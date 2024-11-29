Texas Youth Rodeo Association Membership 2025

General Membership
$125

Annual membership for one contestant.
General Membership (2 Contestants)
$250

General membership for two contestants.
General Membership Plus One Adult
$130

Annual membership for one contestant and one parent.
General Membership Plus Two Adults
$135

Annual membership for one contestant and two parents.
2 General plus one adult
$255

Annual membership for 2 contestants plus one adult membership

