TeamSTAGES Holiday Basket Raffle Fundraiser

Hosted by
About this raffle
Holiday Heist Movie Night Basket Value $150
- Home Alone 5 movie collection
- Dominos Gift Card $25
- Unfinished Wooden Holiday Dollhouse
- Sherpa Blanket
- Haribo Gummy Bears & Orville Popcorn Pack
- Nerds, M&Ms, & Sour Patch Kids
- Outdoor/Indoor Extension Cords, 25ft & 8ft
- 2 Travel Tags
- Red Voice Changer
- 12ct Multicolor LEDs
- Mini Ornaments
- 2 Light Bulb Necklaces
- Tub of Army Men
- Large Ice Tub
Holiday Heist Movie Night Basket Value $150
- Home Alone 5 movie collection
- Dominos Gift Card $25
- Unfinished Wooden Holiday Dollhouse
- Sherpa Blanket
- Haribo Gummy Bears & Orville Popcorn Pack
- Nerds, M&Ms, & Sour Patch Kids
- Outdoor/Indoor Extension Cords, 25ft & 8ft
- 2 Travel Tags
- Red Voice Changer
- 12ct Multicolor LEDs
- Mini Ornaments
- 2 Light Bulb Necklaces
- Tub of Army Men
- Large Ice Tub
Snow Day Snuggle Bundle Value $140
-Starbucks Gift Card $50
-Gloves
-Plush Winter Socks
-Soft Red Blanket
-Gnome
-Trader Joe's Holiday Candle Trio
-Trader Joe's Holiday Lip Mask
-Mrs. Meyer's Peppermint Hand Soap
-Starbucks Hot Cocoa Packet x2
-Two 1.3 oz Cans Starbucks French Roast Coffee
-Nutcracker Watercolor Mug
Snow Day Snuggle Bundle Value $140
-Starbucks Gift Card $50
-Gloves
-Plush Winter Socks
-Soft Red Blanket
-Gnome
-Trader Joe's Holiday Candle Trio
-Trader Joe's Holiday Lip Mask
-Mrs. Meyer's Peppermint Hand Soap
-Starbucks Hot Cocoa Packet x2
-Two 1.3 oz Cans Starbucks French Roast Coffee
-Nutcracker Watercolor Mug
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!