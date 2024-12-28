eventClosed

Temple Beth Hillel 2025 Auction

auction.pickupLocation

20 Baker Ln, South Windsor, CT 06074, USA

1. ShopRite $25 Gift Card item
1. ShopRite $25 Gift Card
$10

ShopRite Gift Card Value $25
2. ShopRite $25 Gift Card item
2. ShopRite $25 Gift Card
$10

ShopRite Gift Card Value: $25
3. The Garden Barn $40 Gift Card item
3. The Garden Barn $40 Gift Card
$20

The Garden Barn Nursery & Landscape Gift Card Value $40 Located at: 228 West Street, Vernon, CT 06066
4. Price Chopper $100 Gift card item
4. Price Chopper $100 Gift card
$50

Price chopper $100 Gift Card. Value $100
5. Stop and Shop $50 Gift Card item
5. Stop and Shop $50 Gift Card
$25

Stop and Shop Gift Card Value: $50
6. Buckland Grill & Pizza $25 Gift Card item
6. Buckland Grill & Pizza $25 Gift Card
$10

Buckland Grill & Pizza. Value $25 Located at 465 Buckland Rd # 2, South Windsor, CT 06074
7. Oscar's All American Grill $50 Gift Card item
7. Oscar's All American Grill $50 Gift Card
$25

Oscar's All American Grill Gift Card. Value $50 Located 855 Sullivan Ave. South Windsor, CT 06074
8. Lox Stock & Bagels $25 Gift Card item
8. Lox Stock & Bagels $25 Gift Card
$10

Lox Stock & Bagels $25 Gift Card Value $25 Lox Stock & Bagels is a family owned & operated business and has been a staple in the Farmington Valley in Connecticut for over 25 years. Known for the freshest oven baked bagels ever tasted...even better than "New York Bagels". We have 3 locations and after many requests from our customers to ship our bagels to family & friends we decided it was time to share our delicious bagels with everyone! Located in Bloomfield, West Hartford and Granby
9. Vernon Diner $50 Gift Card item
9. Vernon Diner $50 Gift Card
$25

Vernon Diner $50 Gift Card. Value $50 Located at 453 Hartford Turnpike, Vernon, CT 06066
10. Shake Shack $25 Gift Card item
10. Shake Shack $25 Gift Card
$10

$25 Shake Shack Gift Card. Value $25
11. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant item
11. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant
$25

$50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant. Value $50 Located at 48 Hartford Turnpike, Vernon, CT 06066
12. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant item
12. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant
$25

$50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant. Value $50 Located at 48 Hartford Turnpike, Vernon, CT 06066
13. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant item
13. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant
$25

$50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant. Value $50 Located at 48 Hartford Turnpike, Vernon, CT 06066
14. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant item
14. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant
$25

$50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant. Value $50 Located at 48 Hartford Turnpike, Vernon, CT 06066
15. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant item
15. $50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant
$25

$50 Gift Certificate to Elmo's Dockside Restaurant. Value $50 Located at 48 Hartford Turnpike, Vernon, CT 06066
16. Big Y $25 Gift Card item
16. Big Y $25 Gift Card
$10

Big Y $25 Gift Card Value $25
17. $30 Gift Card to Elicit Brewing Co item
17. $30 Gift Card to Elicit Brewing Co
$15

$30 Gift Card Elicit Brewing Co. Value $30 Located at 165 Adams St Manchester CT, 06042
18. Lowe's $25 Gift Card item
18. Lowe's $25 Gift Card
$10

Lowe's $25 Gift Card Value $25
19. $50 Gift Certificate to Cusson Automotive item
19. $50 Gift Certificate to Cusson Automotive
$25

Gift Certificate to Cusson Automotive Value $50
20. $50 Gift Certificate to Cusson Automotive item
20. $50 Gift Certificate to Cusson Automotive
$25

Gift Certificate to Cusson Automotive Value $50
21. $50 Gift Certificate to Cusson Automotive item
21. $50 Gift Certificate to Cusson Automotive
$25

Gift Certificate to Cusson Automotive Value $50
22. Ski Mount Southington Vouchers item
22. Ski Mount Southington Vouchers
$75

2 Vouchers to Ski Mount Southington for an 8 hour lift ticket. Value $150 See Restrictions
23. Playhouse on Park item
23. Playhouse on Park
$50

