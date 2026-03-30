Derby Historical Society

Offered by

Derby Historical Society

About this shop

Template Kentucky Derby Raffle Packages

Sapphire & Diamond Sparkle item
Sapphire & Diamond Sparkle item
Sapphire & Diamond Sparkle
$5

20” gold chain

2 ¼ CT trapezoid man-made diamonds

1 Ct square man-made sapphire

Total value: $1,900


Compliments of Derby Jewelry

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Let’s Support Local item
Let’s Support Local
$5

$155 USD 260 Swag - Large Derby Mat, Blanket, Pizza Cutter, Cooling Wrap, Fan, Bracelet, Pin, Cool Cloth, Magnet, Magnetic Wrist cup, Rubber Duckie, Foam Paw, Insulated cup

$100 Shirts Plus – Ball Cap, T-Shirt, Koozie, & Pin

$75 The Dinner Detective - Murder Mystery

$75 Derby Firestone - Oil Change

$50 El Ranchito Mexican Restaurant - Mulvane

$30 Jersey Mike’s Sandwiches

$30 McAlister’s

$30 Culver’s

$25 Bittersweet - Gift Card

$25 LaHacienda - Gift Card

$15 Cracker Barrel - Gift Card

$15 Gambino’s Pizza - 1 Lunch Buffet

Total value: $625

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Gardening item
Gardening
$5

Must be 21 & up to enter


$75 Derby Firestone - Oil Change

$70 -Lowe's - Gift Card, Candle, Pot, Accessories - donated by Dr. Laura & James Branstetter

$60 Sunflower Peaceful Massage

$50 Hillside Nursery – Potting Soil, Watering Canteen, Gloves, Watering Sprayer, Liquid Plant Food

$50 Johnson’s Garden Center

$50 Walmart - Gift Card

$48 Botanica – 4 passes

$30 Texas Roadhouse

$30 Culver’s Restaurant

$25 Hillside Feed and Seed - Gift Card

$25 Waffle Bus

$25 TJ Maxx

$20 Emerson Biggins Sports Bar & Grill - Gift Card

$20 Pink Bottle of Daddy Kool Sparkling Wine

$15 McAlister’s

$10 Racing Garden Flag

$3.00 Tire Gauge


Total value - $606

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Crosswinds Casino & Fun item
Crosswinds Casino & Fun
$5

Must be 21 & up to enter


$300 Crosswinds Casino-Hampton Inn 1-night stay, $25 Food Gift card, $50 Gambling gift card, 2 Koozies, 1 Basket, 2 Metal 15 oz. Drink Containers, 1 Mini Crossbody gambling bag

$100 Geoffrey Beene with Diamond Men’s Wrist Watch - donated by Sheryl & John Cary

$80 First Place - candy bag, Millionaire candies, Dr. Pete’s Praline Mustard Glaze, & Jack’s Snacks

$20 Gold Daddy Cool Sparkling Wine

$15 Homegrown Coffee

$15 Jersey Mike’s Sandwiches

Total Value: $605

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Golfer’s D-Lite item
Golfer’s D-Lite
$5

Must be 21 & up to enter


$150 Derby Golf & Country Club – 3 Greens, 18-hole golf & cart

$120 The Derby Golf Hut- 2 one hr. simulators for 6 people

$100 Sierra Hills Golf Course – 2 golf & cart

$100 Pro Link Golf Shop Gift Cards

$50 Hidden Lakes Golf Course – 1 golf & cart

$52 Baby Jane Heirloom Corn Bourbon Whiskey 750 ml - donated by Tyler and Courtney Webb

$40 Emerson Biggins Sports Bar & Grill– 2 gift cards

$25 Little Busters – Gift Card

$15 P.F. Chang’s – Free Appetizer

$12 Blaze Pizza

$10 Carlos O’Kelley’s – Gift Card

$10 - 3 Callaway Golf Balls

$10 - 12 Golf Tees

Total value: $694

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Let the Good Times ROLL item
Let the Good Times ROLL
$5

Must be 21 & up to enter


$300 Tanganyika ALL Inclusive Experience for 2

$280 Antique Teal Peddle Car - donated by Allen & Maretta Unruh

$20 Silver Daddy Cool Sparkling Wine

Total Value: $600

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Kansas Star Casino & Wyldewood Cellars! item
Kansas Star Casino & Wyldewood Cellars!
$5

Must be 21 & up to enter


$330 Kansas Star Casino- 1 night stay at Hampton Inn, Dining Package, Gambling Package

$120 Wyldewood Cellars - 2 Hr. Tasting for 4

$80 Wine basket - Elderberry Sweet Wine, Lady Dulce Wine, Lady Pearl Wine, Sand Plum Jelly, Jalapeño Jelly, 2 Wine Glasses, 2 Wine glass covers

$25 Empire Tacos - Mulvane

$18 Amy’s Pizza Place - Mulvane

$15 Racing Flag

$10 Jane’s Landing - Mulvane

Total value: $623

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Wine Class for 20 Guests item
Wine Class for 20 Guests
$5

Must be 21 & up to enter


Total Wine - Private wine class for 20 guests. You select from:

· Wine 101

· A Spotlight on Spanish Wines

· A wine tour of Italy

· Viva La France

· Discover Cabernet Sauvignon

· Napa Valley & Beyond


Attendees are free to bring snacks and catered food to the tasting

Total value: $600

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Talk DERBY to Me item
Talk DERBY to Me
$5

