Template Kentucky Derby Raffle Packages

Must be 21 & up to enter





$75 Derby Firestone - Oil Change

$70 -Lowe's - Gift Card, Candle, Pot, Accessories - donated by Dr. Laura & James Branstetter

$60 Sunflower Peaceful Massage

$50 Hillside Nursery – Potting Soil, Watering Canteen, Gloves, Watering Sprayer, Liquid Plant Food

$50 Johnson’s Garden Center

$50 Walmart - Gift Card

$48 Botanica – 4 passes

$30 Texas Roadhouse

$30 Culver’s Restaurant

$25 Hillside Feed and Seed - Gift Card

$25 Waffle Bus

$25 TJ Maxx

$20 Emerson Biggins Sports Bar & Grill - Gift Card

$20 Pink Bottle of Daddy Kool Sparkling Wine

$15 McAlister’s

$10 Racing Garden Flag

$3.00 Tire Gauge



Total value - $606