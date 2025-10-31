Waynesville-St Robert Area Chamber Of Commerce
WSR Chamber Online Basket Auction 2025

Pick-up location

137 St. Robert Blvd., Ste B, Saint Robert, MO

“Route 66 Starter Pack”
$10

Starting bid

#1 “Route 66 Starter Pack” Pulaski County Tourism and Mobil on the Run St. Robert: Women’s green shirt (L), pink Route 66 hat, men’s Route 66 hat, Route 66 earrings, Route 66 keychain, Route 66 bottle opener, men’s blue Route 66 shirt (XL), Route 66 coasters, Kicks on 66 postcard, drift postcard, boot mug and coffee mug. A Mobil on the Run gift card for a Wash Pack with 4 best washes. Must redeem coupon in store for wash code. Valid at participating locations.
“Welcome Spring”
$5

Starting bid

#2 “Welcome Spring” Drury University and Good As New Carpet Cleaning: Potting soil, seeds, utensils, gloves, garden stones, sign, garden flag, ceramic mushroom, welcome sign, and watering globe. A Good As New Carpet Cleaning Gift Certificate is redeemable for 40% off a standard house carpet cleaning of 2,000 square feet and below. Call to set up an appointment, expires at the end of April 2025. Not redeemable for cash.
“Catch a Flight”
$5

Starting bid

#3 “Catch a Flight” Piney River Taproom and City of St. Robert: 64oz growler with certificate for one growler refill, Piney River Brewing Co. hat and sticker, and Piney River Route 66 t-shirt (size L). Four Gift Certificates for City of St. Robert Golf Course, Each Certificate is for 9 Holes of Golf (One Round) for One Person. Not redeemable for cash. It must be redeemed within 12 months of purchase date. *Must be 21 to purchase this basket!
“Sterling Elegance”
$5

Starting bid

#4 “Sterling Elegance” Eircil’s Jewelry: Sterling silver necklace with white cubic zirconia.
“A Few of Our Favorite Things”
$10

Starting bid

#5 “A Few of Our Favorite Things” WSR Chamber Board of Directors: A $25 McDonald’s gift card, $20 Plants & Pages gift card, $25 Panera gift card, $25 Sonic gift card, $20 Route 66 Taco gift card, $25 Lowe’s gift card, $20 Zillions gift card, $25 Buffalo Wild Wings gift card, and $25 cash.
“Flying High”
$37

Starting bid

#6 “Flying High” Helo Operations: A 15-minute helicopter ride for one person over the Gasconade River. Helo Operations is hangered at Ruby’s Landing, offering tours and flight instructions.
“Porch Perfect”
$5

Starting bid

#7 “Porch Perfect” New Key Realty and A2Z Exterminating: 4-foot homemade wooden porch sign, “Home Sweet Home.” and a A2Z Exterminating certificate good for one termite inspection (can only be used for termite inspection, not valid for termite treatments). Must call to schedule appointment before expiration of October 31, 2025. A2Z is licensed and insured.
“Home In A Basket”
$10

Starting bid

#8 “Home In A Basket” Pulaski County Group Home and Pulaski County Dixon Pilot: Starbucks $25.00 gift card, $50.00 cash, PCGH t-shirt (size XL), 2 ice trays, bowl, mug, 4 champagne flutes, kitchen hand towel set, oven mitts, small tumbler, salad tossing utensils, scented candle, glass elephant figurine, 2 off-white throw pillows, large silver ice bucket, chocolate snacks, pretzel snacks, and blueberry snacks. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper.
“Old Timer’s Breakfast”
$5

Starting bid

#9 “Old Timer’s Breakfast” Cracker Barrel and Pulaski County Dixon Pilot: Cracker Barrel coffee, buttermilk pancake mix, maple syrup, mini-travel checker rug game, old fashioned peg game, coffee cup, and two pecan logs. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper.
“Faith Builders”
$5

Starting bid

#10 “Faith Builders” Spearhead Church: Kobalt bucket organizer with 26 pockets, Craftsman leather gloves, Kobalt drill and drive set, 30-foot tape measure, 6X8 foot tarp, and Lowe’s $25.00 gift card.
$30

Starting bid

#11 “Bogeys and Beer Cooler” Bogeys and Beers: Igloo cooler (9 quart) with 6 Michelob Ultra beers (16 ounce), box of 12 Srixon golf balls; Bogey and Beers $50.00 gift card, and microfiber golf towel. *Must be 21 to purchase this basket!
“Coffee and Treats”
$5

Starting bid

#12 “Coffee and Treats” Infuze Credit Union: Coffee bean grinder, Combat Coffee roaster beans, Midway Coffee - Mafia Blend, S’mores Skinny Syrups and Chocolate Caramel Skinny Syrup (from Black Bean Boutique), Belgium Butler almond thins, Speculoos European cookies, Keurig Cups - Famous Favorites, 4 premium chocolate bars, and plaid blanket, assorted Easter decor, all in a wooden basket.
“TK’s You Make It, You Bake It!”
$5

