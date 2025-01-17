Tazewell Animal Protective Society

TAPS Rainbow Bridge Project

4" x 8" Brick with Paw Print
$100

WITH Paw Print logo: 3 lines personalized text, up to 12 characters per line. All orders include a commemorative mini keepsake brick.

8" x 8" Brick with Paw Print
$250

WITH Paw Print logo: 3 lines personalized text, up to 20 characters per line. All orders include a commemorative mini keepsake brick.

4" x 8" Brick
$100

3 lines personalized text, up to 20 characters per line. All orders include a commemorative mini keepsake brick.

8" x 8" Brick
$250

6 lines personalized text. Up to 20 characters per line. All orders include a commemorative mini keepsake brick.

