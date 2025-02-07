Teal Project 2025 - Auction

Cedar Charcuterie Board #1
$25

Starting bid

Handmade charcuterie board from cedar wood
Cedar Charcuterie Board #2
$25

Starting bid

Handmade charcuterie board from cedar wood
Welcome Sign
$25

Starting bid

Handmade welcome sign with bow
Vintage Princess House Pedestal Compote Bowl
$15

Starting bid

Bose Frames Rondo Style - Audio Sunglasses item
Bose Frames Rondo Style - Audio Sunglasses
$75

Starting bid

Bose sunglasses with Rondo Frame style. These sunglasses also work as headphones with audio playing from the frames so no need for anything to go in your ear.
Aaron Rodgers Green Bay Packers Jersey XL
$20

Starting bid

New with tags Aaron Rodgers Green Bay Packers jersey from Nike. Size XL.
Nick & Nora Milk Bone Dog Treat Pajamas
$35

Starting bid

Rare and vintage pajama set from Nick & Nora. Size XL.
Sterling Silver Garnet & Zoisite Necklace
$35

Starting bid

The pendant features 11 stunning round-shaped gemstones, including garnet and zoisite, with a silver and gold tone that adds a touch of elegance. The necklace is made of high-quality sterling silver with a purity of 925, ensuring durability and long-lasting beauty. The necklace is perfect for any occasion, adding a touch of glamour to any outfit. The 18-inch necklace length is ideal, and the multicolor main stone color and silver & gold tone make it versatile enough to wear with any outfit.
Vintage Green Seed Bead Necklace
$35

Starting bid

Vintage Green Seed Bead Necklace Multistrand with Silvertone & Green Enamel Pendant.
Vintage Louis Greenfield Furrier Brown Mink Stole/Shawl
$100

Starting bid

Handmade Ceramic Water Pitcher #1
$25

Starting bid

Handmade Ceramic Water Pitcher #2
$25

Starting bid

iPod Nano 5th Generation with Case
$75

Starting bid

Sealed iPod Nano 5th generation with 8GB of storage. Comes with protective case. This is a rare find!
Dog Lovers Bundle
$15

Starting bid

Dog Lovers Bundle comes with new pillow, bowl, and decor.
Floral Arrangement
$15

Starting bid

Floral arrangement with wooden flowerbed.
Kutani Handpainted Japanese Sugar and Creamer Set
$25

Starting bid

Vintage Japanese Porcelain Hand Painted Kutani Suger & Creamer Set.
Tweety Artwork
$100

Starting bid

Tweety Artwork with Certificate of Authenticity.
Thomas Kincade - Bridge of Faith: The Garden of Promise III
$50

Starting bid

Thomas Kincade art piece. Bridge of Faith: The Garden of Promise III.
Set of Two Villeroy & Boch 1748 Whiskey Glasses
$20

Starting bid

Multicolor Puka Shell Statement Necklace
$25

Starting bid

Canon Selphy CP1200
$75

Starting bid

New in box
Car Care Kit
$30

Starting bid

Car Care Kit from McKinnon Toyota.
2 Hand Blown Norlan Whiskey Glasses
$20

Starting bid

2 Hand Blown Double-Walled Borosilicate Drinking Glasses (17.5 CL)
Tiffany & Co Peretti Open Heart Glass Bowl
$50

Starting bid

Vintage Tiffany & Co Elsa Peretti Open Heart Glass Bowl. Comes with box. Signed Tiffany & Co by Elsa Peretti.
Fujifilm instax mini 11 with Film
$25

Starting bid

Set of 4 Tires
$500

Starting bid

This certificate is good for a set of 4 tires from McKinnon Toyota & Nissan with a value up to $1,400.00. Includes installation and alignment, on non-commercial vehicles 35" and below. Valid until December 31, 2025 at McKinnon Toyota or McKinnon Nissan.
4 Pack Tervis Tumblers
$15

Starting bid

S'well Bottle 17oz
$10

Starting bid

Monstera Thai Constellation
$35

Starting bid

Monstera Thai Constellation in ceramic pot
Artilection 10x42 Binoculars
$25

Starting bid

Artilection 10x42 Binoculars with BAK4 Prism FMC Lens
Purse
$25

Starting bid

"Hello" Door Hanger
$15

Starting bid

"Welcome" Door Hanger
$15

Starting bid

Gift Basket - Women's Health
$25

Starting bid

This gift basket is full of women's health items. Includes lotions, shea butter, socks, wipes, and more.
Gift Basket - Spring Decor
$25

Starting bid

This gift basket contains spring time decorations and items.
Gift Basket - Baby
$25

Starting bid

This basket is filled with baby products. Includes jammies, toys, hygiene items, and more.
DIY Spa Package
$20

Starting bid

Includes foot warmer, bath pearls and salts, and sleep mask.
Coach Ulyssa Rubber Slide
$40

Starting bid

Size 9
Farm Inspired Planners
$15

Starting bid

Includes a cow themes shipping list pad, horse theme daily planner and notebook, and 3-pack farm animal list pads.
Cottonwood 54" Sargent Oak & White TV Stand
$100

Starting bid

Fits TV's up to 60" with storage doors
"Tennessee River Waterfall" by Bob Stedman
$50

Starting bid

Gift Basket - Peachy Theme
$25

Starting bid

Lucien Piccard Watch
$50

Starting bid

28116BK
Vintage Valet Chair
$100

Starting bid

Original Spur Master by Garry "The Bulldozer Man" Vines
$40

Starting bid

Pickleball Set
$25

Starting bid

Fishing Afternoon at Acres & Acres
$50

Starting bid

4 RF Microneedle Tx
$800

Starting bid

Expiration Date 12/31/2025 ($3200 value)
Handmade African Bookcase
$1,000

Starting bid

Beautiful handmade bookcase. Built and shipped from Africa. Must be picked up from Katie's Kloset.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!