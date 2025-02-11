TEMPLATE - 3 day clinic

One male cat neuter.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, FVRCP, and microchip.
One male cat neuter.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, FVRCP, and microchip.
Cat - Female - Spay
$75
One female cat spay.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, FVRCP vaccination, and microchip.
One female cat spay.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, FVRCP vaccination, and microchip.
Dog - Male - Neuter - up to 40 lbs
$125
One male dog neuter: up to 40 lbs.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
One male dog neuter: up to 40 lbs.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
Dog - Male - Neuter 41-80 lbs
$125
One male dog neuter: 41-80 lbs.
Minimum age: 8 weeks.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
One male dog neuter: 41-80 lbs.
Minimum age: 8 weeks.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
Dog - Female - Spay - up to 40 lbs
$125
One female dog spay for female dog up to 40 pounds.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
One female dog spay for female dog up to 40 pounds.
Minimum age: 8 weeks.
Minimum weight: 2 lbs.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
Dog - Female - Spay - 41-80 lbs
$125
One female dog spay for female dog 41-80 pounds.
Minimum age: 8 weeks.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.
One female dog spay for female dog 41-80 pounds.
Minimum age: 8 weeks.
Included if needed: Rabies vaccination, DHCP vaccination, microchip, after care medication, plastic e-collar.