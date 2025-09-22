Talleres Para Emprendedores - Mes de La Herencia Hispana

Hosted by
Martes, 30 de septiembre a las 6:00 PM: El Poder de las Redes Sociales para Pequeños Negocios – Aprende cómo aprovechar las redes sociales para conectar con clientes y fortalecer tu marca, impartido por Paula Naranjo de Sumercé Coffee Roasters y LEDA.
Martes, 7 de octubre a las 6:00 PM: Educación Financiera para Pequeños Negocios – Aprende sobre presupuestos, crédito, flujo de caja y planificación financiera, impartido por Ross Fryman y Dulce Arroyo de GreenState Credit Union.
Martes, 14 de octubre a las 6:00 PM: Acceso a Capital – Descubre las oportunidades de financiamiento y recursos disponibles para hacer crecer tu negocio, impartido por PNC BanK
