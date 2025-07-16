eventClosed

TEDxReisterstown Exhibitor - Reimagine Vendor

Exhibitor Vendor Slot *Early Bird Special* item
Exhibitor Vendor Slot *Early Bird Special*
$200

What's Included?

  • 6 ft. Covered Table (1 brand per table)
  • 2 Chairs Included (Add 3rd person for $30)
  • Light Refreshments Included
  • Free Parking
  • Exclusive Marketing Push :: Website & Social Media Exposure
  • One Vendor per Category (Non-Compete Policy)

More Detailed info in PDF provided.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing