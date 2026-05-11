Tejas Web Regional Dandelion Gathering 2026

About this event
Registration fee for tenting at camp: Early Bird sliding scale between $250-$450. Discount expires July 15th.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for staying in a dorm at camp: Early Bird sliding scale between $375-$575. Discount expires July 15th.
Dorms house 4 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for staying in a semi-private dorm at camp: Early Bird sliding scale between $475-$675. Discount expires July 15th.
Semi-private dorms house 2 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $650-$800.
Private suite houses up to 2 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $600-$750.
Tiny house can house up to 2 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for tenting at camp: Sliding scale between $300-$500.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for staying in a dorm at camp: Sliding scale between $425-$625.
Dorms house 4 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for a semi-private dorm at camp: Sliding scale between $525-$725.
Semi-private dorms house 2 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $700-$850.
Private suite houses up to 2 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Registration fee for a private dorm at camp: Sliding scale between $650-$800.
Tiny house can house up to 2 people.
A deposit of at least $50 per person is required to reserve your space.
Restricted: This is for the organizing cell to register for camp.
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