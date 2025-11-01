The 2nd Annual West Roseville Christmas House Decorating Contest 2025

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About this event
CONSISTS OF ALL TRADITIONAL EXTERIOR LIGHTING AND CAN HAVE TRADITIONAL CHRISTMAS RELATED STATUES/OBJECTS/CHARACTERS (NO INFLATABLES) THAT CAN BE/ARE ILLUMINATED BY CHRISTMAS LIGHTS. LIGHTS CAN BE STEADY, FADING, OR FLASHING, ETC.
DISPLAY IS PREDOMINANTLY MADE UP OF INFLATABLE CHARACTERS/OBJECTS
DISPLAYS CONSISTING ONLY OF PIXEL LIGHTING, USUALLY ACCOMPANIED WITH MUSIC AND PROPS OR A PROFESSIONAL LEVEL PRODUCTION/SHOW
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