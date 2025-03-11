eventClosed

Taps on Tap 10 Year Anniversary Fundraiser

auction.pickupLocation

9995 E Colfax Ave, Aurora, CO 80010, USA

2 Tickets to Any 25/26 Ballet item
2 Tickets to Any 25/26 Ballet
$100

​Experience the magic of Colorado Ballet's 2025/2026 Season with two ticket vouchers, redeemable for any performance during the season. This season celebrates the company's 65th anniversary and features five captivating productions at the Ellie Caulkins Opera House in Denver:​ Dracula (October 3–12, 2025), The Nutcracker (November 29–December 28, 2025), The Great Gatsby (January 30–February 8, 2026),​ A Midsummer Night's Dream (March 6–15, 2026), MasterWorks (April 10–19, 2026). Please note that vouchers are subject to availability and good for any A level seating or below. Donating to this auction item supports Colorado Ballet's mission to provide exceptional ballet performances and educational programs, enriching the cultural landscape of our community. Ticket vouchers will be emailed to winner. Value: $200
Colorado Avalanche Swag Bag item
Colorado Avalanche Swag Bag
$110

Get ready to show off your team pride with this ultimate Colorado Avalanche fan swag bag! Perfect for die-hard Avs supporters or anyone looking to rep the reigning powerhouse of the NHL, this package is packed with officially licensed merchandise and exclusive team gear. Bag includes: - Pin - Blanket - Canvas Tote - 2 Magnets - 2022 Stanley Cup Final Puck - Bluetooth Speaker - 24/25 Team Signed Pennant Value: $220
BJDW Youth Workshop Voucher item
BJDW Youth Workshop Voucher
$300

Ignite your young dancer’s passion with a scholarship to the Boulder Jazz Dance Youth Workshop! This incredible opportunity offers one full tuition scholarship to the 2025 Summer Youth Workshop, a 5 day summer intensive designed for aspiring dancers ages 8–18. Held in beautiful Boulder, Colorado at the CU Boulder campus, this workshop provides top-tier instruction in jazz, contemporary, hip-hop, and more, taught by nationally recognized faculty in a supportive and inspiring environment. Dancers will build technique, creativity, and confidence — all while making new friends and unforgettable summer memories. Value: $600
4 Class Pass - Industrial Dance Alliance Community Class item
4 Class Pass - Industrial Dance Alliance Community Class
$25

Industrial Dance Alliance is a company created by dancers, for dancers, that aims to foster a collaborative community rather than a competitive one. Join IDA for their professional level community classes on Wednesdays at 10:30am! Value: $60
$50 Assemble Dancewear Gift Certificate item
$50 Assemble Dancewear Gift Certificate
$20

Shop local and get all your dance wear needs at Assemble with this gift certificate! Located in Highlands Ranch, Assemble is a premiere dance supplier specializing in pointe shoe fittings. Value: $50
4 General Admission Tickets to the Denver Zoo item
4 General Admission Tickets to the Denver Zoo
$50

Embark on a wild adventure with four general admission tickets to the Denver Zoo! Located in the heart of City Park, the Denver Zoo is home to over 3,000 animals representing 450+ species from around the globe. From majestic lions and playful otters to rare reptiles and exotic birds, every visit offers a chance to explore, learn, and connect with wildlife in a whole new way. Tickets must be used by December 2025. Value: $100
4 General Admission Tickets to the Denver Art Museum item
4 General Admission Tickets to the Denver Art Museum
$44

Discover world-class art right in the heart of the Mile High City with four general admission tickets to the Denver Art Museum! Known for its stunning architecture and diverse collection, the DAM features everything from classic European paintings and Indigenous arts of North America to contemporary installations and rotating special exhibitions. Value: $88
4 Tickets to the Denver Museum of Nature & Science item
4 Tickets to the Denver Museum of Nature & Science
$40

Spark curiosity and adventure with four general admission tickets to the Denver Museum of Nature & Science! Perfect for families, science buffs, and curious minds of all ages, this museum is packed with hands-on exhibits, awe-inspiring dioramas, and fascinating discoveries—from prehistoric dinosaurs and Egyptian mummies to outer space explorations and Colorado’s natural wonders. Value: $80
4 Lower Level Tickets to a Colorado Rockies Home Game item
4 Lower Level Tickets to a Colorado Rockies Home Game
$100

Take yourself out to the ballgame with four lower-level tickets to a Colorado Rockies home game of your choice at the iconic Coors Field! Enjoy unbeatable views, the crack of the bat, and all the excitement of Major League Baseball as you cheer on the Rockies in the heart of downtown Denver. Value: $200
One Hour Custom Dance Photoshoot with Andrews Artistry item
One Hour Custom Dance Photoshoot with Andrews Artistry
$150

Capture your movement in motion with a one-hour custom dance photoshoot from the talented team at Andrews Artistry! This personalized session is perfect for dancers of any style or level who want to showcase their artistry through stunning, professional images. Value: $500
2 Tickets to Select Performances at Lone Tree Arts Center item
2 Tickets to Select Performances at Lone Tree Arts Center
$40

Experience world-class performances with 2 tickets to a select show at the Lone Tree Arts Center! This vibrant venue hosts a wide range of performances, including live theater, music, dance, and family-friendly events — all with a unique, intimate atmosphere that makes every show unforgettable. Value: $100
2 Pairs of OverTaps Shoe Covers item
2 Pairs of OverTaps Shoe Covers
$50