Starting bid

#13 “TK’s You Make It, You Bake It!” TK’s Pizza: Basket with the following ingredients (enough for two large 16” pizzas): 2 large balls of TK’s homemade dough, 1 pint of TK’s special pizza sauce, TK’s shredded whole milk mozzarella cheese, 1 topping of your choice for each pizza (excludes steak), 1 kitchen towel, 1 oven mitt, and 2 16” disposable baking trays.
“Chapters & Comfort”
$5

Starting bid

#14 “Chapters & Comfort” FLW Thrift Shop: Mindful candle, Quiet Moments candle, tea cup, 2 Barnes & Noble gift cards ($25.00 each), Homedics calming cushion, blue blanket, reading journal, 2 sets of highlighters, 2 packs of page markers, 6 bookmarks, glass water bottle, rechargeable book light, bottle of wine - Gnarly Head Grateful Dead, 2 book safes, pencil pouch, and books (Girl, Wash Your Face, Girl, Stop Apologizing, Resurrection, When the Jasmine Grows, The Lost Bookshop, and The Spy and the Traitor). *Must be 21 to purchase this basket!
“Tax Season Survival Kit”
$10

Starting bid

#15 “Tax Season Survival Kit” Jackson Hewitt: $300 off tax return, candy, office supplies (Post-It notes, calculator, and index cards), and Jackson Hewitt swag.
“Margaritaville”
$5

Starting bid

#16 “Margaritaville” Pulaski County Abstract and City of St. Robert: Rancho La Gloria Lime Margarita Cocktail (1.5 liter), Rancho La Gloria Strawberry Margarita Wine Cocktail (1.5 liter), 2 - 16-ounce margarita glasses, Master of Mixes Margarita Salt, and Tajin seasoning. Four Gift Certificates for City of St. Robert Golf Course, Each Certificate is for 9 Holes of Golf (One Round) for One Person. Not redeemable for cash. It must be redeemed within 12 months of purchase date. *Must be 21 to purchase this basket!
“Everything Western”
$10

Starting bid

#17 “Everything Western” Secrest Western Store: Red/Blue Copper Wild Rag, White Boot Wild Rag, Cowboy Boot Cow Tag earrings, Leopard Cactus Cow Tag earrings, Cactus Cow Tag earrings, Cinch Men’s daily cologne, Dolly perfume, candle, stone and gun necklace, red wrist pouch, throw blanket (twin size), stuffed animal, men’s wallet, yeehaw earrings, bling marble bracelet, fashion bracelet, cross oval bracelet, and tote.
“A Ladies Day Out”
$5

Starting bid

#18 “A Ladies Day Out” American Family Insurance: Massage - Divine Serenity $70.00 gift certificate, Midway Coffee $25 gift certificate, Mu Bahn Thai $25.00 gift certificate, American Family hydro flask, and American Family bottle sling.
“Here’s Your Sign!”
$10

Starting bid

#19 “Here’s Your Sign!” Sign Smart: Bathroom sign - “Wash Your Hands, You Filthy Animal,” Pictionary Air 2 game, and Sign Smart gift voucher for up to $1,000.00 (5% off channel letter signage, 5% light box storage, $500 off a 3X6 double sided digital sign, $1,000.00 off a 4X8 or larger double sided digital sign; (single use voucher, valid through December 2026)).
“Pamper Yourself”
$5

Starting bid

#20 “Pamper Yourself” 1913 Waynesville, LLC/Hermit’s Delight: Arbor Mist Blueberry Wine, Whip Shots, Fisher nuts, 3 spa items, lotion, shower-gel, rosehip and hydrangea candle, orange peel chocolate, pretzel chocolate bar, Dr. Teal’s sugar scrub, Palmer’s cocoa butter lotion, Stellar pretzel sticks, and body butter. *Must be 21 to purchase this basket!
“Squeaky Clean & Insured”
$5

Starting bid

#21 “Squeaky Clean & Insured” Carey Heitman State Farm: Chemical Guys Sticky Icky Cleaning Gel (2 pack), Cristal Products Untouchable Wet Tire Finish (cherry scent), Rain-X Glass Water Repellent, Chemical Guys Streak Free Window Glass Cleaner, Chemical Guys Total Interior Cleaner and Protector, 10 pack microfiber cloths, and a 12V car vac.
“Coffee or Tea You Say!”
$5

Starting bid

#22 “Coffee or Tea You Say!” Liberty Park Apartments and Pulaski County Dixon Pilot: Dwell Studio storage basket - white with dark gray handles, 2 coffee cups - black floral print, Bigelow assorted teas, K-Cup Famous Favorites coffee variety pack, coffee pod organizer (black metal with wooden base, shaped like a coffee cup), Torani French Vanilla flavored syrup, and Torani Salted Caramel flavored syrup. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper.
“Elite Movie Night”
$5

