TEMPO Annual Sponsorship Program

Eighth Note
$150

Sponsorship Benefits: Name or business listed on concert programs

Quarter Note
$250

Sponsorship Benefits: Name or business listed on concert programs, 2 Free Truckee Music Beanies or Baseball Caps

Half Note
$500

Sponsorship Benefits: Name or business listed on concert programs, 2 Free Truckee Music T Shirts

Whole Note
$1,000

Sponsorship Benefits: Name or business listed on concert programs, 2 Free Truckee Music T Shirts, VIP Reserved Seating at Concerts

First Chair
$1,500

Sponsorship Benefits: Name or business listed on concert programs, 2 Free Truckee Music Sweatshirts, VIP Reserved Seating at Concerts

Conductor
$2,500

Sponsorship Benefits: Name or business and business logo listed on concert programs, 2 Free Truckee Music Sweatshirts, 2 Free Truckee Music Hats, VIP Reserved Seating at Concerts

