Taller Crochet

Taller de Crochet te invita a explorar el crochet como una parte viva de la herencia artesanal puertorriqueña. En este taller práctico, aprenderás puntadas básicas, patrones y técnicas de acabado guiadas por artesanos locales.

Al registrarte, apoyas la misión de Casa del Artesano de preservar y compartir las bellas artes y artesanías de nuestra isla. Ven preparado para crear, hacer preguntas y conectar con otras personas que valoran el trabajo hecho a mano y la tradición cultural.



