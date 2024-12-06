Texas Mini Milkers - 2025 Show Sponsorships

Benefits:
At the Show
Corporate Banner - in 1 ring
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Ad in Future Fundraising Campaigns
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - framed certificate
Benefits:
At the Show
Corporate Banner - in 1 ring
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Ad in Future Fundraising Campaigns
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - framed certificate
Corporate - Ring Sponsor
$1,000
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Benefits:
At the Show
Corporate Banner - in 1 ring
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Ad in Future Fundraising Campaigns
Sponsor Promo Email to Active TMM Members
TMM Education Series Sponsor - 1 webinar
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - plaque
Benefits:
At the Show
Corporate Banner - in 1 ring
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Ad in Future Fundraising Campaigns
Sponsor Promo Email to Active TMM Members
TMM Education Series Sponsor - 1 webinar
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - plaque
Corporate - Show Sponsor
$2,500
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Benefits:
At the Show
Corporate Banner - in all rings
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Stand alone booth at show
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Sponsor Section on TMM Website - Show Page
Ad in Future Fundraising Campaigns
Logo Placement on Marketing Materials
Sponsor Promo Email to Active TMM Members
Sponsor Promo Text to Active TMM Members
TMM Education Series Sponsor - 2 webinars
Mini Dairy Goat Podcast Sponsor - 1 episode
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - plaque & photo
Benefits:
At the Show
Corporate Banner - in all rings
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Stand alone booth at show
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Sponsor Section on TMM Website - Show Page
Ad in Future Fundraising Campaigns
Logo Placement on Marketing Materials
Sponsor Promo Email to Active TMM Members
Sponsor Promo Text to Active TMM Members
TMM Education Series Sponsor - 2 webinars
Mini Dairy Goat Podcast Sponsor - 1 episode
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - plaque & photo
Corporate - Show Series Sponsor
$5,000
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Benefits:
At the Show
Corporate Banner - multiple prominent locations
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Stand alone booth at show
Naming Rights - corporate sponsor tag line
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Sponsor Section on TMM Website - Home Page
Prominent Ad in Future Fundraising Campaigns
Logo Placement on Marketing Materials
Sponsor Promo Email to Active TMM Members
Sponsor Promo Text to Active TMM Members
TMM Education Series Sponsor - All
Mini Dairy Goat Podcast Sponsor - all episodes
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - plaque & photo
Benefits:
At the Show
Corporate Banner - multiple prominent locations
TMM Promotion Table - business cards & flyers
Sponsorship Announcement via PA at show
Stand alone booth at show
Naming Rights - corporate sponsor tag line
Social Media
Social Media Posts on TMM FB, IG, YouTube
Social Media Ad in Sponsor Album
Other Marketing
Showman.app Promotion
Sponsor Section on TMM Website - Home Page
Prominent Ad in Future Fundraising Campaigns
Logo Placement on Marketing Materials
Sponsor Promo Email to Active TMM Members
Sponsor Promo Text to Active TMM Members
TMM Education Series Sponsor - All
Mini Dairy Goat Podcast Sponsor - all episodes
Extra
TMM Swag
Sponsorship Recognition - plaque & photo
Exhibitor - Division Sponsor
$50
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Benefits:
Banner - 1 ring
Showman.app Promotion
Social Media Ad in Sponsor Album
Benefits:
Banner - 1 ring
Showman.app Promotion
Social Media Ad in Sponsor Album
Exhibitor - Ring Sponsor
$100
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Benefits:
Banner - 2 rings
Farm Promotion at TMM Table
Showman.app Promotion
Social Media Posts
Social Media Ad in Sponsor Album
TMM Swag - Sticker Set
Benefits:
Banner - 2 rings
Farm Promotion at TMM Table
Showman.app Promotion
Social Media Posts
Social Media Ad in Sponsor Album
TMM Swag - Sticker Set
Exhibitor - Show Sponsor
$250
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Benefits:
Banner - all rings
Farm Promotion at TMM Table
Showman.app Promotion
Social Media Posts
Social Media Ad in Sponsor Album
TMM Swag - T-shirt & Sticker Set
Benefits:
Banner - all rings
Farm Promotion at TMM Table
Showman.app Promotion
Social Media Posts
Social Media Ad in Sponsor Album
TMM Swag - T-shirt & Sticker Set