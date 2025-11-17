The 2026 MOSh Retreat!

Hosted by
About this event
Thursday April 30 - May 3
Includes 3 meals per day/dinner, breakfast, lunch.
All programming.
Cancellation Policy:
By March 1 - full refund less $50 admin fee
By March 28 - 50% refund less $50 admin fee
After March 28 - No refunds, but convertible into donation •
COVID Policy - Full refund or optional donation
Thursday April 30 - May 3
Includes 3 meals per day/dinner, breakfast, lunch.
All programming.
Cancellation Policy:
By March 1 - full refund less $50 admin fee
By March 28 - 50% refund less $50 admin fee
After March 28 - No refunds, but convertible into donation •
COVID Policy - Full refund or optional donation
If registering for a double room, you are responsible for finding your own roommate.
Thursday April 30 - May 3
Includes 3 meals per day/dinner, breakfast, lunch.
All programming.
Cancellation Policy:
By March 1 - full refund less $50 admin fee
By March 28 - 50% refund less $50 admin fee
After March 28 - No refunds, but convertible into donation •
COVID Policy - Full refund or optional donation
If registering for a double room, you are responsible for finding your own roommate.
Thursday April 30 - May 3
Includes 3 meals per day/dinner, breakfast, lunch.
All programming.
Cancellation Policy:
By March 1 - full refund less $50 admin fee
By March 28 - 50% refund less $50 admin fee
After March 28 - No refunds, but convertible into donation •
COVID Policy - Full refund or optional donation
Thursday April 30 - May 3
Includes 3 meals per day/dinner, breakfast, lunch.
All programming
Cancellation Policy:
By March 1 - full refund less $50 admin fee
By March 28 - 50% refund less $50 admin fee
After March 28 - No refunds, but convertible into donation •
COVID Policy - Full refund or optional donation
Thursday April 30 - May 3
Includes 3 meals per day/dinner, breakfast, lunch.
All programming
Cancellation Policy:
By March 1 - full refund less $50 admin fee
By March 28 - 50% refund less $50 admin fee
After March 28 - No refunds, but convertible into donation •
COVID Policy - Full refund or optional donation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!