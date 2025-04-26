eventClosed

The 2025 BCPS Inspiring Hope Silent Auction

10101 Grand Central Ave, Owings Mills, MD 21117, USA

Towson University Nancy Grasmick Leadership Workshop
$1,250

Show your business savvy by bidding on this incredible opportunity to bring up to 25 participants to the Towson University Nancy Grasmick Leadership Institute for a Cultivating a Vibrant & Winning Culture workshop. In this workshop, participants will learn how to attract best in class talent in a competitive market, specific tactics for how to create a vibrant and winning culture, and best practices to grow and retain a diverse and highly-talented workforce. Don't forget to bring along your new Lenovo Tablet in your new Coach briefcase. Now that's business in style. [Value $6,999.00]
Diamonds are a Girl's Best Friend!
$500

Diamonds are a girl's best friend. Treat her (or yourself!) to this beautiful 14 karat white gold pendant featuring a bezel-set .40 carat estate high quality round diamond valued at $1,995.00. Thank you Smyth Jewelers!
Join the Club
$750

Join the Padonia Swim Club for the Summer of 2025. Joining PADONIA is your opportunity to experience Maryland’s premier club. Built on the foundations of quality and excellence, PADONIA is preserving traditions while innovating the future with contemporary amenities, indulgent food & beverage options and exclusive club events. Padonia's team is committed to making every visit to the Club a memorable experience to cherish with your family and friends. [Value $2,500.00]
Come Fly Coach with Me
$400

Enjoy 2 1-way tickets to the destination(s) of your choice on Southwest Airlines and pack your luggage in this exquisite large Coach duffle bag. Travel has never been so easy or stylish! [Value $2,000.00] ***Please note: Tickets must be used on or before May 23, 2025***
Picnic for Two
$300

Enjoy a picnic for two on your new two-person adirondack chair bench with adjoining table. It is a perfect spot to unpack your picnic backpack and enjoy the included wine and/or beer in your Inspiring Hope-etched glasses. Tote along this Inspiring Hope-inscribed charcuterie board and put out all the goodies you purchase with $100 worth of Gift Cards to Safeway. P.S. The bench, charcuterie board, and glasses were all made by students in the CTE program at Owings Mills High School. Get your custom hOMemade items today! [Value $1,200.00]
Marriott Magic
$250

Prepare to make some magic with an overnight stay at the Marriott in Owings Mills and dinner for two at The Tillery Restaurant and Bar. And be sure to pack your new Coach Backpack for your stay. Enjoy the magic of Marriott! [Value $950.00]
Flower Me Pretty
$200

Celebrate Spring with this collection of 3 perfumes - Daisy by Marc Jacobs, Rose Gold Intense by Tiffany & Co, and Guilty by Gucci - 1 cologne - Indigo by Mr. Burberry - a classy Coach purse, and this lovely original painting by Paul deMarrais. While driving along a busy road in Knoxville, Tennessee near the University of Tennessee campus, the artist noticed this glorious field full of flowers. He stopped to investigate and discovered the Trial Garden. In this garden, plants are grown to see how well they perform in the climate zone. The information helps growers decide which plants will flower and perform well. This painting was featured as a print that was a benefit for the garden. Enjoy! [Value $1,000.00]
A Day At the Races
$200

Come spend the day at the races at Laurel Park Racetrack. This prize includes admission for up to four (4) guests, one (1) VIP parking space, racing programs for each guest, lunch for each guest in Tips or Tycoons Restaurant, a custom named race in your honor (printed in the racing program), a walking tour to the Paddock and Winner's Circle, watching the named race from the Winner's Circle and a group picture with the winning jockey. And don't forget to bring your race-inspired Coach purse for the occasion! [Value $500.00]
New York, New York
$200

New York, New York! Answer the siren's song and take a trip for two to the Big Apple with Superior Tours. Dine at one of New York's 3 Fogo De Chao restaurants ($100 Gift Certificate), and take your souvenirs home in your new Coach backpack! We 💖 New York! [Value $800.00]
Baltimore Staycation
$150

Enjoy a staycation in Baltimore with 6 tickets to the National Aquarium, a $25 Gift Certificate to Bluestone Restaurant, a $50 Gift Certificate to Pappas, a complimentary Couples Tea Experience at Cuples Tea House and tea-related treats, and 4 tickets to the Baltimore Symphony Orchestra. Enjoy some of Baltimore's Best with this basket of goodies! [Value $600.00]
Sandra Paetow Photography
$150

Have your family's portrait captured by Sandra Paetow Photography. Sandra has been awarded Maryland's Portrait Photographer of the Year for four consecutive years and specializes in timeless heirloom wall portraits. This prize package includes: an in-studio family portrait session, an in-home design appointment, and $700 toward your portrait order. [Value $995.00]
Cheers to the Moment
$125

Enjoy crafting your favorite adult beverages with a brand-new Black and Decker Beverage Machine and Pod Drawer using Titos Vodka, Chi-Chi Margaritas, and Bombay Gin. And then enjoy sipping them out of these gorgeous Murano Glass highball glasses. Cheers to You! [Value $400.00]
Padonia Summer Camps for Kids
$125

PADONIA Summer Camps: Two great camps all at one place! The ultimate fun-filled summer experience awaits with Padonia's Traditional Camp and Adventure Camp! For over 50 years, Padonia has provided thousands of children with new memories, while making lifetime friends as well as developing social skills, critical thinking, creativity, self-esteem, individuality and fitness. Padonia offers two unique camps led by highly qualified leaders and educators to teach and nurture. The beautiful 30 acre countryside campus creates a quality atmosphere of imagination and adventure. [Value $500.00]
Ness is More
$100

If you are a coffee lover, you are not going to want to miss out on this! Enjoy your brand-new Nesspresso Coffee Machine, coffee pods, and 2 flavored coffee syrups with new mugs and a lovely gold serving platter. Treat yourself! You deserve it! [Value $400.00]
#BookLife
$100

Do you live the #BookLife? If yes, this is the basket for you! Enjoy 14 outstanding brand-new books for readers of all ages, book marks, #BookLife Pins, stickers, and a $20 Gift Card to Growing Minds Bookstore. Happy Reading! [Value $350.00]
Pamper Yourself
$75

Indulge in some pampering with a $95 Gift Certificate to The Wellhouse and a $50 Pedicure at About Faces and continue the relaxation with home-spa items including a candle, two different massagers, a facemask, bellinis and more! Self-care is in! [Value $225.00]
Wagon of Cheer
$75

It is time to party! Take this assortment of alcohol along to any party in your new beach wagon and cooler and become everyone's new best friend. The selection includes: Rabble Zinfandel, 10 Fireball minis, assorted Daily Frozen Cocktails, Chi-Chi Mudslide, Joel Gott Pinot Grigio, Bread and Butter Prosecco, Freixenet Prosecco, Topo Chico Hard Seltzer, Linganore Steeplechase, Black Box Sauvignon Blanc, and Orange Crush. Need we say more? [Value $215.00]
Signed by Sting
$50

Calling all music lovers! Get your signed CD and picture of Sting today! Both are displayed together in a sleek black frame. Don't miss this opportunity! [Value $200.00]
Raising Cane's
$25

Are you a Raising Cane's fan? This is the basket for you! Show your Raising Cane's pride with a cooler, t-shirts, a baseball hat, a stuffed animal, pens, a notepad, and more! Enjoy! [Value $75.00]
Martin Fehervary Signed Hockey Puck
$15

Calling all Washington Capitals Fans! Get your Martin Fehervary signed hockey puck today and enjoy bragging rights for life! [Value $30.00]

