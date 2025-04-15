eventClosed

TBS-EV 2025 Spring Auction

3400 N Dobson Rd, Chandler, AZ 85224, USA

Marble Slab with Bronze "Shalom" 5"x6"x3/4"
Marble Slab with Bronze "Shalom" 5"x6"x3/4"
$19.99

Pickup Only
Vintage Gumball Machines (2) With Wooden Stand & Key
Vintage Gumball Machines (2) With Wooden Stand & Key
$300

This is a vintage Vendworx Duel Vending Machine. Ready to be used in your storefront or your home. Includes key that open the tops of the machines. It comes on a wooden stand. Grab it for yourself or give it as a unique gift. Pick-up only. NOTE: The funds received for any bid on this item will be going directly to the YOUTH FUND ! So please help out and bid on this item.
Eishet Chayil Print (Hebrew, Woman of Valor Prayer)
Eishet Chayil Print (Hebrew, Woman of Valor Prayer)
$39

Eishet Chayil Print, Gold Metallic Vivid Colors, Hebrew, Woman of Valor Prayer NOTE: Money received for this item will go to the YJA Program.
Vintage 12 Tribes of Israel Judaica Book Ends
Vintage 12 Tribes of Israel Judaica Book Ends
$30

NOTE: Money received for this item will go to the YJA Program.
Needlepoint of Moses Holding Tablets
Needlepoint of Moses Holding Tablets
$36

Seder Plate
Seder Plate
$54.99

A German porcelain plate for the Passover Seder, decorated, consists of a large central plate with a diameter: 30 cm, and other small saucers with a diameter: 10 cm.
Captain Wine Bottle Holder (wine not included) - 12" tall
Captain Wine Bottle Holder (wine not included) - 12" tall
$24.99

Retail Value $50
Seiko Women's Stainless Steel Solar Powered Watch
Seiko Women's Stainless Steel Solar Powered Watch
$145.99

Your mom needs this ! Make your mom Happy! Seiko Women's SNE878 Stainless Steel Two Tone Solar Powered Watch with Date Window Classic design and stylish good looks set apart this Seiko ladies solar stainless steel watch. With a 10 month power reserve, 30M water resistance and a curved hardlex crystal it is suitable for day or evening wear. Retail Value: $295
Circleware Marquis 6 pc champagne flute set
Circleware Marquis 6 pc champagne flute set
$39.99

GOLD RIM GLASSES 6PC SET NOS Circleware Marquis 7 oz MADE IN ITALY Greek pattern
Ceramic Cookie Jar Set 10" tall
Ceramic Cookie Jar Set 10" tall
$36

Keep for yourself or give it as a gift to a cookie lover. Cookies not included.
Sterling Silver Travel Havdalah Set - 8" tall
Sterling Silver Travel Havdalah Set - 8" tall
$350

This is another item for use all year round. This is a great item for someone who might need to do Havdalah on the go, or even at home.
Desert Cacti (Framed)
$24.99

Haggadah
Haggadah
$45

Passover Haggadah RAPHAEL ABECASSIS Illustrated Hebrew English Jerusalem Razim
Shalom Needlepoint
$36

The Gate of Jerusalem in the Sky item
The Gate of Jerusalem in the Sky
$499.99

The Gate of Jerusalem in the Sky by Nahum Arbel. Declared Value $1,100 (with letter of Authenticity)
Jewelry Box with 18" Triple Strand Necklace and Heart Charms
Jewelry Box with 18" Triple Strand Necklace and Heart Charms
$150

Give that someone special a really great gift ! Retail Value $400.00
ceramic popcorn bucket
$10.99

It is dark blue with white speckles and the word "POPCORN" written in white, stylized letters. The bucket has a black metal handle with a wooden grip. The bucket is designed to hold popcorn and evokes a retro aesthetic, reminiscent of classic movie nights.
Porcelain Carriage 6" x 4' x 3"
Porcelain Carriage 6" x 4' x 3"
$29.99

Add this piece to your collection today. Retail Price - $75
Silk Printed Scarf 36"x36"
$24.99

This would be a great Mother's Day gift..
Vintage Oval Scalloped Challah Plate 9"x14"
$25

This would look beautiful on your Shabbat dinner table. Ebay Price $44.00
Oldtown Mahogany Picture Frame 11"x13" for 8x10 Photo
$9.95

Picture Frame with Princess Leia in it!
Rectangle Fluted Glass Plate 6 1/2"x14"
Rectangle Fluted Glass Plate 6 1/2"x14"
$125

Retail Price: Priceless
Experience a Retro Gaming Adventure with Elaine & Jason
Experience a Retro Gaming Adventure with Elaine & Jason
$25