Two vouchers for tickets to performances at Playhouse on Park. Restrictions apply. Value $115
24. Two Roads Certificate for Private Tour item
24. Two Roads Certificate for Private Tour
$100

The certificate entitles you to a private tour with nine of your closest friends at Two Roads Brewing Company in Stratford, CT. Value $200
25. 2 Lawn Tickets for Talcott Mountain Music Festival item
25. 2 Lawn Tickets for Talcott Mountain Music Festival
$25

2 Lawn Tickets for Talcott Mountain Music Festival Value $55
26. 2 Lower Level tickets to a New York Red Bull soccer game item
26. 2 Lower Level tickets to a New York Red Bull soccer game
$100

2 Lower Level tickets to a New York Red Bull soccer game. Value $214
27. Pats Peak Ski Area in Henniker, NH. Weekday vouchers item
27. Pats Peak Ski Area in Henniker, NH. Weekday vouchers
$80

Pats Peak Ski Area in Henniker, NH. Weekday ticket vouchers valued at $79 each. See restrictions and expiration. Value $158 Located at 686 Flanders Rd, Henniker, NH 03242
28. Otis Ridge 2 Lift Tickets item
28. Otis Ridge 2 Lift Tickets
$55

2 Lift Tickets to Otis Ridge Ski Area. See restrictions. Value $110 Located at 159 Monterey Rd, Otis, MA 01253
29. Two Flight of Four or your choice. HOPS on the Hill item
29. Two Flight of Four or your choice. HOPS on the Hill
$15

2 Flights of your choice at Hops on the Hill Value $30 Located at 275 Dug Rd, South Glastonbury, CT 06073
30. $50 Gift Certificate from the Jorgensen Center item
30. $50 Gift Certificate from the Jorgensen Center
$25

$50 Gift Certificate to the Jorgensen Center for the Performing Arts. Valid for regular Jorgensen Events (no special events or University/student events) See restrictions. Value $50
31. Family-Grandparent Membership to Mystic Seaport Museum item
31. Family-Grandparent Membership to Mystic Seaport Museum
$80

Family-Grandparent Membership entitles full benefits for 2 named adults and all children under the age of 18. The membership is valid for one year after the form is returned. Value $160
32. Essex Steam Train and Riverboat item
32. Essex Steam Train and Riverboat
$100

Up to four people to enjoy a 2.5 hour Train & Riverboat excursion on any day the Train & Riverboat is in operation in Coach Seating. See restrictions. Value $196
33. 1 Night Cape Cod Getaway to Bayside Resort item
33. 1 Night Cape Cod Getaway to Bayside Resort
$80

1 Night Cape Cod Getaway valid Sunday thru Friday. 1 Night in a deluxe queen room - 2 adults / 2 children includes full breakfast and a $6 dinner discount certificate. Value $160 Located at 225 Route 28, West Yarmouth, Cape Cod, MA 02673
34. Swiss-Travaganza Matterhorn certificate item
34. Swiss-Travaganza Matterhorn certificate
$50

Swisstravaganza includes 2 rounds of Swiss Adventure Mini Golf, 2 Swiss Swirl ice cream cones, one admission to League night and one admission to the International Pro-Am Tournament. See Certificate for details. Value $100 Located at 10 Dyer Cemetery Road Canton CT 06019
35. Yard Goats 4 Right Field Porch Tickets item
35. Yard Goats 4 Right Field Porch Tickets
$35

Yard Goats 4 Right Field Porch Tickets. Restrictions apply. Approximate Value $75
36. 2 Round Trip Passenger Tickets on the Block Island Ferry item
36. 2 Round Trip Passenger Tickets on the Block Island Ferry
$25

2 Round Trip Passenger Tickets aboard the Block Island Ferry. Good for Traditional Service departing from Point Judith, RI. Value 49.40
37. 18 Holes w/cart anytime for 4 players item
37. 18 Holes w/cart anytime for 4 players
$150

18 Holes w/cart anytime for 4 players at Tallwood Country Club. Value $296 Located at 91 North Street Hebron, CT 06248
38. Artisan Pendant item
38. Artisan Pendant
$20

Artisan Pendant. Value $40
39. Star of David Pendant item
39. Star of David Pendant
$125

Star of David Pendant. Value $250
40. Limoges Pendant item
40. Limoges Pendant
$30

Limoges Pendant. Value $75
41. Flower Pendant item
41. Flower Pendant
$30

Flower Pendant. Value $75
42. Nothing Bundt Cakes Gift set item
42. Nothing Bundt Cakes Gift set
$45

