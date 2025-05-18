TALLER CONSTELACIONES FAMILIARES - MAY 31 2025

Taller de Constelaciones Familiares
El Taller de Constelaciones Familiares es un espacio de sanación profunda y transformación personal diseñado para explorar y resolver patrones ocultos en las dinámicas familiares que pueden estar afectando tu vida. A través de este método terapéutico, desarrollado por Bert Hellinger, se trabaja con la energía del sistema familiar para identificar bloqueos emocionales, lealtades invisibles y conflictos no resueltos que se transmiten de generación en generación.
¿Qué puedes esperar de este taller?
Un ambiente seguro y respetuoso para explorar tus emociones y vivencias.
Técnicas prácticas que te ayudarán a comprender mejor los desafíos en tus relaciones familiares, laborales o personales.
Una mirada más profunda hacia la raíz de problemas como conflictos familiares, dificultades de pareja, enfermedades, bloqueos emocionales o patrones repetitivos en la vida.
Dinámicas grupales guiadas por un facilitador experimentado, donde los participantes representan a los miembros de tu sistema familiar para revelar y liberar tensiones ocultas.
Beneficios del taller:
Mayor claridad sobre los patrones familiares que afectan tu vida.
Reconexión con el amor, el respeto y el equilibrio dentro del sistema familiar.
Liberación de cargas emocionales heredadas y apertura a nuevas posibilidades de crecimiento.
Un sentido renovado de paz, fuerza y pertenencia.
Este taller es ideal para cualquier persona que desee profundizar en su autoconocimiento, mejorar sus relaciones o abordar desafíos personales desde una perspectiva sistémica. No se necesita experiencia previa para participar.
¡Te invitamos a vivir esta experiencia transformadora y descubrir el poder sanador de las Constelaciones Familiares!