Starting bid

#23 “Elite Movie Night” Elite Land Title, LLC: “Treat Yourself” popcorn bowl, popcorn party mix, white cheddar popcorn seasoning, movie theater butter popcorn seasoning, Twizzlers, Raisinets, Skittles, Milk Duds, Mike and Ikes, Junior Mints, M&M’s, Reese’s Pieces, Peanut M&M’s, $50.00 dinner and a movie gift card, Coca-Cola Zero Sugar cans, Better Homes & Gardens knit throw, and shirts (L and XL).
“Relax & Unwind”
$10

Starting bid

#24 “Relax & Unwind” Paul’s Furniture: HomeStretch Recliner (seafoam green, virgin conjugate fiber, all plywood frame, one-piece arm frame construction secured with mortise and tenon joints, high density foam seat core, heavily padded arms, side, and back, with no fabric on wood panels, supports up to 350 pounds).
“Air Quality”
$10

Starting bid

#25 “Air Quality” Aire Serv of Mid Missouri: Certificate for one free Indoor Air Quality 1000 Package. (IOAQ 1000) Not valid with any other offer. All services are performed by independently owned and operated franchises. Terms and limits apply, and this certificate has no cash value. Valid only at participating locations. Offer must be presented at the time of order.
“Book Bouquet”
$5

Starting bid

#26 “Book Bouquet” City of Waynesville: The ultimate gift for anyone who loves reading and florals! We shopped at Plants and Pages Bookshop for The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum, Nettle and Bone by T. Kingfisher, and The Midnight Library by Matt Haig. Then we went down the street to Every Blooming Thing to include a $40.00 gift certificate for flowers. Also included are realistic fake florals for decorating. The City of Waynesville is proud to showcase these small businesses in this year’s basket!
“Taste the Outdoors”
$5

Starting bid

#27 “Taste the Outdoors” Compass Health Network: Cooler bag, cast iron pan, coffee percolator, metal camping plates, bowls, cups, utensils, fire starter materials, 2 freeze dried pack meals, coffee, and spices.
“A Taste of Thailand in Every Bite”
$5

Starting bid

#28 “A Taste of Thailand in Every Bite” Mu Bahn Thai: Mae Ploy red curry, green tea, coconut cookie, Sekizo knife, sake set, chopsticks, wok, basket, Golden Mountain soy sauce, sweet soy sauce, plum blossom sake, and $50.00 gift certificate.
“Charming Home”
$5

Starting bid

#29 “Charming Home” Flat Branch Home Loans, Waynesville Branch and Arrowmart: A wreath with home sign for front door and a Arrowmart $50 Gift Certificate for Furniture or Appliance. (Expires 12/31/2025).
“Be Prepared”
$10

Starting bid

#30 “Be Prepared” Lowe, Dreesen, Miller, LLC: Gift certificate for preparation of estate planning documents at the office of Lowe, Dreesen. Miller Attorneys at Law, before October 1, 2025. Please call for an appointment.
“Travel Back in Time”
$5

Starting bid

#31 “Travel Back in Time” Old Stagecoach Stop: 2 Old Stagecoach mugs, 1 Old Stagecoach t-shirt, 1 package of Old Stagecoach Stop notecards, 2 Old Stagecoach Stop pencils, 1 local history book From Village to Town, 1 set of Old Stagecoach Stop heritage ornaments, and a gift certificate for a special tour for you and up to 12 additional guest. This is a personalized guided tour of the Old Stagecoach Stop for free. This tour can be scheduled for any weekday or Sunday between April 6 and October 24, 2025. Must call to arrange date and time.
“Graze and Gather”
$5

Starting bid

#32 “Graze and Gather” Smith & Turley: Busseto Milano Italia dry salami, sharp white cheddar cheese, three-seed crackers, pepper and onion relish, sesame sticks, Moose Munch premium popcorn, chocolate decadence cake, baklava, raspberry galettes, rainbow berry gummies, mixed nuts (cashews, almonds, walnuts, and pecans), fir wood crate with chalkboard, and vanilla spice candle.
A Little Bit of Comfort, A Little Bit of Style”
$25

Starting bid

#33 “A Little Bit of Comfort, A Little Bit of Style” NextHome Team Ellis: Patricia Nash purse, NextHome blanket, NextHome Luke stuffed animal, and NextHome coffee tumbler.
“Buen Provecho (Good to Enjoy)”
$5

Starting bid

#34 “Buen Provecho (Good to Enjoy)” Lupita’s Mexican Store: An assortment of delicious Mexican snacks, hot sauce, Coke, clay pot, and $15.00 gift certificate.
“The River is Calling”
$5

Starting bid

#35 “The River is Calling” Gasconade Hills Resort: Orange frisbee, blue bucket hat, orange koozie, green water bottle, and folder with $100.00 max value voucher. One time use of valued amount towards 2-night stay or single float trip of any variety of boat options. Must be presented at the time of service. Reservation deposit still applies and valid reservation date until 11-1-25, no holidays or holiday weekends. This voucher is non-transferable.
“Align Your Life, Relieve Your Pain”
$5