Includes a Nothing Bundt Cakes mug with a punch card inside that is good for one free bundle (a personal sized cake) each month for year, wrapped up in cellophane with a ribbon and a flag. Value: $ 90
43. Hamsa wood cutting board item
43. Hamsa wood cutting board
$30

Hamsa wood cutting board. Value $75
44. Impeckable BumbleBee bird Feeder item
44. Impeckable BumbleBee bird Feeder
$20

Impeckable BumbleBee bird Feeder. Value $45
45. 2 Dozen Kirkland Golf Balls item
45. 2 Dozen Kirkland Golf Balls
$15

2 Dozen Kirkland Golf Balls. Value $30
46. Two Blind Brothers Cotton Blanket item
46. Two Blind Brothers Cotton Blanket
$60

Two Blind Brothers Taupe and White Cotton Blanket. Value $125
47. Two Blind Brothers Everything Tote Bag item
47. Two Blind Brothers Everything Tote Bag
$25

Two Blind Brothers Everything Tote Bag in Black. Value $50
48. Paragon Playable Art Puzzle item
48. Paragon Playable Art Puzzle
$50

Paragon Playable Art Puzzle. Value $99
49. Whiskey glasses with Chilling Stones set item
49. Whiskey glasses with Chilling Stones set
$15

Whiskey glasses with Chilling Stones set. Ideal for Whiskey Enthusiasts. Value $30
50. Mezuzah item
50. Mezuzah
$5

Mezuzah Value $15
51. Mezuzah item
51. Mezuzah
$5

Mezuzah Value $15
52. Mezuzah item
52. Mezuzah
$5

Mezuzah Value $15
53. Mezuzah item
53. Mezuzah
$5

Mezuzah Value $15
54. Lazy bracket cell phone holder item
54. Lazy bracket cell phone holder
$5

Lazy bracket cell phone holder. Value $10
55. Japanese Divided Serving Tray item
55. Japanese Divided Serving Tray
$25

Japanese Divided Serving Tray Value $50
56. Tea Forte Seeping Cup and Herbal Tea Selection item
56. Tea Forte Seeping Cup and Herbal Tea Selection
$15

Tea Forte Seeping Cup and Herbal Tea Selection. Value $35
57. Palladium Golf Putting Mat and 24 Golf Balls item
57. Palladium Golf Putting Mat and 24 Golf Balls
$65

Palladium Golf Putting Mat and 24 Golf Balls Donated by Rick Seidman FEATURES Master your Golf Putting skills at home - The Palladium indoor putting green golf simulators for home is expertly designed to help you practice and drastically improve your ball putting skills in the comfort of your home. By providing a turf surface that mimics an actual green, you can train your target, body posture, and strokes at your very own pace and place. Featuring Ball Return and Gentle incline - This piece of golf training equipment is the best way to practice the ideal level of strength your swings need to hit the target. Along with the alignment guides and the easy to read distance markers [2, 4, 6 & 8 Feet], your new practice golf mat even helps you monitor your strokes and adjust your training sessions accordingly. Great Gift - Perfect gift for your favorite golfer. Help lower their score! Top rated in golf gifts for men, this putting green indoor mat is sure to be the game of the evening! Suitable for any golf player. Easy to use in any setting - New and advanced golf players could equally benefit from some extra practice. This golf turf practice mat can be used indoors or outdoors. Easy to set up in any room at home, office or garage, you can keep exercising all year round. Zero restrictions. Zero excuses. 2 Hole Training - to help you practice in all directions High Quality Wooden Backstop - to catch any missed shots Alignment Training Aids - to help you maintain a straight-back throughout the entire stroke Direct Ball Return System - that speedily guides the balls back to you for uninterrupted training Large Ball Collection Area - holds up to 4 balls at once Dimensions - 10 Feet x 15 Inches Value $130
58. Lego Star Wars Grogu with Hover Pram item
58. Lego Star Wars Grogu with Hover Pram
$50

Grogu™ with Hover Pram Donated by Mike and Sherry Skott Create a Star Wars: The Mandalorian™ display Let kids build their love of the cutest character in the galaxy and add authentic accessories to create playful room decor. Value $99
59. Lego Porsche 963 item
59. Lego Porsche 963
$10

Lego Porsche 963 Donated by Mike and Sherry Skott Collect, build, play and display This LEGO® replica of a Porsche 963 inspires kids to play out fun racing adventures, and also makes a great display item. Value $24.99
60. Lego Flower Bouquet item
60. Lego Flower Bouquet
$30

