TCC Annual Fundraising Dinner

204 E Trinity Ln

Nashville, TN 37207, USA

Presenting Sponsor
$10,000

  • Featured on event signage and social media
  • Newsletter spotlight
  • Promoted as a Community Partner on our website
  • 10 tickets to dinner
Lead Sponsor
$5,000

  • Featured on event signage and social media
  • Promoted as a Community Partner on our website
  • 8 tickets to dinner
Table Sponsor
$1,500

  • Featured on event signage and social media
  • 8 tickets to dinner
Individual Ticket
$100
  • Dinner & drinks!