Starting bid

#36 “Align Your Life, Relieve Your Pain” Ogle Chiropractic: Cervical Lulu, ice pack with cover, Muscle Ezze, Viracid, D-Hist, relief cream, and water bottle.
“Brew Bundle”
$5

Starting bid

#37 “Brew Bundle” Boat Town Brewing: BTB logo t-shirt (2XL), BTB long sleeve t-shirt (M), 2 BTB logo tankards, BTB crowler, and voucher for beer (bring brochure and empty crowler to the brewer and we will fill it with your favorite BTB beer). *Must be 21 to purchase this basket!
“Cool Breeze Bundle”
$10

Starting bid

#38 “Cool Breeze Bundle” The Fallen Outdoors and Ruby’s Landing: Light gray Dometic cooler with handle, assortment of Dometic stickers (43), Army green beverage holder/koozie with TFO logo, TFO black trucker hat (M/L), green TFO t-shirt (L), and pink TFO t-shirt (S). Two single Kayak rental gift certificates at Ruby’s Landing. Expires on September 15, 2025, and excludes taxes.
“Radiant Romance Set”
$10

Starting bid

#39 “Radiant Romance Set” Eircil’s Jewelry: Sterling silver with gold overlay pink and white cubic zirconia pendant and earrings set.
“Coffee Time”
$5

Starting bid

#40 “Coffee Time” Pulaski County Sewer District #1 and Pulaski County Dixon Pilot: Keurig K Express, Thyme & Table ceramic coffee mug, K-Cups, K-Cup holder, and handheld frother. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper.
"Your Personal Stanley Cup”
$5

Starting bid

#41 "Your Personal Stanley Cup” Bank of Crocker and Pulaski County Dixon Pilot: A 30-ounce Stanley Cup with accessories; Midway $25.00 gift card, and Black Barn $25.00 gift card. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper.
“Bleed Black & Orange”
$5

Starting bid

#42 “Bleed Black & Orange” Waynesville R-VI School District: Gray WSD logo bucket hat, black and white trucker hat with WSD logo, black WSD “IGNITE” t-shirt (XL), black WSD tumbler with straw and handle (40 ounce), 2 #2 WSD pencils, 1 WSD pen, 1 keychain flashlight with WSD logo, 2 WSD white sticky note pads, 1 orange WSD notebook, 1 black and white WSD blanket, black WSD logo cooler bag, and 2 WSD lawn chairs.
“Get Your Stretch ON!”
$5

Starting bid

#43 “Get Your Stretch ON!” LPC Class 10: Harper tote bag (sage green and cream), Hydrapeak Nomad stainless steel insulated bottle with straw (40 ounce), Adidas ladies’ white hat, Gaiam yoga mat towel (purple), Gaiam premium yoga mat (non-slip, gray), and wooden massage roller.
“Self-Care”
$10

Starting bid

#44 “Self-Care” Liberty Park Apartments and Lake Medical Spa: Taylor Madison Designs storage basket, Dearfoams with memory foam women’s house slippers (L 9-10), Urban Cupboard glass pitcher (1 liter), vitamin C infused under eye masks (8 pairs), Glamfox Rice Niacinamide Mask (5 sheets), Wood & Sparrow shea butter sugar scrub, and Nido throw blanket (51”X67”). $100 Lake Medical Spa Gift Certificate that expires on March 11, 2026.
“Chubby’s Carwash Package”
$5

Starting bid

#45 “Chubby’s Carwash Package” Chubby’s Carwash: Platinum Club 1 month membership, which includes 1 unlimited automatic wash of choice per day, plus one 4-minute self-serve wash per day, plus free vacuum for 1 vehicle (open 24 hours/day/7 days/week) and assorted car cleaning items, including travel size Armor All tire foam and protectant.
“Allmaxx Recliner #1 by Ashley”
$10

Starting bid

#46 “Allmaxx Recliner #1 by Ashley” Aarons: One Allmaxx bucket recliner - Signature Design by Ashley. Why sacrifice comfort for style when you can have the best of both in this rocker recliner in pewter gray? Elements include a chic divided-back design and pillow top wrapped armrests that makes nodding off all too easy, calling attention to the elegantly flared armrests and black nickel nailhead trim for a punch of cool character. Features include: one-pull reclining motion, gentle rocking motion, corner-blocked metal reinforced seat, attached cushions, and polyester upholstery with black nickel nailhead trim. *If you are looking for a pair, check out the other recliner basket #77!
“A Grillin’ Good Time!”
$5

