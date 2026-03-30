Template Kentucky Derby Raffle Packages

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About this shop
20” gold chain
2 ¼ CT trapezoid man-made diamonds
1 Ct square man-made sapphire
Total value: $1,900
Compliments of Derby Jewelry
$155 USD 260 Swag - Large Derby Mat, Blanket, Pizza Cutter, Cooling Wrap, Fan, Bracelet, Pin, Cool Cloth, Magnet, Magnetic Wrist cup, Rubber Duckie, Foam Paw, Insulated cup
$100 Shirts Plus – Ball Cap, T-Shirt, Koozie, & Pin
$75 The Dinner Detective - Murder Mystery
$75 Derby Firestone - Oil Change
$50 El Ranchito Mexican Restaurant - Mulvane
$30 Jersey Mike’s Sandwiches
$30 McAlister’s
$30 Culver’s
$25 Bittersweet - Gift Card
$25 LaHacienda - Gift Card
$15 Cracker Barrel - Gift Card
$15 Gambino’s Pizza - 1 Lunch Buffet
Total value: $625
Must be 21 & up to enter
$75 Derby Firestone - Oil Change
$70 -Lowe's - Gift Card, Candle, Pot, Accessories - donated by Dr. Laura & James Branstetter
$60 Sunflower Peaceful Massage
$50 Hillside Nursery – Potting Soil, Watering Canteen, Gloves, Watering Sprayer, Liquid Plant Food
$50 Johnson’s Garden Center
$50 Walmart - Gift Card
$48 Botanica – 4 passes
$30 Texas Roadhouse
$30 Culver’s Restaurant
$25 Hillside Feed and Seed - Gift Card
$25 Waffle Bus
$25 TJ Maxx
$20 Emerson Biggins Sports Bar & Grill - Gift Card
$20 Pink Bottle of Daddy Kool Sparkling Wine
$15 McAlister’s
$10 Racing Garden Flag
$3.00 Tire Gauge
Total value - $606
Must be 21 & up to enter
$300 Crosswinds Casino-Hampton Inn 1-night stay, $25 Food Gift card, $50 Gambling gift card, 2 Koozies, 1 Basket, 2 Metal 15 oz. Drink Containers, 1 Mini Crossbody gambling bag
$100 Geoffrey Beene with Diamond Men’s Wrist Watch - donated by Sheryl & John Cary
$80 First Place - candy bag, Millionaire candies, Dr. Pete’s Praline Mustard Glaze, & Jack’s Snacks
$20 Gold Daddy Cool Sparkling Wine
$15 Homegrown Coffee
$15 Jersey Mike’s Sandwiches
Total Value: $605
Must be 21 & up to enter
$150 Derby Golf & Country Club – 3 Greens, 18-hole golf & cart
$120 The Derby Golf Hut- 2 one hr. simulators for 6 people
$100 Sierra Hills Golf Course – 2 golf & cart
$100 Pro Link Golf Shop Gift Cards
$50 Hidden Lakes Golf Course – 1 golf & cart
$52 Baby Jane Heirloom Corn Bourbon Whiskey 750 ml - donated by Tyler and Courtney Webb
$40 Emerson Biggins Sports Bar & Grill– 2 gift cards
$25 Little Busters – Gift Card
$15 P.F. Chang’s – Free Appetizer
$12 Blaze Pizza
$10 Carlos O’Kelley’s – Gift Card
$10 - 3 Callaway Golf Balls
$10 - 12 Golf Tees
Total value: $694
Must be 21 & up to enter
$300 Tanganyika ALL Inclusive Experience for 2
$280 Antique Teal Peddle Car - donated by Allen & Maretta Unruh
$20 Silver Daddy Cool Sparkling Wine
Total Value: $600
Must be 21 & up to enter
$330 Kansas Star Casino- 1 night stay at Hampton Inn, Dining Package, Gambling Package
$120 Wyldewood Cellars - 2 Hr. Tasting for 4
$80 Wine basket - Elderberry Sweet Wine, Lady Dulce Wine, Lady Pearl Wine, Sand Plum Jelly, Jalapeño Jelly, 2 Wine Glasses, 2 Wine glass covers
$25 Empire Tacos - Mulvane
$18 Amy’s Pizza Place - Mulvane
$15 Racing Flag
$10 Jane’s Landing - Mulvane
Total value: $623
Must be 21 & up to enter
Total Wine - Private wine class for 20 guests. You select from:
· Wine 101
· A Spotlight on Spanish Wines
· A wine tour of Italy
· Viva La France
· Discover Cabernet Sauvignon
· Napa Valley & Beyond