Lego Flower Bouquet Donated by Mike and Sherry Skott Let your imagination bloom Create a beautiful bouquet from LEGO® pieces for a stunning display that never withers. Value $60
61. 7" Handled Basket Lismore by Waterford Crystal item
61. 7" Handled Basket Lismore by Waterford Crystal
$80

7" Handled Basket Lismore by Waterford Crystal Value $160
62. Yeti Rambler® 18 oz Water Bottle WITH CHUG CAP item
62. Yeti Rambler® 18 oz Water Bottle WITH CHUG CAP
$15

Yeti Rambler® 18 oz Water Bottle WITH CHUG CAP Donated by Mike and Sherry Skott Value $30
63. Regency Series Photo Gift Set item
63. Regency Series Photo Gift Set
$10

Regency Series Photo Gift Set Value $20
64. Cooks tools 3 piece springform pan set item
64. Cooks tools 3 piece springform pan set
$15

Vintage Cooks Tools 3 piece Springform Pan Set 8" 9" 10" Locks Securely NEW 8" 9" 10" Locks Securely NEW Value $30
65. Assorted Home Items item
65. Assorted Home Items
$40

Assorted Home Items Garage hooks, Window Alarms, Ear Protection, Electric screwdriver and word lock.
66. Midland x-talker two-way radios item
66. Midland x-talker two-way radios
$25

Midland x-talker two-way radios Value 50.00
67. Progress light fixture in brushed bronze item
67. Progress light fixture in brushed bronze
$100

Progress light fixture in brushed bronze Value $267
68. Hammered Aluminum set of 4 Moscow mule mugs item
68. Hammered Aluminum set of 4 Moscow mule mugs
$10

Arora - Moscow Mule Mugs - Aluminum Hammered - Copper Color - 19oz - Set of (4) Value $25
69. Hammered Aluminum set of 4 Moscow mule mugs item
69. Hammered Aluminum set of 4 Moscow mule mugs
$10

Arora - Moscow Mule Mugs - Aluminum Hammered - Copper Color - 19oz - Set of (4) Value $25
70. Kwikset signature series front door handle item
70. Kwikset signature series front door handle
$60

Kwikset signature series front door handle. Handle Only. Designed to be paired with Dead Bolt of your choice (not included) Value $129
71. Revolution Basketball Training one month Free item
71. Revolution Basketball Training one month Free
$75

Revolution Basketball Training one month Free. Expires 12/1/2025 Value $150 Located at 1412 Tolland Turnpike, Manchester, CT 0604
72. Revolution Basketball Training one month Free item
72. Revolution Basketball Training one month Free
$75

Revolution Basketball Training one month Free. Expires 12/1/2025 Value $150 Located at 1412 Tolland Turnpike, Manchester, CT 0604
73. Caymus Vineyards Cabernet Sauvignon 750ml item
73. Caymus Vineyards Cabernet Sauvignon 750ml
$50

Donated by: Bob Ignagni Caymus Cabernet Sauvignon offer a wide array of aromas and flavors including cocoa, cassis, and vanilla. Caymus Vineyards produces two Cabernets Sauvignons – a “Napa Valley” and the venerable “Special Selection”. Both Cabernet bottlings have aromas and flavors which can only be achieved through “hang time” – a technique which chances the loss of crop if early winter sets in. Leaving the fruit to “hang” on the vine unusually long develops suppleness, increases color, and matures the tannins of the grapes. The wines are abundant in textural tannins yet soft as velvet. Crop thinning, allowing measured sunlight to reach the vine’s fruit zone, and waiting for increased ripeness are all part of our viticultural practices. Caymus Cabernets offer a wide array of aromas and flavors including cocoa, cassis, and vanilla. Value $100
74. Google Home Mini item
74. Google Home Mini
$10

Google Home Mini Value $35
75. Set of two Wine and Snack Holders item
75. Set of two Wine and Snack Holders
$25

Set of two Wine and Snack Holders. Value $50
76. Set of Four Coasters item
76. Set of Four Coasters
$20

Set of four coasters. Value $40
77. Set of Four Coasters item
77. Set of Four Coasters
$20

Set of Four Coasters. Value $40
78. Set of 2 Hammered Metal Canisters item
78. Set of 2 Hammered Metal Canisters
$20

Set of 2 Hammered Metal Canisters. Value $45
79. Morris Katz Painting item
79. Morris Katz Painting
$75

