Teaching Responsible Earth Education's Silent Auction

4714 Earhart Blvd, New Orleans, LA 70125, USA

Ask Wonder Explore STEM Summer Camp item
Ask Wonder Explore STEM Summer Camp
$190

Value: $385 1 week of AWE STEM Summer Camp - a wonderful summer time opportunity to engage your learners in hands-on science + art activities. When: May 26th - Aug 8th Ages: 4-14 AWE STEM Camp includes Field Trip Fridays, park adventures, yoga, art, and 20+ daily activities for ages 4-11. Students will explore exciting STEM themes like Chemistry, Coding, 3D Printing, and more—plus internships for ages 12+.
Guided Mezcal Tasting at Espiritu New Orleans item
Guided Mezcal Tasting at Espiritu New Orleans
$35

Value: $70 You will be taken through a guided tasting of different mezcals from Mexico with a custom flight according to your palate. https://espiritunola.com/# Location: 520 Capdeville Street New Orleans, LA 70130
Sea Wind Phat Cycles Teen Beach Cruiser item
Sea Wind Phat Cycles Teen Beach Cruiser
$100

Value: $350 This colorful ride sports a step-through steel frame with flowing, curvy lines that's accented by 26" aluminum rims with fat cruiser tires. Its super-cushy seat and upright, swept-back handlebars are paired with Phat's relaxed pedal-forward design that lets you put your feet on the ground for an easy, comfortable and fun ride. *slight dings on handle bars* otherwise, great condition
Tuesday Children/Teen Beach Cruiser May 01 item
Tuesday Children/Teen Beach Cruiser May 01
$100

Value: $350 Singlespeed with coaster kick-back brakes make riding intuitive and fun. Simple and stylish. Durable yet light. 24" aluminum rims. Great condition.
Wavestorm 8' Beginner Surfboard item
Wavestorm 8' Beginner Surfboard
$100

Value: $270 Light-weight, soft and easy to handle, the 8' Classic Longboard is one of the best-selling learn-to-surf models in the market. Very good condition.
TREE Fete Magenta Tank Top item
TREE Fete Magenta Tank Top
$10

Size: Small, 14.5" W x 21" L Front: T Shirt reads "T.R.E.E. Fete! Hosted by Joshua Starkman Teaching Responsible Earth Education" Stretchy, magenta tank top Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete White Cropped Tee item
TREE Fete White Cropped Tee
$10

Size: XSmall, 15.5" W x 21" L Front: T Shirt reads "T.R.E.E. Fete! Hosted by Joshua Starkman Teaching Responsible Earth Education" Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Sky Blue Scoop Neck item
TREE Fete Sky Blue Scoop Neck
$10

Size: Small, 14.5" W x 22.5" L Scoop neck, fitted women's shirt Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: Blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Navy Blue Tank Top item
TREE Fete Navy Blue Tank Top
$10

Size: Small, 15.5" W x 23" L Front: T Shirt reads "T.R.E.E. Fete! Hosted by Joshua Starkman Teaching Responsible Earth Education" Back: Crocheted detail Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Mardi Gras Tie Dye item
TREE Fete Mardi Gras Tie Dye
$10

Size: XSmall, 18.5" W x 19" L Long sleeve, cropped tie dye t-shirt Front: T Shirt reads "T.R.E.E. Fete! Hosted by Joshua Starkman Teaching Responsible Earth Education" Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete XXL Sky Blue Tshirt item
TREE Fete XXL Sky Blue Tshirt
$10

Size: XXL, 26.5" W x 32" L Magellan, super soft t-shirt Front: T Shirt reads "T.R.E.E. Fete! Hosted by Joshua Starkman Teaching Responsible Earth Education" Back: TREE Fete 2025 flyer design Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Dark Gray Tshirt item
TREE Fete Dark Gray Tshirt
$10

Size: Small, 17" W x 24.5" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Light Gray Tshirt item
TREE Fete Light Gray Tshirt
$10

Size: Small, 20" W x 23.5" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Baby Blue Tank Top item
TREE Fete Baby Blue Tank Top
$10

Size: XSMall, 10.5" W x 18.5" L Baby blue, ribbed tank top Front: "T.R.E.E. Fete! Hosted by Joshua Starkman Teaching Responsible Earth Education" Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Black fitted Mock Neck item
TREE Fete Black fitted Mock Neck
$10

Size: XSmall, 13.5" W x 19.5" L Mock neck, slight crop, mid-sleeve super soft black shirt Front: "T.R.E.E. Fete! Hosted by Joshua Starkman Teaching Responsible Earth Education" Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Plum T shirt item
TREE Fete Plum T shirt
$10

Size: Medium-Large, 20.5" W x 28" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete White T Shirt item
TREE Fete White T Shirt
$10

Size: XXL, 24.5" W x 30" L Front: TREE Fete 2024 'vintage' Flyer image Back: blank Screen printed by Waves and Bobcat at the Community Print Shop
TREE Fete Heather Blue T Shirt item
TREE Fete Heather Blue T Shirt
$10

Size: Medium, 16.5" W x 26.5" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Long Sleeve Baby Pink Shirt item
TREE Fete Long Sleeve Baby Pink Shirt
$10

Size: Large, 19" W x 27" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete White T Shirt item
TREE Fete White T Shirt
$10

Size: Medium, 19" W x 29" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Lemon Yellow Shirt item
TREE Fete Lemon Yellow Shirt
$10

Size: Medium - Large, 19" W x 28" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete Brown Tshirt item
TREE Fete Brown Tshirt
$10

Size: Large, 22.5" W x 28.5" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete White T Shirt item
TREE Fete White T Shirt
$10

Size: Small, 18" W x 27" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press
TREE Fete White T Shirt item
TREE Fete White T Shirt
$10

Size: Large, 20" W x 28.5" L Front: TREE Fete 2025 flyer image Back: blank Screen printed by the Inkwell Press