Starting bid

#47 “A Grillin’ Good Time!” St. Robert Glass: A fun assortment of some of your grilling needs and wants, including Coleman Xpand soft cooler (blue), Lawrey’s Herb & Garlic Marinade, Kinder’s BBQ Sauce, Honey Hot, Kinder’s Hickory Brown Sugar Sauce and Rub, Super Special Prime Steak & Brisket Rub, Honey Garlic Sweet BBQ Rub, Grill Mates Memphis Pit BBQ Rub, Grill Mates Smoky Applewood Marinade Mix, Grill Expert pocket thermometer, Grill Expert soft grip grilling set (10 pieces), Nabisco graham crackers, Hershey’s chocolate bar pack, jumbo marshmallows, 2 telescopic forks, and 2 free windshield repair cards.
“Get Clean - Spring Cleaning Bucket”
$5

Starting bid

#48 “Get Clean - Spring Cleaning Bucket” Shaklee Independent Distributor and Pulaski County Dixon Pilot: A 16-ounce Basic H2 by Shaklee, three 16-ounce spray bottles (1 windows - 1-2 drops H2, 1 all purpose - ¼ tsp. H2, 1 degreaser - 1½ tsp. H2), a 4 ounce dispenser squeeze bottle, a microfiber wash mitt, soap dispensing brush, a pot and pan brush, and a scrub brush. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper.
“Clara Club Exclusive”
$5

Starting bid

#49 “Clara Club Exclusive” Think Goodness Independent Designer, Cecilia Murray: Origami Owl silver crystal flamingo ignite pendant necklace with authentic Swarovski crystals. Necklace is adjustable 18-20”. This was an exclusive monthly subscription piece for Clara Club, was not available for individual sale.
“Hey Y’all”
$5

Starting bid

#50 “Hey Y’all” Walker Real Estate Experts, Pulaski County Dixon Pilot and Westside Salon & Boutique: Custom wooden door hanging sign with cow print design with “Hey Y’all.” A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper. A Westside Salon & Boutique $25 Gift Certificates for Boutique only.
“Beauty Essentials”
$5

Starting bid

#51 “Beauty Essentials” Elissa’s at Benton Square: Aveda Nutriplenish Shampoo, Aveda Nutriplenish Conditioner, Aveda Nutriplenish Hair Masque, Aveda Travel Size Hand Relief, Aveda Travel Size Botanical Repair Hair Masque, BareMinerals Eyeshadow Palette in “Burnished,” and Murad Skin Care 3 Piece Travel Size Collection.
“Window to the Wild”
$10

Starting bid

#52 “Window to the Wild” Ridge 2 River Outdoors: Feather Snap smart solar-powered bird feeder (HD photos and videos sent directly, built for year-round use, live stream videos to watch your birds in real time, long-range WIFI antenna, IOS and Android compatible).
“Batter Up”
$5

Starting bid

#53 “Batter Up” Laclede Electric Cooperative: Instant Vortex Slim Chef series air fryer (6 quarts), with 3-in-1 cooking functions.
“Lemonade Stand”
$5

Starting bid

#54 “Lemonade Stand” Pulaski County Weekly: 3 tier metal serving tray with ivy design, 2 lemon teacups, 2 small jar plaques, wooden bicycle decor, lemonade stand - wooden, pitcher decor, black vase, black lantern with tea light, stuffed lemon, string of green wood beads, “Home Sweet Home” lemon plaque, and 9-month subscription to Pulaski County Weekly.
“Happy Easter”
$5

Starting bid

#55 “Happy Easter” Fort Wood Hotels: Happy Easter box with furry Easter friends, includes a free night stay at one of our 4 hotels, 5 boxes of candy, and 7 lucky scratch-off tickets.
“Faith Filled Basket - Trust & Believe”
$5

Starting bid

#56 “Faith Filled Basket - Trust & Believe” Veterans Lending Group: “God’s Got This” t-shirt (L), an Amazing Grace bath bomb, bible pen holder and pen, bible corner bookmark, bible tabs, “Love Like Jesus” sticker, and “Be Still and Know.”
“Native American Smile”
$10

Starting bid

#57 “Native American Smile” Laura’s Jewelry Designs, LLC: Native American made Kingman turquoise earrings by Scott Skeets, Navajo, and Native American made Kingman 5-piece necklace by Jude Candeleria, Zuni. All items are signed by the artists.
“Route 66 Redmon’s”
$5

Starting bid

#58 “Route 66 Redmon’s” LPC Class #10: Route 66 Redmon’s basket, historic Route 66 coffee mug, Route 66 hat/cap, Route 66 PanHead shirt (XXXL), Route 66 license plate, Starbucks House Blend coffee (22 ounce), and Redmon’s caramel turtles.
“HD+ Tablescape Basket”
$5

Starting bid

#59 “HD+ Tablescape Basket” Homestead Designs+: Transform your kitchen island or dining table with a curated tablescape basket designed by HD+ to bring effortless style to your space. Inside you’ll find candle holders, table runner, napkin rights, placemats, mix of faux florals, and a vase. Plus, we’ve added a design tip sheet with step-by-step guidance on how to style your table like a pro!
“Gourmet Graduation”
$10

