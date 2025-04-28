Teacher Appreciation Week 2025

Sandra Isolino- English Language Learners
$20
Alissa Jenkins- CDC
$20
Erin McGinnis- 7th
$20
Anita Morgan-8th Grade
$20
Mazzie Zawisza- 8th Science
$20
Jamie Downs- Chorus
$20
Emily Hanendel- Librarian
$20
Hope Humphrey-Keyboarding/STEM
$20
Amy Lyttle- 8th
$20
Julie Lee- Assistant Librarian
$20
Leigh Monger-6th
$20
Lolly Ordonez-5th
$20
Jennifer Bolton-7th
$20
Donajo Brooks- 5th
$20
Sandra Burnette- 8th
$20
Amy Byrd- Orchestra
$20
Tyler Carr- 5th
$20
Britini Carter- 6th
$20
Dana Davis-5th
$20
Randy Doss-STEM
$20
Abby Douglas- 5th
$20
Kathy Douglas- 6th
$20
Katie Manning- 8th
$20
Jackie Laney- Reading & Math Interventionist
$20
Amy Fuqua- 6th
$20
Gina Grubb- 8th
$20
Amy Phillips- Spanish
$20
Lauren Hawkins- PE
$20
Kashina Hickson- 7th
$20
Taylor Hill- 8th
$20
Julie Kinder-McMillian- 8th
$20
Allyson Carraway-6th
$20
Nathan Leavitt- 5th
$20
Bryson Leftwich- STEM
$20
Eli Manning- STEM
$20
Traci Maupin-8th
$20
Lauren Mayes- French
$20
Michael Mott- 7th
$20
Amanda Nail- 6th
$20
Emily Ott- 5th
$20
Allison Payne-6th
$20
Katie Peters-5th
$20
Jamie Petrie- PE
$20
Amy Randolph-CDC
$20
Ahsia Spenser-Band
$20
David Scott-7th
$20
Michelle Scott- 7th
$20
Sean Seyfert- Art
$20
Estella Simmons- 6th
$20
Stephanie Sluss-7th
$20
Debora Smith-7th
$20
Michael Spirko- Band
$20
John Spratling- 5th
$20
Catherine Venable- CDC
$20
Mary Webster-7th
$20
Dean Williams
$20
Mariah Young-6th
$20
Courtney Bowers- Speech & Language
$20