Morris Katz (Polish / American, 1932-2010). Oil painting on board depicting covered bridge over water. Foreground has a figure with a boat. Frame is the original, wood carved. With frame painting measures W: 30" x 26". Signed by artist, with date. Value $150
80. Stags Leap Artemis Cabernet Sauvignon Wine with glasses item
80. Stags Leap Artemis Cabernet Sauvignon Wine with glasses
$50

Donated by: Jeff Vencus Stags Leap Artemis Cabernet Sauvignon Wine with glasses. The 2021 ARTEMIS Cabernet Sauvignon offers inviting aromas of boysenberry, plum, currant, chocolate and baking spice. The rich and creamy entrance leads to a fresh and flavorful mid-palate. The wine is full-bodied with rich fruit flavors and integrated tannins that are persistent and plush. Value $100
81. $25 Gift Card to Talcott Mountain Collective item
81. $25 Gift Card to Talcott Mountain Collective
$10

Gift Card to Talcott Mountain Collective. Value $25
82. Giovanni's Barber Studio Men's Haircut item
82. Giovanni's Barber Studio Men's Haircut
$15

Giovanni's Barber Studio Men's Haircut. Donated by Kathleen at the Mill Value $30 Located at 2252 Silas Deane Highway, Rocky Hill
83. Giovanni's Barber Studio Men's Haircut item
83. Giovanni's Barber Studio Men's Haircut
$15

Giovanni's Barber Studio Men's Haircut. Donated by Kathleen at the Mill Value $30 Located at 2252 Silas Deane Highway, Rocky Hill
84. Mill Restaurant Group $50 Gift Card item
84. Mill Restaurant Group $50 Gift Card
$25

Mill Restaurant Group Gift Card Donated by Mill on the River Value $50
85. Mill Restaurant Group $50 Gift Card item
85. Mill Restaurant Group $50 Gift Card
$25

Mill Restaurant Group Gift Card Donated by Mill on the River Value $50
86. Mill Restaurant Group $100 Gift Card item
86. Mill Restaurant Group $100 Gift Card
$50

Mill Restaurant Group Gift Card Donated by Mill on the River Value $100
87. Mill Restaurant Group $100 Gift Card item
87. Mill Restaurant Group $100 Gift Card
$50

Mill Restaurant Group Gift Card Donated by Bob Ignagni Value $100
88. Mill Restaurant Group $100 Gift Card item
88. Mill Restaurant Group $100 Gift Card
$50

Mill Restaurant Group Gift Card Donated by Bob Ignagni Value $100
89. Buckland Grill & Pizza $50 Gift Card item
89. Buckland Grill & Pizza $50 Gift Card
$25

Buckland Grill & Pizza Gift Card Value $50
90. Oakland Pizza and Camille's Pizza $50 Gift Card item
90. Oakland Pizza and Camille's Pizza $50 Gift Card
$25

Oakland Pizza and Camille's Wood Fire Pizza $50 Gift Card. Value $50
91. Mexicali Cantina Grill $50 Gift Card item
91. Mexicali Cantina Grill $50 Gift Card
$25

Mexicali Cantina Grill $50 Gift Card. Value $50
92. Texas Roadhouse Gift Basket item
92. Texas Roadhouse Gift Basket
$15

Texas Roadhouse Gift Basket Value $30
93. Alexia's Pizza One Large Cheese Pizza item
93. Alexia's Pizza One Large Cheese Pizza
$10

Alexia's Pizza One Large Cheese Pizza Value $20
94. Virtual Golf GolfLounge18.com item
94. Virtual Golf GolfLounge18.com
$35

Virtual Golf GolfLounge18.com Value $70
95. Nowak Family Chiropractic Initial Evaluation item
95. Nowak Family Chiropractic Initial Evaluation
$100

Nowak Family Chiropractic Initial Evaluation Value $200
96. Progress light fixture Glass orbs Graphite Finish item
96. Progress light fixture Glass orbs Graphite Finish
$150

Progress light fixture Glass orbs Graphite Finish. Value $ 358
97. Hand Made Small Uconn shoulder bag item
97. Hand Made Small Uconn shoulder bag
$15

Hand Made Small Uconn shoulder bag Value $30
98. Hand Made Large shoulder bag adorned with Jewish Stars item
98. Hand Made Large shoulder bag adorned with Jewish Stars
$25

Hand Made Large shoulder bag adorned with Jewish Stars Value $50