Protect your tap shoes and keep them looking pristine with 2 pairs of OverTaps! These innovative, durable covers are designed to fit over your tap shoes, preventing damage while keeping your shoes clean when not in use. OverTaps are easy to slip on and off, making them an essential accessory for anyone looking to extend the life of their shoes. Value: $100
Premium Tap Dance Package by United Taps item
Premium Tap Dance Package by United Taps
$50

Virtual tap training has never been easier! The Premium Tap Dance Package (level of your choice) includes 12+ hours of lessons, practice exercises, across the floor, choreography, bonus lessons, a tap workout, tap habit program and additional items. Value: $199
Tap Teacher's Toolbox Package by United Taps item
Tap Teacher's Toolbox Package by United Taps
$49

Calling all tap teachers looking to freshen up your lesson plan! The Tap Teacher's Toolbox virtual training includes 30 different approaches to warm-ups and across the floor, common problems and solutions for 75 popular tap steps, technique approaches, counting and rhythm, class activities, games, choreography tools, cleaning approaches, split level strategies, improvisation strategies, and more. Value: $99.00
Swag Bag from Portable Tap Floor item
Swag Bag from Portable Tap Floor
$50

Every tap dancer needs tap swag! Show off your love for tap with: 1. I Love Tap T-shirt (M) 2. Tappily Ever After Tote Bag (Size: 15x15) 3. The Portable Tap Floor Store $50 Gift Voucher (can be used on any product) 4. CAUTION Tap Dancing Afoot Holiday Ornament (Length: 5 inches Width: 3-3/8 inches) 5. I Love Tap Coffee Mug (11oz) Value: $138
Denver Restaurant Gift Card Basket item
Denver Restaurant Gift Card Basket
$52

Indulge in a delicious dining experience with gift cards to several of Denver’s finest restaurants! Includes 2 gift cards to Bonefish Grill, 1 gift card to Legacy Pie Company, and 1 gift card to Rolling Smoke BBQ. Value: $105
2 VIP Tickets to the Aurora Borealis Festival item
2 VIP Tickets to the Aurora Borealis Festival
$60

Immerse yourself in the magic of the Aurora Borealis Festival with 2 VIP tickets to this exclusive event! This one-of-a-kind festival brings together breathtaking light shows, live music, and incredible art installations — all inspired by the awe-inspiring Northern Lights. VIP Experience includes Premium Parking, steps from festival entry; Separate expedited festival entry; Private viewing area in front of the Painted Prairie Mainstage; Exclusive lighting experience in VIP Lounge; Complimentary VIP catering; Souvenir mug with (2) complimentary beverages; Access to private, flushable restrooms; Networking with Sponsors and other VIPs; Festival branded programmable and reusable LED wristband. Value: $150
3 Hour Private Event Space at Cheluna Brewing Company item
3 Hour Private Event Space at Cheluna Brewing Company
$50

Host your next celebration in style with a 3-hour private event space at Cheluna Brewing Company! Perfect for birthdays, corporate events, or casual get-togethers, this package allows you to enjoy exclusive access to one of the most vibrant craft breweries in Aurora. Value: $150
Muscle Activation Technique Private Session item
Muscle Activation Technique Private Session
$50

Join Megan McGregor of Symmetry Muscle Specialists for a private session of Muscle Activation Technique! Muscle Activation Techniques (MAT)® is a powerful muscular assessment tool that analyzes and corrects muscular imbalances. MAT focuses on the cause of the imbalance by testing, correcting, and maintaining muscle contractile efficiency. We believe that flexibility is a derivative of strength, and that muscle tightness is secondary to muscle weakness. Learn more about MAT: https://www.meganmcgregor.me/aboutmat Value: $125
1 Family Pass to the History Colorado Museum item
1 Family Pass to the History Colorado Museum
$15

Step back in time and explore the rich history of Colorado with a Family Pass to the History Colorado Museum! Perfect for families of all ages, this pass provides access to a fascinating collection of exhibits that showcase Colorado's past, from its Native American heritage to the exciting days of the Gold Rush and beyond. Family pass includes 2 adults and unlimited kids under 18 years old. Value: $30
Pappardelle's Pasta Italia Gift Box Set item
Pappardelle's Pasta Italia Gift Box Set
$20

The perfect gift for die hard Italian food lover! A sensationally traditional gift set. Includes: Garlic Chive Pappardelle (16 oz.), Bella Sol Modena Oil (250 ml), and Italian Pesto Blend (16 oz. - blend of Basil Gemelli, Cracked Pepper Radiatore, Garlic Parsley Lumache, and Sun-Dried Tomato Gemelli) Value: $40
PaperPie Kids Dance Stories item
PaperPie Kids Dance Stories
$30

Young readers will love these books all about dance! Books include The Ballerina, Little Ballerina Dancing Book, I Want to Dance, and That's a Job? I Like the Performing Arts. Winner will be contacted by RMR to arrange direct shipping. Value: $60
$150 Scholarship to CODEO Conference January 2026 item
$150 Scholarship to CODEO Conference January 2026
$50

Full scholarship to the CoDEO 2026 Annual Dance Conference valid for students or teachers. This immersive, two-day event is a cornerstone for dance students, educators, and professionals across the state. Held at the Pueblo Convention Center, the conference offers unparalleled opportunities for growth, networking, and inspiration. This scholarship is ideal for high school juniors and seniors, college students, or emerging dance educators eager to deepen their craft and expand their professional network. CoDEO has awarded over $6,000 in scholarships since 2015, recognizing talent, dedication, and artistic potential. Voucher will be emailed to winner. Value: $150

