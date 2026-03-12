Shop ReStore!

Chippewa Valley Habitat for Humanity

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Brand New Whirlpool item
Brand New Whirlpool
$422

New - 30" Wide


$ 400.00 + (5.5% state sales tax included)

Hutch item
Hutch
$58.03

6 ft 1" tall x 10" deep



$ 55.00 + (5.5% state sales tax included)

Samsung Dryer item
Samsung Dryer
$390.35

NEW - Scratch and dent.

30" wide


$ 370.00 + (5.5% state sales tax included)

Galanz Insertable Oven item
Galanz Insertable Oven
$448.38



$425.00 + (5.5% state sales tax included)

Workbench item
Workbench
$58.03

5ft x 20"


$ 55.00 + (5.5% state sales tax included)

Lowry Organ w/ Bench item
Lowry Organ w/ Bench
$211


$200.00 + (5.5% state sales tax included)

((No Delivery Available))

Swiss Almond item
Swiss Almond
$21.10

$20.00 + (5.5% state sales tax included)

Oak moss item
Oak moss
$21.10

$20.00 + (5.5% state sales tax included)

Autumn Mist item
Autumn Mist
$21.10

$ 20.00 + (5.5% state sales tax included)

Vintage Bluff item
Vintage Bluff
$20.05

$19.00 + (5.5% state sales tax included)

Rust-oleum Smoked Navy item
Rust-oleum Smoked Navy
$26.38

$25.00 + (5.5% state sales tax included)

Rust-oleum Dark Taupe item
Rust-oleum Dark Taupe
$25

$ 25.00 + (5.5% state sales tax included)

End Tables item
End Tables
$26.38

$25.00 for 2

25" x 27" x 22.5"


+ (5.5% state sales tax included)

Chair item
Chair
$211

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$200.00 + (5.5% state sales tax included)

Kinetico Water System item
Kinetico Water System item
Kinetico Water System item
Kinetico Water System
$527.50

$500.00 + (5.5% state sales tax included)

Cali King Mattress item
Cali King Mattress
$316.50

$ 300.00 + (5.5% state sales tax included)

Locker w/ Keys item
Locker w/ Keys item
Locker w/ Keys
$46.42

$ 44.00 + (5.5% state sales tax included)

Grey Table item
Grey Table
$33.76

$32.00 + (5.5% state sales tax included)

Tv Stand item
Tv Stand
$73.85

$70.00 + (5.5% state sales tax included)

Kids Play Kitchen item
Kids Play Kitchen
$63.30

Play food included


$ 60.00 + (5.5% state sales tax included)

Work Bench item
Work Bench
$100

$ 100.00 + (5.5% state sales tax included)

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