Experience a Retro Gaming Adventure at Starfighters Arcade with Elaine & Jason Join Elaine and Jason for an unforgettable outing to Starfighters Arcade, Arizona’s premier retro gaming destination! Spend time reliving the golden age of arcade games surrounded by over 150 classic cabinets, from Pac-Man and Donkey Kong to Street Fighter and Galaga. Whether you're a pinball wizard or just want to vibe with vintage video games, this experience is perfect for nostalgic fun and friendly competition. Elaine and Jason will be your guides through this pixel-packed journey—sharing laughs, snacks, and epic high-score attempts along the way. 🎮 Includes: 4 hours (free play on all machines), and great company. *Snacks and soft drinks available for purchase. 📍 Location: Mesa, AZ 🕹️ Date & time: To be coordinated with the winners (Saturday Nights 7pm - 11pm or Sunday Afternoon 3pm - 7pm) 👾 For: Up to 3 guests Don't miss this chance to press start on an awesome memory!
Childs PJ Library Apron and 2 My 1st Chanukkah Bibs
Childs PJ Library Apron and 2 My 1st Chanukkah Bibs
$15

24" Chain with Mother Of Pearl Pendant
24" Chain with Mother Of Pearl Pendant
$50

Simchat Torah Celebration 15"x19" - David Gilboa-
$75

Tallit / T'fillin Bag
$24.99

Retail value $50.00
Star of David Necklace (24") with Matching Earrings
Star of David Necklace (24") with Matching Earrings
$19.95

Ceramic Tzedakah Box (Noi Volkov)
Ceramic Tzedakah Box (Noi Volkov)
$99

Retail Value $200 Signed by: Noi Volkov
Leather Wallet 4"
Leather Wallet 4"
$14.99

Putting on Tefillin (Needlepoint)
$36

Square Glass Plate 11 1/2"
Square Glass Plate 11 1/2"
$125

An Original and one of a kind
Pair of Geometric Designs 32"x32"
Pair of Geometric Designs 32"x32"
$100

"Blues Guitar" Print 40"x33" - Suzanne McCourt
"Blues Guitar" Print 40"x33" - Suzanne McCourt
$125

impressionism print on handmade paper, wood frame
Mexican Town Painting 13"x17" - Ruiz
Mexican Town Painting 13"x17" - Ruiz
$49.99

Ceramic Wall Art "Fiddler on the Roof" 12 1/2"x7" - Rivka
$45

NEEDLEPOINT TAPESTRY FRAMED BOY READING BY CANDLE LIGHT
$39.99

VINTAGE NEEDLEPOINT NEEDLE POINT TAPESTRY FRAMED BOY READING BY CANDLE LIGHT 16 x 19
Signed Israeli Stamp
$100

Independence Day 1983 FDC Signed Y. Agam!! Agam is the artist whose work is on the stamp. Very famous for 3 dimensional art.
Dubi Arie's "Jealousy" 1996
$150

Size: 10" x 8 3/4" - Signed in ink. With Authentication page
Event and portrait photography by Casil
Event and portrait photography by Casil
$75

Event & Portrait Photography + Family Portraits 📍 Location to be agreed upon 📸 Photography by Casil 🎁 Valued at $250 – Includes a simple photo shoot Capture timeless memories with a professional touch. Whether it’s a special event, an elegant portrait, or a heartfelt family moment, Casil will bring your vision to life with creativity and care.
Woman's Tallit + Wire Kippah + Bag
Woman's Tallit + Wire Kippah + Bag
$29.99

Rumor has it that this was worn by a famous Jewish Woman
Floral Print
$65

Jane Carroll Floral Print
Floral Needlepoint
$50

Matted Needlepoint in Wooden Frame
Adobe Scene
$35

Pastel colors, framed print
Looking Through Window Handsigned Print
Looking Through Window Handsigned Print
$55

The windows of Time Hand signed Print Gold Framed Signed Print
Godinger 20th Century Baroque Silver Plated Candlesticks
Godinger 20th Century Baroque Silver Plated Candlesticks
$65

Vintage 1990 Godinger 20th Century Baroque Silver Plated Candlesticks Set of 2
Lithograph "Morning Prayers"
Lithograph "Morning Prayers"
$120

Lithograph "Morning Prayers" 14"x17" - Norm Altman Wood frame (Certificate of Authenticity on back) signed/numbered
Lithograph of Rabbi and Student
Lithograph of Rabbi and Student
$50

Lithograph of Rabbi and Student 10 1/2'x11" - Norm Altman Grey frame signed/numbered
Partylight Illusions Chanukah Tealight Candle Holder Trio
Partylight Illusions Chanukah Tealight Candle Holder Trio
$29.99

Illuminate your home with the Illusions Chanukah Tealight Holder Trio. These three blue-colored tealight candle holders have delicate 3D laser etched designs. Featuring a Dreidel and a Star of David motif on the small cups and a Menorah motif appears on the large cup. For use with tealight candles, sold separately. (New in Box)
Copper Hammered Joshua and Ruth Wall Art
Copper Hammered Joshua and Ruth Wall Art
$90

Armand Durand Etchings Abraham and Isaac
Armand Durand Etchings Abraham and Isaac
$200

Armand Durand
Shana Tovah
Shana Tovah
$4.99

A really nice picture that represents Rosh Hashanah.

