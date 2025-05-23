Chappaquiddick Community Center Inc
Tennis & Pickleball Lesons
Adult Tennis Lessons
$30
Adult Point Play, max. of 8 players
Adult Private Lessons
$100
Adult private lessons are $100 per person, per hour, up to 2 people
Kids Group Tennis Lessons
$35
Mondays & Wednesdays, 8:30 - 9:30 AM - Age Group: 6 to 15 years, maximum of 8 kids per lesson
Kids Private Tennis Lessons
$85
Up to 2 children (same household):45 min to an hour
Pickleball
$25
1 hour maximum of 8 players (2 teams of 4 on the court at a time)