Starting bid

#60 “Gourmet Graduation” Vidies Catering: A Gift Certificate for one catered meal or heavy appetizers for 30-40 guest, including choice of school color themed plateware, drinkware and bouquet of graduation ballons. Reach out as soon as possible to book date, certificate expires on December 31, 2025.
“Cookie Monster”
$5

Starting bid

#61 “Cookie Monster” Don Murray: “Citrus Grove” batch of original created Citrus Punch cookies with Lemon, Lime and Orange flavors. Additionally a batch of auction favorite “Welcome Home” Chocolate Chip Cookies. Lovingly made in an uninspected home kitchen. Call Don Murray to set up a delivery date.
“Counting Sheep”
$5

Starting bid

#62 “Counting Sheep” Lynch’s Furniture: One Tempurpedic Adapt ProHi queen pillow, featuring a Smart Climate cover, TEMPUR material, and high profile.
“Sauce It Up”
$5

Starting bid

#63 “Sauce It Up” Freddy’s and Pulaski County Dixon Pilot: A original Freddy’s sauce, Jalapeño Freddy’s sauce, and Freddy’s seasoning. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper.
“Come & Play!”
$5

Starting bid

#64 “Come & Play!” Loving Paws Adoption Center: Hershey’s milk chocolate bar vinyl squeaky dog toy, small beaver squeaker plush toy, SPOT Dura-Fused Leather Dog Toy (bird shaped), Burlap Steel Dog Buddy donkey dog toy, plush monkey squeaky dog toy, moose plush crinkly dog toy, Altus brown monkey stretch dog toy with squeaker, Hershey’s kisses dog toy with squeaker and rope - crinkly, crinkly plus badger dog toy, President’s Choice stuffed lamb with squeaker, Patchwork Pet premium plush toy with squeaker, Hershey’s milk chocolate plush crinkly toy, 2 SPOT Bam-Bones with bamboo fiber (chicken flavor), dog bag holder with bags, Paw Love Stuffed Beef Bone, all natural (peanut butter flavor), Paw Love Collagen Cheeks, all natural (peanut butter flavor), Paw Love Happy Hooves, all natural (peanut butter flavor), basketball squeaky toy, multicolored gray paw print blanket, and brown and white toy basket.
“Forever Bloom Gift Basket”
$5

Starting bid

#65 “Forever Bloom Gift Basket” Breaking Chains Custom Creations: “Home Sweet Home” galvanized wooden flower arrangement, hand-burned and painted wood bookmark, heart shaped wooden oil diffuser for car, wooden flower magnet, hand-burned key chain with wood beads, $20.00 gift certificate for the store, and basket with wooden flower.
“Family Game Night”
$5

Starting bid

#66 “Family Game Night” Comfort Inn and Casey’s St. Robert: Everything you need to host a family fun night! Includes: playing cards, Uno card game, Phase 10 card game, chips, and bottled water to wash it down. Wanna get away? Includes a one-night stay at Comfort Inn. A Casey’s coupon for a free large pizza (any variety), and a Casey’s coupon for free cheesy breadsticks. Not valid with any other offer. Limited one offer per coupon, per transaction. Not available with in-store use, only available on orders placed online or through the app. Expires on December 2, 2025.
“Sip, Sizzle, & Serenade”
$10

Starting bid

#67 “Sip, Sizzle, & Serenade” Amazon Hub: Amazon Echo Show 8 (with spatial audio, 8” HD touchscreen, video calling, and smart home hub), cast iron fondue set (enamel cast iron fondue pot with stand, burner, wooden base, and fondue forks), La Spinetta Biancospino 2023, Organic Moscato D’Asti from Italy, Catena Appellation San Carlos 2022, Cabernet Franc from Mendoza, Argentina, and a hand woven water hyacinth wicker basket (16.5”X13”X7”). *Must be 21 to purchase this basket!
“Gift Certificates in Bloom”
$10

Starting bid

#68 “Gift Certificates in Bloom” Security Bank of Pulaski County: Beautiful wire basket with faux florals with pink and white feathers, surrounding these local gift cards: Downtown Service Station ($50.00), B&B Theater ($50.00), Route 66 Taco Company ($50.00), Ichiban ($50.00), and El Cabrito ($50.00).
“Spring Kitchen”
$5

Starting bid

#69 “Spring Kitchen” Cross Creek Realty and Bassett Insurance Agency: Galvanized bucket with Pioneer Woman mixing bowls, cake pan, wooden spoon, mason jar mug, kitchen towels, and kitchen sign. A $50 Visa gift card from Bassett Insurance Agency.
“Let’s Get Crafty!”
$5

