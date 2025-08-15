Trinity Community Commons
TCC Annual Fundraising Dinner
204 E Trinity Ln
Nashville, TN 37207, USA
Presenting Sponsor
$10,000
Featured on event signage and social media
Newsletter spotlight
Promoted as a Community Partner on our website
10 tickets to dinner
Lead Sponsor
$5,000
Featured on event signage and social media
Promoted as a Community Partner on our website
8 tickets to dinner
Table Sponsor
$1,500
Featured on event signage and social media
8 tickets to dinner
Individual Ticket
$100
Dinner & drinks!