Attendees are free to bring snacks and catered food to the tasting
Total value: $600
Must be 21 & up to enter
$140 Horse Racing Game, Derby Time Flag, Talk Derby to Me Metal Drink Container, Talk Derby to Me Sign, Faux Diamond Horse Brooch–donated by Allen and Maretta Unruh
$200 Gift Card from Vicky Decarsky
$68 Derby Plaza Theaters - Movie Passes
$60 Culver’s Restaurant
$59.40 The Derby Informer – 1 yr. subscription
$25 Morgan’s Steakhouse
$20 Turquoise Daddy Kool Sparkling Wine
$33 Jersey Mike’s Sandwiches
Total value: $605.40
$150 Urban Air - 4 Ultimate Attraction Passes, 4 Pairs of Air Socks, 1 LG 1 Topping Pizza, 4 Drinks
$112 Sedgwick County Zoo - 4 passes
$80 Exploration Place - 4 passes
$60 Sandbox - Gift Card, 1 Hour Volleyball, 1 Hour Pickleball
$50 Dave and Busters – Game Play Gift Cards
$48 Old Cowtown – 4 Day Passes
$45 Wichita Wind Surge - 2 tickets
$ 40 Paint the Town - 2 painters
$40 Wichita Ice Center – Family of 4
$34 Derby Plaza Theater – 4 Movie Passes
$16.40 Panda Express - 2 Club Meals
$15 Gambino’s Pizza – 1 lunch buffet
Total value: $690.40
$540 Family Yearly Membership - Derby Recreation Center
Car Coasters
Cutting Board
Draw String Bag
Toot Kit
AC Adaptor
Cooling Towel
Notepad
40 oz. Stainless Steel Travel Mug
Total value: $600+
10 K Yellow Gold Amethyst & Tanzanite Half Hoop Post Earrings
Total value: $775
Compliments of Gemstone Jewelers
Must be 21 & up to enter
$70 Lagavulin Scotch Whiskey 750 ml - donated by Tyler & Courtney Webb
$50 Keeper’s Heart Local Whiskey 700 ml - donated by Tyler & Courtney Webb
$87 Kansasland Tire & Service - Free oil change
$75 Derby Firestone – Free oil change
$64 Discount Tire – Rotating 4 tires
$50 Stroot Lockers - Mulvane
$59.40 The Derby Informer – 1 yr. subscription
$30 Culver’s Restaurant
$25 Auto Zone - Car cleaning bucket
$25 Sig’s Gourmet Butcher Shop
$25 Pizza John’s
$20 HomeGrown
$15 Jersey Mike’s Sandwiches
$8 Red Robin’s Original Seasoning
Total value: $603.40
Must be 21 & up to enter
$400 Prairie Garden Cabins - 2 nights - donated by Dave & Margo McDonald
$400 Grace Hill Winery – Private Tasting for 12
$87 Acornicopia Store - Everything Plate with Horse Race add on. (You can purchase monthly add-ons.)
$50 Luciano’s Restaurant - Mulvane
$32 El Mayor Tequila 750 ml - donated by Tyler & Courtney Webb
$25 El Ranchito Mexican Restaurant - Mulvane
$20 Gold Glitter Daddy Kool Sparkling Wine
$15 Racing Flag
Total value: $1,029
Albero Café
Cracker Barrel
Cheddar's
Bone Fish Grill
BJ’s Restaurant & Brewhouse
PF Chang's
Kernel’s Popcorn Express
Emerson Biggins
Spangles
Carlos O’Kelly’s
Culver's Restaurant
Texas Roadhouse
Blaze Pizza
Gambino's Pizza
Pizza Ranch
Hu Hot
Jersey Mike’s Sandwiches
LongHorn Steakhouse
Wichita Sports Forum – 4 jumps
Total value: $620
Must be 21 & up to enter
Kentucky Derby T- shirt and Sweatshirt
2 Kentucky Derby T-towels
Kentucky Derby Red Hat
4 Old Fashion size glasses with Embedded Horseshoe in clear glass
6 Moser Roth Chocolates
Aviation Cranberry Blood Orange Gin 750 ml
Four Roses Bourbon Whiskey 750 ml
Horse Soldier Bourbon Whiskey 750 ml
3 Daddy Kool Sparking Wines
Greatness Vodka 750 ml
Chivas Regal Scotch 750 ml
Aretta Tequila 750 ml
Jameson Whiskey 750 ml
Kentucky Derby Flag
Total value: $635
Glitter Gals: Patty Austin, Cindy Gayer, Cindy Osborn, Jane Polk, Dana Quigley, Marla Sheppard, Reba Smith, Susan Swaney, Melanie Turner, Maretta Unruh, & Betty Wilken.
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