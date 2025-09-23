TASTE OF PUNTA GORDA SPONSORS

Punta Gorda

FL, USA

TOP CHEF item
TOP CHEF
$5,000

10 VIP tickets,TV/radio/print ads, social & website recognition, program listing, logo on banners & Tshirts, free vendor spaces

EXECUTIVE CHEF -STAGE SPONSOR item
EXECUTIVE CHEF -STAGE SPONSOR
$2,500

6 VIP tickets,TV/radio/print ads, social, program listing, logo on banners & Tshirts, free vendor spaces

MASTER CHEF item
MASTER CHEF
$1,500

4 VIP tickets,TV/radio/print ads, social & website recognition, program listing, logo on banners & Tshirts

SOUS CHEF item
SOUS CHEF
$1,000

2 VIP tickets,print ad, social,program listing, logo on banners & Tshirts

SAUCE CHEF item
SAUCE CHEF
$600

2 admissions, 4 drink tickets,, print ad,logo on banners

LINE CHEF item
LINE CHEF
$300

2 admissions, 2 drink tickets,field recognition

common:zeffyTipDisclaimerTicketing