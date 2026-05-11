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About this event

Tejas Web Regional Dandelion Gathering 2026

Tenting - EARLY BIRD
Pay what you can
Available until Jul 15

Registration fee for tenting at camp: Early Bird sliding scale between $250-$450. Discount expires July 15th.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

  1. Enter the amount you will be paying today where it says [$ Enter amount] to complete your registration.
  2. Enter the amount you commit to paying to attend the entire camp on the next page under [Questions].
  3. To make future payments toward the remaining balance, use any of the "Donation" links on the Tejas Web Zeffy profile or TejasWeb.org.
Dorm - EARLY BIRD
Pay what you can
Available until Jul 15

Registration fee for staying in a dorm at camp: Early Bird sliding scale between $375-$575. Discount expires July 15th.

Dorms house 4 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

  1. Enter the amount you will be paying today where it says [$ Enter amount] to complete your registration.
  2. Enter the amount you commit to paying to attend the entire camp on the next page under [Questions].
  3. To make future payments toward the remaining balance, use any of the "Donation" links on the Tejas Web Zeffy profile or on TejasWeb.org.
Semi-Private Dorm - EARLY BIRD
Pay what you can
Available until Jul 15

Registration fee for staying in a semi-private dorm at camp: Early Bird sliding scale between $475-$675. Discount expires July 15th.

Semi-private dorms house 2 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

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  2. Enter the amount you commit to paying to attend the entire camp on the next page under [Questions].
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Lotus Suite - EARLY BIRD
Pay what you can
Available until Jul 15
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $650-$800.

Private suite houses up to 2 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

  1. Enter the amount you will be paying today where it says [$ Enter amount] to complete your registration.
  2. Enter the amount you commit to paying to attend the entire camp on the next page under [Questions].
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Juniper Tiny House - EARLY BIRD
Pay what you can
Available until Jul 15
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $600-$750.

Tiny house can house up to 2 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

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  2. Enter the amount you commit to paying to attend the entire camp on the next page under [Questions].
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Tenting
Pay what you can

Registration fee for tenting at camp: Sliding scale between $300-$500.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

  1. Enter the amount you will be paying today where it says [$ Enter amount] to complete your registration.
  2. Enter the amount you commit to paying to attend the entire camp on the next page under [Questions].
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Dorm
Pay what you can

Registration fee for staying in a dorm at camp: Sliding scale between $425-$625.

Dorms house 4 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

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Semi-Private Dorm
Pay what you can

Registration fee for a semi-private dorm at camp: Sliding scale between $525-$725.

Semi-private dorms house 2 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

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  2. Enter the amount you commit to paying to attend the entire camp on the next page under [Questions].
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Lotus Suite
Pay what you can
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $700-$850.

Private suite houses up to 2 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

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Juniper Tiny House
Pay what you can
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $650-$800.

Tiny house can house up to 2 people.

A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.

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Tejas Web Spinners Registration
Free

Restricted: This is for the organizing cell to register for camp.

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