Starting bid

#70 “Let’s Get Crafty!” LPC Class 8: Snow Day? Rainy day during summer break? Homeschool art class? No matter what you're looking for, this basket has everything you need to entertain your kids with screen-free creativity! Get crafty with a beginner friendly crochet kit, a ceramic flowerpot painting kit, learn to sew kit, learn to make loom bracelets, and create charms and tags with the Shrink-It's DIV kit! We didn't forget sensory play-we've included Kinetic Sand, MAGNA-TILES 26-piece travel construction set, classic PlayDoh, and scented noise putty! Finally, for our artists, we've included Crayola Twistables crayons, colored pencils, and markers - as well as a Crayola mini marker sprayer to turn markers into spray art! We've thrown in a large pack of Elmer's glue sticks and Melissa & Doug stickers to finish out the craft stash! The best part is the convenient 3-tier rolling craft cart to keep your supplies neat and handy. Bid for your own kiddos or as a gift for your child's favorite teacher!
“Piece of Cake”
$10

Starting bid

#71 “Piece of Cake” Leadership Pulaski County Class #3: Olde World Recipe Italian Cream Cake. This is a three-layered scratch cake made with a rich batter and walnuts, iced with cream cheese frosting, lovingly made in an uninspected home kitchen. Call Don Murray to set up a delivery date.
“The Croaker Basket”
$5

Starting bid

#72 “The Croaker Basket” Price Cutter: Hand woven basket with 4 mushroom frogs, frog planter, plant mister, and 3 garden stake frogs.
“It’s a Great Day to Shop Local”
$5

Starting bid

#73 “It’s a Great Day to Shop Local” The Riverside Shop: Sweatshirt (L), slippers (M/Ladies 7-8), bath bomb, Hollowood Home and Candle wax melts in “My Oh My” scent (100% soy), floral lined wicker basket, and $25.00 The Riverside Shop gift card.
“Banana Ball”
$5

Starting bid

#74 “Banana Ball” Fox Financial Group: A Day at Busch – Two tickets to Savannah Bananas vs. Party Animals – baseball game at Busch Stadium in St. Louis. Sections 341-349 (First Base) on Saturday, April 5, 2025, at 7:00 p.m., gates open at 4:30 p.m. You will contact Fox Financial Group to initiate digital ticket transfer.
“Coffee & Jesus”
$5

Starting bid

#75 “Coffee & Jesus” Manna Church FLW: Beautiful by Drew Barrymore Slim Espresso Maker, Bodum cordless milk frother, and Simple Modern tumbler (oatmeal colored, 30 ounce).
“Summer Concert!”
$10

Starting bid

#76 “Summer Concert!” Bank of Iberia: Two tickets for Earth, Wind & Fire at the Ozarks Amphitheater on Saturday, July 19th at 7 p.m. and includes a parking pass, Clear Venue crossbody bag, portable fan, portable power brick for all devices, and Bank of Iberia merch.
“Allmaxx Recliner #2 by Ashley”
$10

Starting bid

#77 “Allmaxx Recliner #2 by Ashley” Aarons: One Allmaxx bucket recliner - Signature Design by Ashley. Why sacrifice comfort for style when you can have the best of both in this rocker recliner in pewter gray? Elements include a chic divided-back design and pillow top wrapped armrests that make nodding off all too easy, calling attention to the elegantly flared armrests and black nickel nailhead trim for a punch of cool character. Features include: one-pull reclining motion, gentle rocking motion, corner-blocked metal reinforced seat, attached cushions, and polyester upholstery with black nickel nailhead trim. *If you are looking for a pair, check out the other recliner basket #46!
“Ford Car Care”
$5

Starting bid

#78 “Ford Car Care” Ed Morse Ford: Ford hat, Ford t-shirt, bucket of cleaning supplies for vehicles, free oil change certificate, and car incense.
“Sips, Snacks & Sweets”
$5

Starting bid

#79 “Sips, Snacks & Sweets” Hoppers Pub: Hoppers cooler bag, Hoppers green 30 oz. insulated tumbler with straw, 2 - $50 Hoppers Pub gift cards and a dozen of Ursula’s famous cookies made to order.
“Earth Lover”
$5

Starting bid

#80 “Earth Lover” Every Blooming Thing: A taste of all the pretty things inside the flower shop at Every Blooming Thing, including a large Swan Creek candle, morel mushroom candle, Earth Lover Perfume (made with beeswax), drizzle melts, 3 plantable seed cards, and much more.
“Go for a Bike Ride”
$5

Starting bid

#81 “Go for a Bike Ride” Armed Services YMCA of Missouri and Casey’s St. Robert: 26” Huffy Cranbrook Comfort Cruiser Bike in teal and gray and Hibbett Sports $20.00 gift card. A Casey’s coupon for a free large pizza (any variety), and a Casey’s coupon for free cheesy breadsticks. Not valid with any other offer. Limited one offer per coupon, per transaction. Not available with in-store use, only available on orders placed online or through the app. Expires on December 2, 2025.
“Route 66”
$5

Starting bid

#82 “Route 66” Pulaski County Museum and Historical Society, Mu Bahn Thai and Pulaski County Dixon Pilot: History of Pulaski County 2005, Route 66 coffee mugs, Route 66 vest patch (L), and a print of 1903 courthouse drawing by Mary Carroll Nelson. A One-Year Subscription to the Dixon Pilot newspaper. A $25 Mu Bahn Thai $25 gift certificate.
“Dinner in One Take!”
$5