Must be 21 & up to enter


$140 Horse Racing Game, Derby Time Flag, Talk Derby to Me Metal Drink Container, Talk Derby to Me Sign, Faux Diamond Horse Brooch–donated by Allen and Maretta Unruh

$200 Gift Card from Vicky Decarsky

$68 Derby Plaza Theaters - Movie Passes

$60 Culver’s Restaurant

$59.40 The Derby Informer – 1 yr. subscription

$25 Morgan’s Steakhouse

$20 Turquoise Daddy Kool Sparkling Wine

$33 Jersey Mike’s Sandwiches

Total value: $605.40

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Family Adventure item
Family Adventure
$5

$150 Urban Air - 4 Ultimate Attraction Passes, 4 Pairs of Air Socks, 1 LG 1 Topping Pizza, 4 Drinks

$112 Sedgwick County Zoo - 4 passes

$80 Exploration Place - 4 passes

$60 Sandbox - Gift Card, 1 Hour Volleyball, 1 Hour Pickleball

$50 Dave and Busters – Game Play Gift Cards

$48 Old Cowtown – 4 Day Passes

$45 Wichita Wind Surge - 2 tickets

$ 40 Paint the Town - 2 painters

$40 Wichita Ice Center – Family of 4

$34 Derby Plaza Theater – 4 Movie Passes

$16.40 Panda Express - 2 Club Meals

$15 Gambino’s Pizza – 1 lunch buffet

Total value: $690.40

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Let's Get Physical item
Let's Get Physical
$5

$540 Family Yearly Membership - Derby Recreation Center

Car Coasters

Cutting Board

Draw String Bag

Toot Kit

AC Adaptor

Cooling Towel

Notepad

40 oz. Stainless Steel Travel Mug

Total value: $600+

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Amethyst & Tanzanite Earrings Oh MY! item
Amethyst & Tanzanite Earrings Oh MY!
$5

10 K Yellow Gold Amethyst & Tanzanite Half Hoop Post Earrings

Total value: $775


Compliments of Gemstone Jewelers

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Drinks, Cars & Food item
Drinks, Cars & Food
$5

Must be 21 & up to enter


$70 Lagavulin Scotch Whiskey 750 ml - donated by Tyler & Courtney Webb

$50 Keeper’s Heart Local Whiskey 700 ml - donated by Tyler & Courtney Webb

$87 Kansasland Tire & Service - Free oil change

$75 Derby Firestone – Free oil change

$64 Discount Tire – Rotating 4 tires

$50 Stroot Lockers - Mulvane

$59.40 The Derby Informer – 1 yr. subscription

$30 Culver’s Restaurant

$25 Auto Zone - Car cleaning bucket

$25 Sig’s Gourmet Butcher Shop

$25 Pizza John’s

$20 HomeGrown

$15 Jersey Mike’s Sandwiches

$8 Red Robin’s Original Seasoning


Total value: $603.40

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Country Get Away
$5

Must be 21 & up to enter


$400 Prairie Garden Cabins - 2 nights - donated by Dave & Margo McDonald

$400 Grace Hill Winery – Private Tasting for 12

$87 Acornicopia Store - Everything Plate with Horse Race add on. (You can purchase monthly add-ons.)

$50 Luciano’s Restaurant - Mulvane

$32 El Mayor Tequila 750 ml - donated by Tyler & Courtney Webb

$25 El Ranchito Mexican Restaurant - Mulvane

$20 Gold Glitter Daddy Kool Sparkling Wine

$15 Racing Flag



Total value: $1,029

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Dining Out item
Dining Out
$5

Albero Café

Cracker Barrel

Cheddar's

Bone Fish Grill

BJ’s Restaurant & Brewhouse

PF Chang's

Kernel’s Popcorn Express

Emerson Biggins

Spangles

Carlos O’Kelly’s

Culver's Restaurant

Texas Roadhouse

Blaze Pizza

Gambino's Pizza

Pizza Ranch

Hu Hot

Jersey Mike’s Sandwiches

LongHorn Steakhouse

Wichita Sports Forum – 4 jumps


Total value: $620

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Kentucky Derby Spirits from the "Glitter Gals" item
Kentucky Derby Spirits from the "Glitter Gals"
$5

Must be 21 & up to enter


Kentucky Derby T- shirt and Sweatshirt

2 Kentucky Derby T-towels

Kentucky Derby Red Hat

4 Old Fashion size glasses with Embedded Horseshoe in clear glass

6 Moser Roth Chocolates

Aviation Cranberry Blood Orange Gin 750 ml

Four Roses Bourbon Whiskey 750 ml

Horse Soldier Bourbon Whiskey 750 ml

3 Daddy Kool Sparking Wines

Greatness Vodka 750 ml

Chivas Regal Scotch 750 ml

Aretta Tequila 750 ml

Jameson Whiskey 750 ml

Kentucky Derby Flag


Total value: $635


Glitter Gals: Patty Austin, Cindy Gayer, Cindy Osborn, Jane Polk, Dana Quigley, Marla Sheppard, Reba Smith, Susan Swaney, Melanie Turner, Maretta Unruh, & Betty Wilken.

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