punch card) -Member E-news -"Friends of Wakulla Springs" logo car decal
Environmental Sustainable
$250

Benefit: 1 free The Aligator membership to the Friends of Wakulla Springs which includes: -12 free one-day park passes (punch card) -Member E-news -CD by Collin Johnson -Access to bimonthly boat tours and other Friends events -"Friends of Wakulla Springs" logo car decal
Student-High School & College/Universities
free

