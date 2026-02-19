Homes For Our Troops Inc

Homes For Our Troops Inc

Teamsters Local 120 9th Annual Homes For Our Troops Golf Tournament

11444 Tournament Players Pkwy

Blaine, MN 55449, USA

Titanium Sponsorship
$25,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 1 foursome • 18 hole sponsor signs • Premier VIP reserved seating for dinner • Logo recognition

Platinum Sponsorship
$10,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 1 foursome • 9 hole sponsor signs • VIP reserved seating for dinner • Logo recognition

Veteran Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 3 tickets

Includes 1 foursome (4th player will be a veteran) • 6 hole sponsor signs • VIP reserved seating for dinner

Gold Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 1 foursome • 4 hole sponsor signs • VIP reserved seating for dinner

Silver Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 1 foursome • 2 hole sponsor signs

Bronze Sponsorship
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 1 foursome • 1 hole sponsor sign

Hole Sponsorship
$500

Includes 1 hole sponsor sign (Does not include golf)

Golf & Dinner
$500

Includes 1 individual

Dinner
$150

Includes 1 individual (Does not include golf)