Starting bid

#83 “Dinner in One Take!” The Maries County Bank: Thyme & Table 2-piece acacia cutting board set, Dinner in One Take cookbook by Bo Corley, Cook with Color 5-piece acacia utensil set, Crock-Pot manual slow cooker (7 quart, oval shaped), 3 pack Mainstays printed cotton kitchen towels.
“Picture Perfect Porch”
$5

Starting bid

#84 “Picture Perfect Porch” Investment Realty: Better Home & Gardens 18” wreath, two boxes of solar firefly stakes, “Bee Happy” yard flag and garden flagpole, ceramic highland cow and ceramic beehive with stand, checkered porch mat line, “Good to Bee Home” porch mat, and “Bee Kind” porch pillow.
“In and Out Movie Night”
$5

Starting bid

#85 “In and Out Movie Night” Ed Morse Chrysler Dodge Jeep Ram: Everything you need for a movie night “in” and a movie night “out,” including a lined wicker basket, Tasty popcorn popper, oil, popcorn kernels, popcorn season salts, assorted boxes of candies, and B&B Theaters $50.00 gift card.
“Celebration”
$10

Starting bid

#86 “Celebration” Celebrate with B, LLC: A gift certificate for a 6-foot classic balloon garland with up to four colors of the winner’s choice. Two 6-foot classic balloon columns designed to match the chosen colors of the balloon garland. This vibrant and customizable balloon décor package is perfect for elevating any celebration, from birthdays and baby showers to graduations and corporate events. The winner will have the opportunity to select their preferred color scheme, ensuring a personalized touch for their special occasion. To guarantee availability, the winner must provide at least two weeks’ notice for scheduling. We look forward to creating and celebrating with you! Expires on October 1, 2025, and this voucher is not convertible for cash and is not refundable.
“Barber Shop BBQ”
$5

Starting bid

#87 “Barber Shop BBQ” Crosshairs Barbershop: 10-piece grilling set, Jack Daniels BBQ sauces, Kinder’s Woodfired Blend Spice Rub, Lone Star Beef & Brisket Rub, Lone Star Competition BBQ Rub, 2-piece refillable grill lighters, and a $40.00 gift certificate.
“Hello Summer - Party Time!”
$10

Starting bid

#88 “Hello Summer - Party Time!” Bells Extended Stay: 2 beach towels (60”X30”), 2 pack Coppertone Sport sunscreen spray (SPF 50), 2 Ozark Trail mesh rocking camp chairs with canopies, two Walmart $50.00 gift cards, table top fire pit with roasting sticks, pool toys game set, inflatable basketball hoop, cross ring toss and inflatable cactus ring toss, 2 pack flamingo and unicorn pool floats, iPlay kids shark pool toy, and margarita cocktail kit.
“Swig Bag of Goodies”
$5

Starting bid

#89 “Swig Bag of Goodies” Phelps Health Auxiliary and Westside Salon & Boutique: Rose quartz roller, headband, makeup removing towel, wax melt warmer, retro bluetooth speaker, scentchips, suncatcher, makeup bag, coffee clock, hand lotion, and hand cream. A $25 Westside Salon & Boutique Gift Certificate for Boutique only.
“Comfort Club”
$10

Starting bid

#90 “Comfort Club” Rivard Heating and Cooling: Gift certificate for Comfort Club 1 Year Protection Plan. One system package includes complete HVAC tune-up twice per year, air filter changes, priority scheduling over nonmembers, same day service, no overtime fees, 20% discount on parts and 10% discount on equipment. Expires on December 21, 2025. This voucher has no cash value, and no change will be given. This voucher must be honored for the service listed above at your current posted price including any sale pricing. It may not be used to pay for merchandise purchased prior to the date the voucher was issued and may not be used for payment on open accounts. The merchant named above will provide all normal warranties and guarantees applicable to this service.
“Peak Performance”
$5

Starting bid

#91 “Peak Performance” Peak Sport & Spine: Fitness mat, foot massage roller, Fit Simplify super stretch loop bands, 6 stress balls, Acupoint yoga massage ball set, Theraband resistance hand set, Trideer exercise ball, FlexiKold flexible gel cold pack, yoga strap, Peak Sport & Spine t-shirts (gray L and black XL), and Peak Sport & Spine branded cups, pens, notes, magnet, and nail file.
“Welcome Home”
$10

Starting bid

#92 “Welcome Home” The Noble Team LLC Exp Realty and Baker’s Carpet Cleaning & Install: The Pioneer Woman squirrel proof bird feeder and 5-pound bag of bird seed. Baker’s Carpet Cleaning & Install Flooring Special! Coupon for free installation with purchase of flooring (up to 200 sq. ft.) Savings of $1,000. Minimum purchase and installation are 1,000 sq. ft. of flooring.
