A crochet workshop poster features a handmade phone case in the foreground and colorful yarn balls and crochet hooks in the background.
Casa del Artesano Fine Art and Educational Consulting

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About this event

Taller Crochet

112 Broadway

Kissimmee, FL 34741, USA

General Admission
$35

Taller de Crochet te invita a explorar el crochet como una parte viva de la herencia artesanal puertorriqueña. En este taller práctico, aprenderás puntadas básicas, patrones y técnicas de acabado guiadas por artesanos locales.

Al registrarte, apoyas la misión de Casa del Artesano de preservar y compartir las bellas artes y artesanías de nuestra isla. Ven preparado para crear, hacer preguntas y conectar con otras personas que valoran el trabajo hecho a mano y la tradición cultural.


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